MagentaTV: Neue Kulinarik-Reisen und packende Serien-Highlights

Die fünfte Staffel des MagentaTV Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ beginnt am anderen Ende der Welt. Für den Berliner Zwei-Sterne-Koch Tim Raue geht es nach Melbourne und entlang der spektakulären Great Ocean Road, wo er dem authentischen Geschmack Australiens auf der Spur ist. Zudem entfaltet sich im zehnteiligen Drama „The Rainmaker“ eine moderne David-gegen-Goliath-Geschichte. Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von John Grisham folgt die Serie dem jungen Anwalt Rudy Baylor auf seinem Kampf für Gerechtigkeit.

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„Herr Raue reist!“: Zum Staffelstart geht’s für Tim Raue nach Down Under

Zum Start der fünften Staffel des MagentaTV-Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ zieht es Zwei-Sterne-Koch Tim Raue nach Australien. Seine Reise beginnt in Melbourne. Von dort fährt er entlang der Great Ocean Road durch den Bundesstaat Victoria. Hier sucht Raue nach dem echten Geschmack und Lebensgefühl Down Unders und wird fündig.

Den Auftakt macht ein Besuch im Royal Botanic Garden. Danach entdeckt er die kulinarische Vielfalt der Stadt: von Streetfood in Chinatown bis zu einer extravaganten Eisdiele mit philippinischem Einfluss. Weiter südlich am Jan Juc Beach steht Tim bereits früh auf dem Surfbrett. Belohnt wird er dafür mit einem luxuriösen Langusten-Sandwich. Ein Helikopterflug über die berühmten Zwölf Apostel zeigt ihm die raue Schönheit der Küste, bevor er im Spitzenrestaurant „Wickens“ feinste australische Küche kosten darf. Auch beim Weingutbesuch, beim Muschelfischen und in einer kleinen Bäckerei erlebt Raue, wie vielfältig Australiens Küche ist.

Den Staffelauftakt des MagentaTV Originals gibt es für MagentaTV-Kund*innen ab dem 13. November exklusiv und ohne Aufpreis bei MagentaTV+. Als besonderes Highlight ist die neue Episode unter www.magenta.tv für alle Interessierten gratis und ohne Login abrufbar.

„The Rainmaker“: moderne David-gegen-Goliath-Geschichte nach dem Bestseller von John Grisham

„The Rainmaker“ erzählt eine Geschichte über Mut, Gerechtigkeit und den Kampf gegen ein korruptes System. Rudy Baylor hat gerade sein Studium abgeschlossen. Doch schon an seinem ersten Arbeitstag verliert er seine Stelle – in jener Kanzlei, in der auch seine Freundin Sarah Plankmore arbeitet. Ohne Perspektive beginnt er bei Bruiser Stone, einem Anwalt mit zweifelhaftem Ruf. Unterstützung bekommt er von dem klugen und erfahrenen Kanzleimitarbeiter Deck Shifflet. Als Rudy mit Dot Black seinen ersten Mandanten gewinnt, trifft er auf einen mächtigen Gegner: Leo F. Drummond, seinen früheren Arbeitgeber. Ausgerechnet dieser hat auch Sarah in sein Team geholt.

Was folgt, ist eine moderne David-gegen-Goliath-Geschichte. Rudy kämpft für Gerechtigkeit gegen die größte Kanzlei des Staates und gegen die Frau, die er liebt. Der Fall bringt eine Verschwörung ans Licht, die größer ist, als Rudy je geahnt hätte.

Ab 1. Januar können MagentaTV Kund*innen die spannende, zehnteilige Serie rund um einen jungen Anwalt, einen übermächtigen Gegner und ein Fall, der alles verändert exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ streamen. Für alle Interessierten ist die erste Episode auch ohne Login kostenlos auf www.magenta.tv verfügbar.

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