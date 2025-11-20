MagentaTV begeistert mit Angebotsaktion und Kampagne zum Netflix-Hit „Stranger Things“

Endlich ist es so weit: Die mit Spannung erwartete fünfte und finale Staffel des weltweiten Netflix-Erfolgs „Stranger Things“ startet am 27. November 2025 – zu sehen natürlich auch bei MagentaTV. Passend dazu macht die Telekom ihren Kundinnen und Kunden attraktive Angebote : Ab sofort bis Anfang Februar 2026 ist der Bestseller-Tarif MagentaTV SmartStream für Neukund*innen für 12 Euro statt 21,98 Euro monatlich (bei Einzelbuchung) erhältlich, in den ersten sechs Monaten sogar für 0 €/Monat. Darin enthalten sind RTL+ Premium sowie Disney+ Standard und Netflix Standard (beides mit Werbeunterstützung). Zudem bietet das Unternehmen ihren Bestandskund*innen bei Magenta Moments in der MeinMagenta App eine Vielzahl von Vorteilen.

Den Start der neuen Episoden von „Stranger Things“ begleitet die Telekom außerdem mit einer groß angelegten MagentaTV-Jahresendkampagne – erstmalig mit einer formatbezogenen Umsetzung. Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Netflix realisiert sie eine cross-mediale Kommunikation über alle Plattformen und verbindet dabei erstklassige Technologie mit emotionalem Storytelling. Damit zeigen beide Unternehmen, wie herausragender Content Kund*innen langfristig begeistern und binden kann. Denn die Kampagne ist mehr als eine Marketingaktion. Sie verbindet unterhaltsamen Content mit einer Markeninszenierung und macht MagentaTV zur Bühne für erstklassiges Entertainment.

„Unser Anspruch ist es, Menschen über starke Geschichten und echte Emotionen miteinander zu verbinden. Mit MagentaTV schaffen wir ein Entertainment-Erlebnis, das nicht nur begeistert, sondern unsere Marke immer wieder neu erlebbar macht und unsere Kundinnen und Kunden in ihre persönlichen Lieblingswelten führt“, sagt Michael Falkensteiner, Leiter Marketingkommunikation und Endgeräte bei der Telekom Deutschland. „Stranger Things ist ein starkes Beispiel dafür, wie wir relevante Markenwelten gezielt und kreativ zusammenführen, um Entertainment weiterzudenken und die Positionierung von MagentaTV konsequent zu schärfen. Denn MagentaTV ist der Ort, an dem alles zusammenkommt – hochwertige Inhalte, intuitive Nutzung und ein Entertainment-Ökosystem, das wir kontinuierlich weiterentwickeln.“

„Dieses Beispiel zeigt, wie Netflix-Markenpartnerschaften ganze Welten statt einzelner Kampagnen erschaffen“, verdeutlicht Matthias Kistler, Director Marketing Partnerships DACH & Turkey bei Netflix. „Durch die enge Einbindung der Telekom in das Stranger-Things-Universum holen wir die Fans schon vor dem Start der fünften Staffel ab. Mit unserem langjährigen Partner haben wir ikonische 80er-Jahre-Technologie in Szene gesetzt und eine Geschichte entwickelt, die über viele Kanäle hinweg lebendig wird und Fans einlädt, Teil dieses popkulturellen Moments zu sein."

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Vorteile für alle Serienfans

Neben dem Aktionsangebot MagentaTV SmartStream für Neukunden für 12 Euro monatlich bietet die Telekom weitere attraktive Vorteile. So können alle MagentaTV-Kund*innen die erste Staffel von „Stranger Things“ kostenlos auf MagentaTV sehen. Zudem können alle Privatkund*innen bei Magenta Moments in der MeinMagenta App bis 15. Dezember 2025 an der Verlosung einer Reise nach New York für die Aufführung von "Stranger Things: The First Shadow" am Broadway teilnehmen. Ab 9. Dezember gibt es ferner limitierte Kinder-Joy-Sets mit süßen Grüßen aus der Welt der Erfolgsserie als Geschenk in den Telekom Shops.

