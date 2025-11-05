Information trifft Emotion: 60 Stunden Livestream und Weltrekordversuch

Die Deutsche Telekom definiert Employer Branding neu: Mit einem globalen Livestream-Event aus der Bonner Konzernzentrale verwandelt das Unternehmen den klassischen Videocall in ein interaktives Erlebnis und zeigt, wie modernes Personalmarketing im digitalen Zeitalter aussehen kann. Vom 05. bis 07. November 2025 bietet der Konzern eine 60-stündige Inszenierung aus Einblicken in die Arbeitswelt bei der Telekom, Entertainment und Technologie, die zeigt, wie sich Employer Branding – der Aufbau einer glaubwürdigen Arbeitgebermarke – in Zeiten von KI, Remote Work und globalem Fachkräftemangel neu denken lässt. Der Clou: Das Event ist nicht nur Ausdruck einer neuen Form digitaler Arbeitgeberkommunikation, sondern übertrifft gleichzeitig den bisher längsten Marketing-Livestream der Welt.

Online, vernetzt und offen für Neues

Drei Tage lang öffnet die Telekom ihre digitalen Türen für Bewerbende, Mitarbeitende und eine weltweite Community. Unter dem Motto „This couldn’t have been an e-mail. Create connections that matter“ werden Unterhaltung, Informationen und Transparenz miteinander verbunden – von spontanen Gesprächen in einer eigens installierten Telefonzelle in der Zentrale über interaktive Gameshow-Momente bis hin zu direkten Einblicken in die Arbeitswelt des Konzerns.

„Wir schaffen echte Verbindungen“, sagt Birgit Bohle, Vorständin Personal und Recht und Arbeitsdirektorin der Deutschen Telekom AG. „Unser Projekt zeigt auf experimentierfreudige und unterhaltende Art, dass Technologie nicht nur Daten transportiert, sondern Beziehungen aufbaut. Das zeigen vor allem unsere Kolleginnen und Kollegen im direkten Kundenkontakt. Das Ziel ist klar: Wir versuchen, Talente genau dort zu erreichen, wo sie gerade sind und so, wie sie angesprochen werden wollen: online, vernetzt und offen für Neues. So hoffen wir, dass sie Lust auf die Telekom bekommen und sich bei uns bewerben.”

Meilenstein im Personalmarketing der Zukunft

Dieser Ansatz markiert einen Meilenstein im Personalmarketing der Zukunft: Die Telekom nutzt den Livestream als Echtzeit-Erlebnis, um Transparenz, Nahbarkeit und emotionale Verbindung zu schaffen – Qualitäten, die in einem zunehmend kompetitiven Arbeitsmarkt zu den wichtigsten Faktoren für Talente werden. Unterstützt wird der Stream von der bekannten Creatorin Redheadbegins, die mit viel Kreativität und Humor durch das Mammut-Programm führt.

Schauen Sie gern rein in den Livestream auf den Instagram-, TikTok- und den LinkedIn-Kanälen der Deutschen Telekom.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil