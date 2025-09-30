Testsieg für das Festnetz der Telekom.

Bereits zum fünften Mal in Folge gewinnt die Telekom den Festnetztest der Fachzeitschrift connect. Mit der Gesamtnote ‚sehr gut‘ steht das Unternehmen im bundesweiten Vergleich erneut ganz vorne. Die Telekom erzielt das beste Gesamtergebnis aus den fünf Test-Kategorien Abdeckung, Download, Upload, Latenz und Stabilität. Das Testteam von connect und umlaut gibt dem Festnetz der Telekom insgesamt 946 von 1.000 möglichen Punkten. Das sind noch einmal 26 Punkte mehr als im Vorjahr.

„Unser Netz ist und bleibt absolute Spitze – und wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung“, sagt Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technik der Telekom Deutschland. „Der heutige Testsieg freut mich ganz besonders, fällt er doch auf meinen letzten Arbeitstag als Geschäftsführer Technik Deutschland. Die Telekom steht wie kein anderes Unternehmen für Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und überragende Qualität: Wir bauen Netze, die Menschen verbinden – heute und in Zukunft, in den Städten wie auf dem Land.“

Vorne bei Upload und Latenz, überragend bei Zuverlässigkeit

Im Test liegt die Telekom bei den aktiv gemessenen Upload-Datenraten vorn. Außerdem führt sie die Auswertung in der Kategorie Latenz an. Mit den Top-Ergebnissen auch bei Abdeckung, Download und Stabilität ergibt sich das beste Gesamtergebnis. Zusätzlich hat connect die Ergebnisse etwas anders zusammengezogen und so die Kategorie Zuverlässigkeit ermittelt. Auch hier liegt die Telekom vorne und erreicht sogar die Note „überragend“.

Auch im Nachbarland Österreich geht der Sieg im Festnetztest der connect an die Telekom. Magenta in Österreich bekommt mit 890 Punkten ebenfalls die Note ‚sehr gut‘ und landet unangefochten auf Platz 1.

Erneut setzte connect beim Breitband- und Festnetz-Test auf eine Crowdsourcing-Methodik. Von April bis September hat das Team über 24 Wochen die Netze getestet und verglichen. In Deutschland flossen knapp zwei Millionen Testsamples in die Ergebnisse ein.

Das Glasfasernetz der Telekom ist über 840.000 km lang. Insgesamt können aktuell mehr als 11 Millionen Haushalte einen Glasfaser-Tarif buchen. Über 37,1 Millionen Haushalte und Unternehmen haben Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Rund 31,7 Millionen davon können sogar bis zu 250 Mbit/s bekommen.

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