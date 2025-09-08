Wiedersehen mit den Primetime Emmys: MagentaTV bringt die 77. Award-Verleihung live nach Deutschland.

Glanz, Glamour und die besten Serien der Welt: Am Sonntag, 14. September 2025, werden in Los Angeles die 77. Primetime Emmy Awards verliehen. Und wie bereits im vergangenen Jahr verpassen Serienfans hierzulande keine Sekunde der Show. MagentaTV überträgt die Show live und exklusiv über den Sender #dabeiTV auf magenta.tv, inklusive Vorprogramm und Kommentierung direkt aus Deutschland. Die Preisverleihung ist damit für alle Emmy-Fans frei zugänglich. Als Gastgeber der Award-Show kommt in diesem Jahr Comedian Nate Bargatze zum Einsatz – während in den USA jedoch Werbepausen laufen, nutzt #dabeiTV die Zeit für zusätzliche Einblicke: Die Serienexpert*innen Hanna Huge (serienjunkies.de) und Patrick Heidmann (freier Journalist) ordnen erneut die Preisverleihung ein, geben Hintergründe zu den Nominierten und kommentieren die Höhepunkte der Nacht.

„Unser Konzept aus dem vergangenen Jahr ist aufgegangen, deshalb freuen wir uns sehr, den Serienfans auch die diesjährigen Emmys zu präsentieren. MagentaTV vereint so viele der nominierten Produktionen wie kein anderer Anbieter hierzulande“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.

Für alle, die die Live-Übertragung verpassen, steht ab dem 15. September die komplette Show inklusive Kommentierung sowie eine kompakte 15-minütige Highlight-Version über MagentaTV+ jederzeit zum Streamen bereit. Zusätzlich zeigt #dabeiTV am selben Abend um 20:15 Uhr eine einmalige Wiederholung in voller Länge.

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MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de .

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