MagentaTV: Currywurst-Battle und Gänsehaut-Thriller

„Tim Raue isst!“ geht in die zweite Runde. Zum Staffelauftakt begibt sich der Berliner Zwei-Sterne-Koch auf die Suche nach der besten Currywurst Deutschlands. Doch ob Berlin oder der Pott die wahre Heimat des ikonischen Imbisses ist, scheidet die Geister. Tim will es genau wissen und läutet das ultimative Currywurst-Duell ein. In einer neuen Ausgabe von „Bestbesetzung“ trifft Gastgeber Johannes B. Kerner auf den ehemaligen Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, Christian Streich. Zudem kehrt der 90er-Jahre-Thriller „Smillas Gespür für Schnee“ als packendes Serien-Remake zurück auf die Bildschirme. Die Hauptrollen in der modernen Adaption übernehmen Filippa Coster-Waldau, Elyas M’Barek und Henry Lloyd-Hughe.

Auf magenta.tv können erste sowie aktuelle Folgen ausgewählter Originals, Exclusives und internationaler Top-Serien kostenlos und ohne Registrierung gestreamt werden.

„Tim Raue isst!“: Zum Staffelauftakt geht’s um die (Curry-) Wurst

In der neuen Staffel des MagentaTV-Originals „Tim Raue isst!“ geht der Berliner Sternekoch einem Klassiker der deutschen Küche nach: der Currywurst. Kaum ein Gericht polarisiert so stark wie sie. Zwischen Ruhrgebiet und Hauptstadt herrscht seit Jahrzehnten Streit: Wer hat die bessere Wurst? Wer kocht die feinere Soße? Für Raue beginnt die Suche im Westen – genauer gesagt in Bochum, bei der Traditionsfleischerei Dönninghaus. Hier gilt „Die Echte“ als lokale Legende. Metzgermeister Dirk Schulz zeigt seinem Gast, wie seine Version des Kult-Imbisses hergestellt wird. Doch gutes Fleisch allein reicht Raue nicht. Für ihn macht die Soße den Unterschied. Darum zieht es ihn zurück nach Berlin, an den legendären Imbiss Curry Baude am Gesundbrunnen. Hier wecken der Duft gebratener Würste und zwei hausgemachte Soßen Kindheitserinnerungen. Für Raue sind sie „die besten Soßen weltweit“.

Im Finale treffen beide Welten aufeinander: Ruhrpott und Hauptstadt, Tradition und Heimat. Doch anstatt sich für eine Seite zu entscheiden, denkt Raue weiter: Er will aus beiden Varianten seine perfekte Currywurst erschaffen.

Die Auftaktfolge der zweiten Staffel des MagentaTV Originals „Tim Raue isst!“ können MagentaTV-Kund*innen bereits seit dem 9. Oktober 2025 exklusiv und ohne Aufpreis bei MagentaTV+ streamen. Als besonderes Highlight ist die neue Episode unter www.magenta.tv für alle Interessierten gratis und ohne Login abrufbar.

„Bestbesetzung“: Christian Streich im Gespräch mit Johannes B. Kerner

In der neuen Ausgabe von „Bestbesetzung“ erlebt Moderator Johannes B. Kerner eine Premiere: Er talkt zum ersten Mal vor Publikum. Gast des Abends ist Christian Streich, der langjährige Trainer des SC Freiburg. Fast 30 Jahre lang prägte Streich den Verein – zuerst als Jugendtrainer, später als erfolgreicher Bundesliga-Coach.

Mit Leidenschaft, Humor und klaren Worten wurde er zu einer der prägenden Figuren des deutschen Fußballs. Im Sommer 2024 trat er auf eigenen Wunsch zurück. Bei Kerner spricht Streich nun offen über Druck, Verantwortung und seine besondere Verbindung zum SC Freiburg. Er blickt zurück auf den Beginn seiner Laufbahn als Spieler bis in die 1. Bundesliga, zum FC Homburg und nach vorn auf die Zukunft des Sports.

Seit dem 9. Oktober 2025 gibt es für MagentaTV Kund*innen wie auch für Nicht-Abonnenten die neue Ausgabe von „Bestbesetzung“ ohne Zusatzkosten exklusiv bei MagentaTV+ und auf magenta.tv.

„Smillas Gespür für Schnee“: Dystopischer Thriller über Wahrheit, Identität und Macht

Wie weit geht der Mensch, wenn es um den Kampf um Ressourcen geht? 30 Jahre nach Erscheinen des Romans „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ ist die dystopische Geschichte heute aktueller und relevanter als jemals zuvor. Die Near-Future-Adaption spielt in Grönland und Dänemark im Jahr 2040: Die Gesellschaft wird durch BodyCams und Drohnen überwacht. Energie ist ein Privileg der Reichen, Migrant*innen fristen ein Leben zweiter Klasse. Als der grönländische Nachbarsjunge Isaiah vom Dach eines Hochhauses fällt, wird die Halb-Grönländerin Smilla Jaspersen (Filippa Coster-Waldau) aus ihrer Einsamkeit gerissen. Mit Rahid (Elyas M’Barek) kommt sie dem korrupten System von Energiekonzern und Politik auf die Spur.

MagentaTV-Kund*innen können ab 1. Dezember 2025 die erste Staffel von „Smillas Gespür für Schnee“ exklusiv streamen – alles wie immer ohne Zusatzkosten.

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