MagentaMobil Young: Doppeltes Datenvolumen, halber Preis

Die Telekom richtet ihr Mobilfunkangebot für die junge Zielgruppe neu aus. Zum 7. Oktober orientieren sich die neuen MagentaMobil Young-Tarife an den bekannten Standard-Tarifen – und das zu besonders attraktiven Konditionen. So erhalten alle Kund*innen unter 28 Jahren bei Buchung von einem der neuen Young-Tarife einen Preisvorteil von 50 Prozent und bis zu doppeltes Datenvolumen. MagentaMobil Young erfüllt die individuellen Bedürfnisse der jungen Leute nach Datenvolumen – und das im besten Netz günstiger, als viele denken.

Das ausgezeichnete Netz der Telekom schon ab 19,95 Euro

Ab dem Tarif MagentaMobil M Young verdoppelt sich das inkludierte Datenvolumen im Vergleich zum Standard-Tarif – und das zum halben Preis. Für 100 GB Datenvolumen zahlen die Kund*innen lediglich 24,95 Euro/Monat. Der MagentaMobil L Young bietet zum Preis von 29,95 Euro/Monat 200 GB Datenvolumen, der MagentaMobil Unlimited Young ist bereits für 42,95 Euro monatlich buchbar. Im Einstiegstarif MagentaMobil S Young surfen Kund*innen zum Preis von 19,95 Euro im Monat mit 30 GB Datenvolumen im besten 5G-Netz der Telekom.

Und das ist noch nicht alles. Die beiden Tarife MagentaMobil L Young und Unlimited Young bieten zudem weitere Vorteile für die junge Kundschaft. Um das Datenvolumen auf mehreren Endgeräten nutzen zu können, enthält der MagentaMobil L Young eine kostenlose MultiSIM-Karte. Beim MagentaMobil XL Young sind es sogar zwei – beispielsweise für den Einsatz im Tablet oder in der Smartwatch. Beide Tarife enthalten zudem eine Auslandstelefonie-Flat für Gespräche mit dem Handy von Deutschland in alle Netze der Länder der Europäischen Union sowie Schweiz, Großbritannien und Türkei. Darüber hinaus gibt es im größten Tarif weiterhin 5 GB zusätzliches Datenvolumen für die Nutzung in den Ländergruppen 2 und 3. Damit steht dem nächsten Backpacking-Trip in Asien, Kanada oder Australien nichts mehr im Wege.

Die Tarife sind mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder in der Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit buchbar. Selbstverständlich lassen sich zu den 24-monatigen Laufzeitverträgen aktuelle Endgeräte hinzubuchen. Die neuen Mobilfunktarife für junge Leute sind ab dem 7. Oktober 2025 im Kundenservice, online auf telekom.de, im Telekom Shop sowie im Fachhandel erhältlich.

Die Tarife im Überblick

MagentaMobil S Young: 30 GB für 19,95 €/Monat

MagentaMobil M Young: 100 GB für 24,95 €/Monat

MagentaMobil L Young: 200 GB für 29,95 €/Monat

MagentaMobil XL Young: Unbegrenztes Datenvolumen für 42,95 €/Monat

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