Pronova BKK startet neue Service-App mit der Telekom

Die Pronova BKK und die Telekom-Tochter T-Systems starten gemeinsam eine neue Ära digitaler Gesundheitsservices: Versicherte erhalten mit der neuen Service-App künftig eine leistungsstarke, intuitive und barrierefreie digitale Plattform für alle Anliegen rund um ihre Krankenversicherung. Ob Krankmeldung, Bonusprogramm oder Erstattungsanträge – die App bringt die Services der Krankenkasse direkt aufs Smartphone und macht sie rund um die Uhr verfügbar.

„Mit T-Systems haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir unsere Pronova BKK-App auf das nächste Level heben werden. Die Zusammenarbeit verbindet unsere Innovationskraft mit der langjährigen Erfahrung und Verlässlichkeit von T-Systems – zum Vorteil unserer Kundinnen und Kunden“, sagt Lutz Kaiser, Vorstand der Pronova BKK. „Gemeinsam wollen wir neue Maßstäbe für Nutzerfreundlichkeit und Zukunftsfähigkeit setzen. Unser Ziel ist es, den Alltag unserer Kundinnen und Kunden spürbar zu erleichtern, unsere digitalen Services nahtlos in ihr Leben zu integrieren und die Kommunikation so einfach wie möglich zu gestalten.“

Gottfried Ludewig, Leiter Public & Health Sector T-Systems, ergänzt: „Digitale Gesundheitsversorgung muss sich am Menschen orientieren. Mit der Pronova BKK gestalten wir eine App, die echten Nutzen bringt – für alle Versicherten, unabhängig von Alter oder Einschränkungen.“

Design, Entwicklung und Integration aus einer Hand

Die App wird von T-Systems und Telekom MMS konzipiert und entwickelt. Der Start erfolgt zum 1. September 2026 mit einer Migrationsphase bis zur Abschaltung der bisherigen App. Ab dem 1. Januar 2027 steht die neue Anwendung allen Versicherten uneingeschränkt zur Verfügung. Der Auftrag umfasst Entwicklung, Implementierung und Integration über mindestens drei Jahre.

Ausschlaggebend für den Zuschlag waren neben technischer Exzellenz insbesondere die hohe Nutzerorientierung, modernes Design und umfassende Barrierefreiheit. Während der Entwicklungsphase wird kontinuierlich Kundenfeedback integriert, um die App optimal an den Bedürfnissen der Versicherten auszurichten.

Die Zusammenarbeit ist Teil eines gemeinsamen Engagements für die Zukunft der gesetzlichen Krankenversicherung – unter anderem in der alternus Zukunftswerkstatt, in der beide Partner innovative Konzepte für die Gesundheitsversorgung von morgen entwickeln.

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Über die Pronova BKK

Mit der Pronova BKK fühlt sich Krankenkasse leicht an. Ob analog oder digital – über 600.000 Versicherte und rund 86.000 Firmenkund*innen können auf den ausgezeichneten Service und das Engagement der 1.500 Mitarbeitenden zählen. Seit über 200 Jahren gestaltet sie als Betriebskrankenkasse das Gesundheitssystem von morgen mit. Neben einfachen, schnellen und klaren Prozessen liegt der Fokus der Pronova BKK auf nachhaltigem Management. Mehr auf pronovabkk.de .