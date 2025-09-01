T-Systems ernennt erstmals Chief Sovereignty Officer

Christine Knackfuß-Nikolic übernimmt zum 1. September die neu geschaffene Rolle der Chief Sovereignty Officer. Zu ihren zentralen Aufgaben gehören die Definition und Umsetzung einer unternehmensweiten Souveränitätsstrategie, die auf kundenspezifische, regulatorische und geopolitische Anforderungen abgestimmt ist. Dabei wird sich Knackfuß-Nikolic, aktuell noch Chief Technology Officer, insbesondere um die Entwicklung differenzierter Value Propositions über das gesamte Portfolio zur Adressierung der verschiedenen Souveränitäts-Herausforderungen aller Kunden kümmern. In ihrer neuen Rolle verantwortet sie weiterhin das gesamte Security Business von T-Systems und bleibt Teil der Geschäftsleitung.

„Der Ruf nach digitaler Souveränität wird immer lauter. Aufgrund geopolitischer Unsicherheiten verlangen mehr und mehr Unternehmen in Deutschland und Europa nach souveränen Cloud-Lösungen. Sie möchten sich aus der Abhängigkeit von Hyperscalern befreien und wieder Herr über ihre eigenen Daten werden“, erklärt Ferri Abolhassan, CEO T-Systems und Telekom-Vorstandsmitglied. „Mit der Berufung von Christine Knackfuß-Nikolic zur Chief Sovereignty Officer und dem Launch unseres neuen T Cloud-Angebotes unterstreichen wir, dass wir dieses Bedürfnis sehr ernst nehmen und unseren Anstrengungen an dieser Stelle mit voller Kraft vorantreiben. Wir wollen europaweit zur ersten Adresse für sichere und souveräne Cloud- und KI-Lösungen werden.“

Andreas Schlegel neu im Team

Neu in der Geschäftsleitung von T-Systems ist künftig Andreas Schlegel. Zum 1. September wird er Chief Strategy & Transformation Officer. In dieser Rolle soll er die erfolgreiche Arbeit von Christine Knackfuß-Nikolic rund um die Themen Portfolio-Strategie, Market Intelligence & Relations sowie Partner Management fortsetzen. Seine Position umfasst zudem die Entwicklung und Umsetzung einer übergreifenden Unternehmensstrategie. Dabei geht es insbesondere um Innovationsführerschaft, Wettbewerbsdifferenzierung sowie ein Lean Portfolio Management. „Andreas kennt unseren Konzern in- und auswendig. Gepaart mit seiner umfassenden Strategiekompetenz und seinem großen Netzwerk innerhalb der Deutschen Telekom ist er eine große Bereicherung für unser Team“, betont Abolhassan.

In seiner letzten Funktion leitete Andreas Schlegel stellvertretend die Abteilung Group Strategy & Transformation der Deutsche Telekom AG. Für diese Konzerneinheit war er seit 2014 tätig und hat diese 2023 auch acht Monate interimistisch geleitet. Zuvor arbeitete er seit 2001 für die Unternehmensberatung Bain & Company, seit 2010 als Partner beziehungsweise Vice President mit Fokus auf Technologiestrategien von internationalen Telekommunikationsunternehmen. Andreas Schlegel ist Diplom-Kaufmann der Universität Mannheim und hat außerdem einen MBA der University of Oregon, Eugene.

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