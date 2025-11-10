Imtest-Netztest 2025 bestätigt: Telekom bleibt Deutschlands Nummer 1

Zweiter großer Netztest der Saison – erneuter Testsieg für die Telekom: Der aktuelle Imtest-Mobilfunknetztest 2025 bescheinigt der Telekom die beste Gesamtleistung unter den deutschen Mobilfunkanbietern. Mit der Note „sehr gut” (1,35) erreicht die Telekom den ersten Platz. Vorher hatte bereits die Computer Bild das Mobilfunknetz der Telekom als Testsieger ausgezeichnet.

Stabiles Netz, starke Leistung, zufriedene Kunden

„Wir freuen uns sehr über das hervorragende Ergebnis im Imtest-Netztest 2025“, sagt Alexander Jenbar, Technikchef (CTO) der Telekom Deutschland GmbH. „Die umfangreichen Messungen sprechen für sich: Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von einem Netz, das überall zuverlässig funktioniert. Beim Streamen, Surfen oder Telefonieren zeigt sich, dass sich unser konsequenter Fokus auf Qualität und Investitionen in 5G und Kapazitätsausbau auszahlt.“

Starke Performance bei mobilem Internet, Streaming und Netzverfügbarkeit

Im Bereich mobiles Internet untermauert die Telekom erneut ihre klare Führungsrolle: „Während drei Anbieter mit dem Qualitätsurteil ‚gut‘ in diesem Teilbereich auf einem ähnlichen Niveau liegen, hebt sich die Telekom mit ‚sehr gut‘ sehr klar von der Konkurrenz ab“, schreibt Imtest.

Der Netztest attestiert der Telekom auch in der Kategorie Streaming eine „exzellente Qualität“ mit stabilen Verbindungen, konstanter Bandbreite und starker Leistung, selbst bei großen Datenmengen. Damit zeigt die Telekom, dass ihr Netz auch unter hoher Belastung erstklassige Performance liefert.

In der Kategorie Netzverfügbarkeit erreicht die Telekom mit der Teilnote „sehr gut“ die klare Spitzenposition. Fast vier Milliarden ausgewertete Messpunkte zeigen, dass sich Kundinnen und Kunden bundesweit auf eine hohe Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit des Netzes verlassen können, unabhängig von Region oder Tageszeit.

Vier Wochen Netztest in sechs Bewertungskategorien

Die Gesamtbewertung von Imtest stützte sich auf sechs Testdimensionen: Stabilität, Telefonie, Surfen, Streaming, mobiles Internet und Netzverfügbarkeit. Die zafaco GmbH hat den Netztest im Auftrag der Funke Mediengruppe durchgeführt. Über einen Zeitraum von knapp vier Wochen (28. August bis 21. September 2025) hat das Testteam umfangreiche Messungen rund um die Uhr vorgenommen, um die Netzqualität unter realen Alltagsbedingungen zu beurteilen. Zusätzlich flossen Ergebnisse von Nutzerinnen und Nutzern ein, die sich aktiv über die Breitbandmessung-App der Bundesnetzagentur beteiligt hatten.

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