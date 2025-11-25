Telekom präsentiert erstes W:O:A Holy Night

Ihr Metalheads, kommet! Willkommen zur Weltpremiere der W:O:A Holy Night am 11. Dezember 2025 – präsentiert von der Telekom. Das außergewöhnliche Metal-Spektakel unter dem Dach des legendären Wacken Open Air verbindet die Energie des Metals mit der Magie der Weihnachtszeit. Dabei wird ein hochkarätiges Line-up mit bis zu acht Bands, darunter Hämatom, Saltatio Mortis, Fury in the Slaughterhouse und Beyond the Black, zwei legendäre Spielstätten zum Glühen bringen: den Landgasthof und die Heiligen-Geist-Kirche in Wacken. Damit alle Fans Teil der W:O:A Holy Night werden können, bringt die Telekom das weihnachtliche Metal-Spektakel ab ca. 17 Uhr mit einem kostenlosen Livestream auf magenta.tv, TikTok und Facebook sowie über MagentaTV und #dabeiTV zu den Fans. Die Telekom unterstreicht damit ihre erfolgreiche Partnerschaft mit dem Wacken Open Air und Veranstalter ICS.

„MagentaMusik steht für Erlebnisse, die Fans wirklich bewegen. Durch attraktive Inhalte möchten wir ihnen emotionale Momente bieten, die sie begeistern und nachhaltig verbinden“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. „Bei der W:O:A Holy Night wird durch den Clash zweier hochkultureller Momente eine besondere Magie entstehen. Wir freuen uns darauf, dieses großartige Metal-Spektakel gemeinsam mit unserem langjährigen Partner zu den Fans zu bringen.“

Thomas Jensen, Veranstalter des Wacken Open Air, ist ebenfalls begeistert: „Wir freuen uns auf die Premiere des W:O:A Holy Night, ein neues Weihnachtsevent, an dem unsere gesamte Community digital teilnehmen kann.“ Mitveranstalter Holger Hübner ergänzt: „Acht Acts, zwei atmosphärische Locations und ein einzigartiger Spannungsbogen sorgen für ein vorweihnachtliches Festivalerlebnis, das alle Metalheads, ob digital oder in Person, erreicht – live und unvergesslich. Wir bedanken uns bei unserem Partner Telekom für die Unterstützung und freuen uns, unsere Metal-Weihnachtsparty zu so vielen Fans bringen zu können.“

Metal-Fans an den Bildschirmen und vor Ort erwartet ein hochkarätiges Line-up mit Bands wie Hämatom, Saltatio Mortis, Beyond the Black, Fury in the Slaughterhouse, Visions of Atlantis, Lord Of The Lost und Heavysaurus. Zwei atmosphärische, legendäre Spielstätten bilden den Rahmen für die festliche Metal-Premiere: Während der Landgasthof Wacken mit weihnachtlicher Dekoration und Kaminfeuer für eine rustikale Club-Atmosphäre sorgen wird, beeindruckt die Kirche mit großer Akustik und mystisch wirkender Lichtstimmung. Hier wird der Altar zur Bühne, die Riffs zur Liturgie. Begleitet wird das musikalische Programm vor Ort von einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Streetfood und Ständen.

Gewinnchancen auf Tickets

Tickets für die W:O:A Holy Night sind nur über Gewinnspiele beim Wacken Open Air und der Telekom erhältlich. So bietet das Unternehmen seinen Privatkund*innen im Rahmen der Magenta Black Days ab sofort die Möglichkeit, über Magenta Moments in der MeinMagenta-App Eintrittskarten zu gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 2. Dezember 2025. Zudem verlost auch das Wacken Open Air Karten. Aufgrund der begrenzten Kapazität vor Ort wird es über den Veranstalter keinen freien Ticketverkauf geben.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und Sieben-Tage-Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekom-eigene TV-Box MagentaTV One, den MagentaTV Stick sowie über Smart TVs, Streaming-Sticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de

Über Magenta Musik

Die Telekom ist seit vielen Jahren ein starker Partner der Musik. Sie bündelt ihr Musikengagement unter MagentaMusik und bietet optimal auf die Bedürfnisse der Musikfans zugeschnittene Angebote. Mit ihrem technologischen Know-how schafft sie digitale Verbindungen und bringt Live-Erlebnisse zu den Fans – in bester Qualität auf MagentaTV und im kostenlosen Livestream über www.magentamusik.de. Zudem bietet sie ihren Kundinnen und Kunden über ihr Treueprogramm Magenta Moments viele Vorteile wie beispielsweise ein exklusives Ticket-Vorkaufsrecht für ausgewählte Konzerte.

Über Magenta Moments

Magenta Moments ist das exklusive Treueprogramm für Privatkund*innen der Telekom. Mit Magenta Moments erhalten sie regelmäßig Geschenke und Vorteile von Partnern, zum Beispiel aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming, Shopping oder Reisen. Alle Angebote sind innerhalb der MeinMagenta-App über das Herz-Symbol in der unteren Menüleiste aufrufbar. Die MeinMagenta-App können sich alle Interessierten im App Store oder Google Play Store kostenfrei herunterladen.

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