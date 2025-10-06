Datenrekord auf dem Oktoberfest - trotz Sperrung und schlechtem Wetter

Neuer Datenrekord: Während des Oktoberfests wurden im Mobilfunknetz der Telekom auf der Theresienwiese 299.138 Gigabyte an Daten übertragen. Das sind über 12 Prozent mehr als im vergangenen Jahr – und das trotz zeitweiser Sperrung und schlechtem Wetter. Mit dieser Datenmenge könnte man 237 Jahre Blasmusik in bester Qualität (320 kbit/s) streamen.

Gesprächsabbrüche ade

Eine zentrale Rolle bei der Übertragung spielt der Mobilfunkstandard 5G. Rund 40 Prozent der Daten werden im „Wiesn-Netz“ der Telekom über den neuesten Mobilfunkstandard abgewickelt. Das hebt das Kundenerlebnis auf eine neue Stufe. Daten- oder Gesprächsabbrüche gehören praktisch der Vergangenheit an. Im Schnitt wurden 99,79 Prozent der Datenübertragungen und Gespräche unterbrechungsfrei im Telekomnetz durchgeführt.

Social Apps

Klarer Sieger bei den Social Apps war in diesem Jahr wieder Instagram. Mit deutlichem Abstand folgen WhatsApp, Snapchat, Tiktok und Facebook.

Gäste Ranking

Die meisten ausländischen Gäste im Netz kamen auch in diesem Jahr wieder aus den USA. Auf Platz zwei lagen diesmal die Italiener. Die Österreicher rutschten dafür auf Platz 3.

Sonderversorgung

Für das Oktoberfest baut die Telekom jedes Jahr eine Sonderversorgung auf. Zehn Mobilfunk-Masten und drei Standorte in Bierzelten versorgten die Gäste auf der Theresienwiese. Die Standorte werden nach dem Oktoberfest abgebaut und in der Nähe von München eingelagert, damit der Aufbau im nächsten Jahr wieder reibungslos funktioniert.

Festnetz

Und auch das Festnetz der Telekom spielte auf dem Oktoberfest eine wichtige Rolle. Für die Schausteller und Festwirte auf der Theresienwiese stellte die Telekom knapp 200 Festnetz-Anschlüsse bereit, damit die Logistik einwandfrei funktionierte. Für diesen Zweck ist das Festgelände mit einem unterirdischen Kabelnetz ausgestattet. Drei Bierzelte wurden in diesem Jahr erstmals mit Glasfaser angeschlossen.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil



