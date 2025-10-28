Glasfaser: Telekom baut 25 Anschlüsse pro Minute!

Rekord beim Glasfaserausbau: Die Telekom hat im September über 266.000 Glasfaseranschlüsse neu gebaut. Damit wurde die Bestmarke aus dem Juni noch einmal übertroffen. Damals wurden 258.000 Haushalte und Unternehmen erschlossen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Plus von 20,9 Prozent. Wenn man für den September 22 Arbeitstage mit acht Stunden rechnet, wurden von der Telekom pro Stunde über 1.511 Anschlüsse gebaut – über 25 Anschlüsse pro Minute. Rund 11,8 Millionen Haushalte und Unternehmen können jetzt mit bis zu 2.000 Mbit/s surfen. Über 37,1 Millionen Haushalte und Unternehmen haben Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Über 31,8 Millionen davon können sogar bis zu 250 Mbit/s bekommen.

Top-5-Anwendungen im Telekom-Netz

Im September war MagentaTV die meistgenutzte Anwendung im Netz der Telekom. Platz 2 geht an YouTube. Netflix folgt auf Platz 3, Amazon Prime Video auf Platz 4. Platz 5 geht an Instagram. Bei den Uploads lag Google Cloud vor Microsoft Teams. WhatsApp springt von Platz fünf auf drei. Dahinter folgen YouTube und Discord.

Highlight-Projekt September: Telekom kooperiert mit Stadtwerken und M-net

In München kooperiert die Telekom langfristig mit den dortigen Stadtwerken (SWM) und deren Tochter M-net, um die bayrische Landeshauptstadt flächendeckend mit Glasfaser bis in die Häuser und Wohnungen (FTTH) zu versorgen. Damit wird München zur ersten deutschen Großstadt mit einem vollumfänglichen Glasfaser-Ausbauplan für das gesamte Stadtgebiet. Die Kooperation umfasst perspektivisch etwa 550.000 Anschlüsse. Verbaut werden dabei Glasfaser-Dosen mit zwei Ports, einer für die Telekom und einer für M-net. Damit sind Wahlfreiheit und Anbietervielfalt gesichert. Zusätzlich baut die Telekom vor Ort seit 2021 Glasfaser für rund 300.000 weitere Haushalte aus, mit gegenseitigem Zugang zu den Netzinfrastrukturen. Dadurch entsteht eine zukunftssichere und leistungsfähige digitale Infrastruktur, über die alle Münchnerinnen und Münchner sowie die ansässigen Unternehmen Glasfasertarife buchen können.

Wichtig für Kunden

Für höhere Bandbreiten müssen Kundinnen und Kunden einen entsprechenden Tarif buchen. Interessierte können auf www.telekom.de/glasfaser prüfen, ob ihr Anschluss das höhere Tempo unterstützt. Alternativ helfen Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

Netz-News via WhatsApp

Die Deutsche Telekom informiert über einen WhatsApp-Kanal zum Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Interessierte erhalten regelmäßig Neuigkeiten und Einblicke direkt aufs Smartphone. Um zum Kanal „Telekom Netzausbau“ zu gelangen, suchen und abonnieren WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer diesen in der App über den Reiter „Aktuelles“. Wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, sollte die Glocke im Kanal aktivieren.

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