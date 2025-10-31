Computer Bild kürt Telekom zum 14. Mal in Folge zum besten Mobilfunknetz

Die Telekom startet mit einem klaren Erfolg in die neue Netztest-Saison: Im aktuellen Computer Bild-Mobilfunknetztest überzeugt das Netz des Bonner Unternehmens auf ganzer Linie. Mit Spitzenwerten bei 5G-Geschwindigkeit, Netzabdeckung und Stabilität erzielt die Telekom die Gesamtnote „sehr gut (1,1)“. Zum 14. Mal in Folge steht fest: Die Telekom bleibt Maßstab für Qualität und Leistung im deutschen Mobilfunk. Die Tester attestieren „rasantes 5G in Stadt und Land, kurze Ladezeiten und geringe Latenz“ und sprechen von einem „Testsieg fast ohne Makel“.

Unser Anspruch: Das beste Netz – überall

„Was uns auszeichnet, ist unser klarer Anspruch, überall das beste Netz zu bieten, für alle und nicht nur in den Städten“, betont Mathias Poeten, Mobilfunknetzchef der Telekom Deutschland. „Wir investieren massiv in den Ausbau und nehmen Tag für Tag neue Mobilfunkstandorte im ganzen Land ans Netz. Gleichzeitig modernisieren wir jedes Jahr mehrere tausend bestehende Anlagen mit modernster 5G- und LTE-Technologie und binden sie, wo immer möglich, direkt an unser Glasfasernetz an. So schaffen wir eine Netzqualität, die Maßstäbe setzt – und stellen sicher, dass unsere Kundinnen und Kunden überall in Deutschland erstklassig verbunden sind.“

Spitzenwerte bei 5G und LTE

Ob beim Arbeiten, Streamen oder Gaming unterwegs: Kundinnen und Kunden können mit der Telekom nahezu überall auf schnelle und stabile Datenverbindungen zählen. Denn laut Computer Bild bietet das Netz enorme 5G-Geschwindigkeiten und sehr gutes Tempo auch über LTE. In Städten erreichten die Tester durchschnittlich über 250 Mbit/s, in kleineren Städten sogar über 300 Mbit/s. Auch in ländlichen Regionen überzeugt das Netz der Telekom mit Spitzenwerten: Im Durchschnitt werden über 170 Mbit/s erreicht. Computer Bild bescheinigt der Telekom sowohl im 5G- als auch im LTE-Bereich ein „enorm flottes und reaktionsstarkes Netz“.

Investitionen in Qualität und Verlässlichkeit

Das Netz der Telekom hat über 36.000 Mobilfunkstandorte und wird stetig ausgebaut. Es bietet eine 5G- und LTE-Versorgung für mehr als 99 Prozent der Bevölkerung.

So testete Computer Bild

Der Computer Bild-Netztest untersuchte die Qualität der deutschen Mobilfunknetze im Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025. Grundlage waren rund 870.000 Datensätze aus Hintergrundmessungen und 590.000 manuell gestartete Speedtests, die Download-, Upload- und Latenzwerte erfassten. Insgesamt wurden dabei über 100 Terabyte an Daten übertragen. Bewertet wurden unter anderem Datenraten, Latenz, Abdeckung und Stabilität, jeweils getrennt nach LTE und 5G.

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