„Wir läuten die Vorweihnachtszeit ganz bewusst mit diesem einmaligen Angebot ein”, erklärt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. “MagentaTV vereint für unsere Kundinnen und Kunden das Beste aus allen Welten. Bei uns treffen hochklassige Inhalte auf führende Technologie und Zugriff auf alle relevanten Anbieter. Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Netflix rücken wir diese Alleinstellungsmerkmale nun in den Fokus unserer Kampagne. Durch das Zusammenspiel aus Content, Emotion und Partnerschaft stärken wir MagentaTV und sorgen so für nachhaltiges Wachstum.“

Rene Rummel-Mergeryan, Senior Director Business Development DACH, Benelux, Nordics & Turkey bei Netflix, ergänzt: „Unser Ziel bei Netflix ist ganz einfach: Wir wollen die Welt unterhalten. Mit Serien, Filmen und Spielen, die Menschen überall begeistern und ihnen immer genau das Richtige für ihre aktuelle Stimmung liefern. Unsere langjährige Partnerschaft mit der Telekom ist geprägt von unserem gemeinsamen Bestreben, Menschen großartige Unterhaltung auf die technisch beste und innovativste Art und Weise zu liefern – und diese Kampagne ist ein weiteres Highlight dieser tollen Zusammenarbeit.“

„Stranger Things“ ist die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Eine Mischung aus Nostalgie, Freundschaft und einem übernatürlichen Mysterium machen sie einzigartig. 2016 startete die Reise. Alle bisherigen Staffeln belegten bei Netflix wochenlang die Top Ten in über 90 Ländern. Und nebenbei landete auch der 80er-Jahre-Klassiker „Running Up That Hill“ von Kate Bush aus der Serie weltweit erneut in den Charts. Die finale fünfte Staffel wird in drei Teilen veröffentlicht und auch über Netflix bei MagentaTV zu sehen sein. Während der erste Teil am 27. November 2025 erscheint, folgt der zweite Teil am 26. Dezember und das Finale an Neujahr.

Alles, was euch verbindet – an einem Ort

Die Kernbotschaft der MagentaTV-Kampagne lautet: „Alles, was euch verbindet – an einem Ort“. Im 45-sekündigen Werbespot, der mit den Darstellern der Serie an Original-Schauplätzen gedreht wurde, nutzt die Telekom eine 80er-Jahre-Mixtape-Metapher mit den vier Serien-Stars aus „Stranger Things“. Zudem greift sie die Barrieren zwischen der realen und der serientypischen Upside Down-Welt, die die Freundesgruppe zu überwinden versucht, auf. Die Protagonisten Mike, Lucas, Will und Dustin sind umgeben von einem chaotischen Sammelsurium an VHS-Kassetten mit Blockbuster-Filmen aus den 80er Jahren. Sie möchten sich mithilfe all ihrer Filmhelden auf den finalen Kampf gegen Vecna vorbereiten.

Was wohl wäre, wenn all diese wunderbaren Filme und Serien an einem Ort wären? Beispielsweise auf einem neuen, gigantischen Mixtape. Eines für eine nicht enden wollende Anzahl und Vielfalt an Filmen und Serien. Der Spot nimmt uns nun mit aus der Stranger Things-Parallelwelt in die moderne Welt von MagentaTV. Das TV-Angebot der Telekom steht genau für dieses Mixtape und vereint alles an einem Ort. Darunter natürlich auch die kommende Staffel von „Stranger Things“ auf Netflix.

T steht Kopf

Die Telekom spielt den Werbespot ab dem 20. November 2025 reichweitenstark über TV und Online-Kanäle aus. Zeitgleich startet die Kampagnenkommunikation über Print, Social Media, Out of Home sowie in den Telekom-Shops. Besonderer Clou: Zu Beginn der Kampagne wird die Telekom unter dem Motto „Flipped T“ ihr Logo auf verschiedenen Plattformen um 180 Grad drehen und taucht so in die geheimnisvolle „Upside Down“-Welt von „Stranger Things“ ein. Diese „andere Seite“ ist eine Schattenwelt, die sich wie eine umgedrehte Version zur realen Welt verhält.



Die Kampagne wird mit jeweils marktspezifischem Mediamix auch in weiteren sechs europäischen Märkten der Telekom stattfinden: in Griechenland, Kroatien, Österreich, Slowakei, Tschechien und Ungarn. Für die Konzeption und Kreation der Kampagne ist adam&eve, London und Berlin, verantwortlich. Anorak und MJZ realisieren die Produktion des Spots. Regie führt Nick Ball. Musik: Billy Squier, „Lonely Is The Night”. Below the Line realisiert 480 Hz, Bonn. Die Social-Media-Aktivierung liegt bei TLGG, Berlin. Mindshare, Frankfurt betreut die Mediaplanung. Für Media Digital steht emetriq, Hamburg.

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