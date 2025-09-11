MagentaTV: Eine verhängnisvolle Affäre und ein bisschen Weihnachtsromantik

MagentaTV präsentiert im November „The Hunting Wives“. Die US-amerikanische Drama-Serie erzählt von einer jungen Frau, die nach ihren Umzug nach Texas in einen gefährlichen Strudel aus Verführung und Besessenheit hineingezogen wird. Kontrastreich dazu setzt „Mistletoe Murders“ auf Krimi-Flair mit Weihnachtszauber.

Auf magenta.tv können erste sowie aktuelle Folgen ausgewählter Originals, Exclusives und internationaler Top-Serien kostenlos und ohne Registrierung gestreamt werden.

„The Hunting Wives“: Fesselndes Drama nach Bestseller-Vorlage

Die US-amerikanische Drama-Serie „The Hunting Wives“ basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von May Cobb. Im Zentrum steht Sophie O’Neil, die mit ihrer Familie von der Ostküste nach East Texas zieht. Dort verfällt sie dem Charme der einflussreichen Margo Banks. Ihr neues Leben gerät kurzerhand in einen Strudel aus Besessenheit, Verführung und Mord. Die Hauptrollen spielen Brittany Snow, Chrissy Metz, Malin Akerman, Jaime Ray Newman, Katie Lowes, Evan Jonigkeit, Dermot Mulroney und George Ferrier. Das Drehbuch stammt von Rebecca Cutter.

MagentaTV-Kund*innen können ab 2. Oktober 2025 die erste Staffel von „The Hunting Wives“ exklusiv streamen – alles wie immer ohne Zusatzkosten. Als besonderes Highlight ist die erste Episode zum Start unter www.magenta.tv für alle Interessierten frei verfügbar.

„Mistletoe Murders“: Die festliche Vorweihnachtszeit wird zum Hintergrund für rätselhafte Kriminalfälle

Emily Lane betreibt in Fletcher’s Grove einen Weihnachtsshop. Der Laden hat das ganze Jahr über geöffnet. Doch hinter der fröhlichen Fassade lebt Emily ein geheimes Doppelleben. Früher war sie beim Militärgeheimdienst. Jetzt arbeitet sie verdeckt. Als in der Kleinstadt mehrere Morde geschehen, tut sie sich mit Detective Sam Wilner und seiner Tochter Violet zusammen. Gemeinsam nehmen sie die Ermittlungen auf. Die Serie „Mistletoe Murders“ verbindet Krimi-Spannung mit weihnachtlicher Atmosphäre. In den Hauptrollen sind Sarah Drew, Peter Mooney und Sierra Marilyn Riley zu sehen. Produziert wurde die Serie von Ken Cuperus, Robbie David und Sarah Drew.

Die erste Staffel von „Mistletoe Murders“ steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 13. November 2025 exklusiv und kostenlos bei MagentaTV+ zum Streaming bereit. Und auch wer MagentaTV noch nicht abonniert hat, kann die erste Episode unter www.magenta.tv gratis und ohne Login abrufen.

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