Mehr Kooperationen für mehr Glasfaser in Deutschland

Die Telekom unterstreicht ihre Rolle als verlässlicher Partner für zukunftsweisende Kooperationen beim Glasfaserausbau. Zum fünften Partnertag in Bonn versammelten sich heute einmal mehr zahlreiche Vertreter*innen von Unternehmen und Verbänden aus der Branche und blickten gemeinsam auf aktuelles Geschehen und zukünftige Trends.

Bislang kooperiert die Telekom deutschlandweit mit rund 50 Partnern, bei rund der Hälfte davon kommt das Modell der „Fiber Plattform“ zum Einsatz. Das bedeutet: Die regionalen Partner übernehmen den Ausbau der Glasfaser vor Ort, die Telekom sichert den offenen und diskriminierungsfreie Netzbetrieb. Neben den beiden Kooperationspartnern können zahlreiche weitere Partner (u.a. 1&1, Vodafone oder Telefonica) ihre Produkte auf dem neuen Glasfasernetz anbieten.

„Kooperationen sind ein integraler und langfristiger Bestandteil unserer Ausbaustrategie“, betont Thilo Höllen, Leiter Kooperationen bei der Telekom. „Wir bringen als Netzbetreiber viel Erfahrung mit – vom Betrieb bis hin zu Service und Kundenansprache. Gleichzeitig lernen wir von unseren Partnern und entwickeln gemeinsam Lösungen. Wir sehen heute, wie gut die Fiber-Plattformen angenommen werden und sind optimistisch, schon bald weitere Kooperationen in ganz Deutschland zu schließen.“

Wettbewerb auf dem offenen Netz

Die Telekom öffnet ihre eigenen Glasfasernetze auch für andere Anbieter. Über langfristige Vereinbarungen können zahlreiche Unternehmen ihre eigenen Tarife über die Infrastruktur der Telekom vermarkten.

So baut die Telekom ihr Partnernetzwerk kontinuierlich aus und trägt dazu bei, dass Glasfaser flächendeckend verfügbar wird – im Zeichen von Zusammenarbeit, Wettbewerb und gemeinsamen Wachstum.

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