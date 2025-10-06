Telekom löst Signatur-Problem deutscher Verwaltungen

Der Markt hat darauf gewartet: Magenta Security Sign hatte bereits Kunden, noch bevor das Produkt offiziell gestartet war. Ab sofort steht allen Behörden und Unternehmen die neue eSignatur-Plattform der Telekom zur Verfügung. Viele bislang am Markt erhältliche Systeme erfüllen nicht die hohen Anforderungen der Bundesrepublik. Öffentliche Verwaltungen müssen rechtliche Verfahrenssicherheit gewährleisten. Das geht nur, wenn jede elektronische Signatur nachvollziehbar und gerichtsverwertbar ist. Deshalb dürfen nur entsprechende Lösungen eingesetzt werden, die explizit für den öffentlichen Sektor zertifiziert sind. Die Datenschutzanforderungen (DSGVO) sehen zudem vor, dass personenbezogene Daten dabei nicht in Drittstaaten ausgelagert werden.

Alle Daten bleiben in Deutschland

All das berücksichtigt Magenta Security Sign. Die neue eSignatur-Plattform ermöglicht Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen rechtssichere, eIDAS-konforme elektronische Signaturen mit allen notwendigen Verfahren für deutsche Verwaltungen. Das schließt sowohl einfache-, fortgeschrittene- und qualifizierte- elektronische Signaturen, so genannte DOI-Zertifikate und Signaturkarten mit ein. Alle Daten werden ausschließlich in Deutschland verarbeitet und in der Open Telekom Cloud betrieben. Damit bietet Magenta Security Sign eine sichere, flexible und souveräne Alternative zu internationalen Anbietern.

„Mit unserem neuen Angebot kommen wir der Forderung nach alternativen Lösungen Made in Germany nach. Mehr noch. Dank Zero Document Knowledge kennen nur Sender und Empfänger Inhalte. Alle Vorgänge bleiben jederzeit vertraulich und die Daten im Land“, sagt dazu Telekom Security CEO Thomas Tschersich. Entwickelt hat die Telekom ihr datensouveränes Vorzeigeprodukt gemeinsam mit jungen Unternehmen aus ihrem Startup-Programm TechBoost. Diese sind Certifaction, Sign8 und Fidentity. Den Auftrag Datensicherheit, Compliance und Nutzerfreundlichkeit gleichermaßen zu berücksichtigen, haben die Entwickler optimal erfüllt.

Sicher und skalierbar

Magenta Security Sign ist vollständig in die Telekom-Infrastruktur integriert worden. Somit bietet die eSignatur-Plattform den gleichen Sicherheitslevel wie das hierarchische System zur Ausstellung, Verteilung und Prüfung von digitalen Zertifikaten des Bundes. Die so genannte Verwaltungs-PKI (Public Key Infrastruktur). Per App oder eingebunden über eine Programmier-Schnittstelle (API) kann es sofort losgehen. Eine aufwändige Installation ist nicht notwendig. Das spart ab Start Zeit und Wartungsaufwand ohne Kompromisse in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz eingehen zu müssen.

Die souveräne eSignatur-Plattform ist ideal auf Verwaltungen, Kommunen und Landesbehörden zugeschnitten. Gleichzeitig profitieren regulierte Branchen - wie Banken, Versicherungen, das Gesundheitswesen - sowie Unternehmen, die Wert auf höchste Sicherheit und Souveränität legen, von Magenta Security Sign. Die Deutsche Telekom stellt ihr neues Produkt zum ersten Mal vom 7.-9- Oktober auf der Messe it-sa in Nürnberg vor. In Halle 7A am Stand 230.

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