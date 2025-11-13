Sicher zocken, stark bleiben: Neuer SCROLLER „Gaming“ für Kinder ab 8 Jahren

Spielen, entdecken, gemeinsam Spaß haben: Gaming gehört längst selbstverständlich zum Alltag vieler Kinder und Jugendlicher. Mit dem neuen SCROLLER „Gaming“ zeigt die Initiative Teachtoday der Deutschen Telekom, wie Kinder sicher und selbstbewusst durch die Gaming-Welt navigieren – und wie Erwachsene sie dabei begleiten können.

Der SCROLLER „Gaming“ richtet sich an Kinder ab 8 Jahren und steht kostenlos hier zur Verfügung. Das begleitende Material bietet Eltern, Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften zusätzliche Unterstützung – ebenfalls kostenlos und hier zu finden.

Highlights des neuen SCROLLER-Magazins

Das Magazin verbindet Information, Spaß und Interaktion – mit vielen praxisnahen und kindgerechten Elementen, darunter:

Eltern-Kind-Element „Gaming-Account einrichten“ – Mit Checkliste und Leitfaden gemeinsam sicher starten

Sicherheitstipps für Downloads – wie Kinder sich vor Kostenfallen und schädlichen Inhalten schützen

Fotostory „Gaming kennt kein Geschlecht“ – gegen Klischees und für Vielfalt im Gaming

Ein besonderes Highlight: Esports-Talent Arthur, bekannt von Twitch und TikTok – gibt exklusive Tipps für professionelle Livestreams. Der 16-Jährige hat sein erstes Jahr als Brawl Stars-Profi hinter sich und wird von der esports player foundation gefördert, die Talente auf dem Weg in die Weltspitze des Esports unterstützt.

Warum ein SCROLLER zum Thema Gaming?

Während früher Konsolen oder Handhelds wie GameBoy oder PlayStation im Mittelpunkt standen, findet das Spielen heute meist online statt – mit neuen Möglichkeiten, aber auch Risiken. Zu den Herausforderungen zählen zum Beispiel Grooming in Chats, Gewalt- oder sexualisierte Darstellungen oder Suchtverhalten. Hier setzt der SCROLLER an: Er zeigt Kindern, wie sie sicher, kritisch und bewusst mit Online-Games umgehen können. Für die Erstellung des SCROLLER „Gaming“ arbeitet Teachtoday mit Partnern wie der Equal Esports Initiative der Deutschen Telekom AG und der esports player foundation zusammen.

Unterstützung für Eltern und Begleitpersonen

Begleitend zum SCROLLER erscheinen auf www.teachtoday.de neue Inhalte und Updates in der bestehenden Themenwelle „Gaming“ . Sie richten sich an Erwachsene, die Kinder und Jugendliche beim Spielen begleiten. Neue Themenschwerpunkte sind u.a.:

Gaming verstehen und Kinder begleiten – Stärken, nicht kontrollieren

Gesundheit: Körper & Seele ernst nehmen

Gaming & Künstliche Intelligenz

Im Ratgeberbereich auf teachtoday.de finden Eltern praxisnahe Beiträge wie:

Wie finde ich passende Spiele für mein Kind?

Wie helfe ich meinem Kind, sich im und außerhalb des Spiels zu regulieren?

Wie gestalten wir den sicheren Einstieg in die Gaming-Welt?

Tipps für Eltern in 60 Sekunden

Ergänzend startet Teachtoday ein neues Videoformat : In maximal einminütigen Clips werden zentrale Themen aus dem Elternratgeber unterhaltsam und alltagsnah vermittelt. Jedes Video startet mit einer konkreten Elternfrage und liefert kompakte Antworten oder Hilfestellung. Die Clips erscheinen fortlaufend auf teachtoday.de sowie auf den Social-Media-Kanälen der Initiative.

Über Teachtoday

Teachtoday ist eine Initiative der Deutschen Telekom zur Förderung von Medienkompetenz. Ziel ist es, Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende dabei zu unterstützen, digitale Medien sicher und verantwortungsbewusst zu nutzen.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil