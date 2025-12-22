Golf hat eine neue Heimat: MagentaTV startet ab Januar 2026 Komplett-Angebot auf zwei neuen TV-Kanälen

Das Grün wird Magenta! Die Telekom hat das größte internationale Golf-Paket erworben. Ab Januar 2026 präsentiert MagentaTV ein umfangreiches Golf-Live-Angebot mit 131 Wettbewerben. Das ganzjährige Programm ist für MagentaTV-Kunden ohne Aufpreis zu sehen und in allen Tarifen enthalten. Auch die MagentaSport Kunden können das Angebot im Rahmen ihres Abos auf den MagentaSport Plattformen ohne Aufpreis nutzen. Der neue Golf-Vertrag läuft bis 2029.

„Golf hat bei MagentaTV eine neue Heimat. Mit diesem Paket bieten wir Deutschlands umfassendstes Golf-Live-Angebot aller Zeiten. Von den ersten Flights bis zur Entscheidung zeigen wir jedes Turnier wie noch nie – live, informativ und modern erzählt. Das Paket richtet sich an die erfahrenen Golf-Fans ebenso wie an die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Sport für sich entdecken“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef Telekom.

Das neue Rechtepaket beinhaltet rund 300 Tage Live-Golf pro Jahr auf den zwei neuen Golf-Kanälen (MS Golf 1 und MS Golf 2). Diese werden bei MagentaTV im Januar 2026 neu aufgeschaltet. Dazu Features der Top-Spieler, aktuelle Stories und Historisches. Zahlreiche Inhalte werden darüber hinaus auf Abruf zur Verfügung stehen.

Auf der PGA TOUR Champions spielen Legenden des Sports wie Deutschlands erfolgreichster und bekanntester Golf-Profi Bernhard Langer.

Absolutes Highlight 2027 und 2029 on top: Der prestigeträchtige Ryder Cup zwischen den besten Golf-Profis Europas und der Vereinigten Staaten, das bedeutendste Golf-Mannschaftsturnier der Welt – live und exklusiv bei MagentaTV und MagentaSport. 2027 findet der Ryder Cup in Adare Manor in Irland statt, 2029 im Hazeltine National Golf Club im US-Bundesstaat Minnesota.

Produziert wird das Angebot von der thinXpool TV GmbH, die als verantwortlicher Senderbetreiber und Redaktion in den vergangenen Jahren für ihre ausgezeichnete Berichterstattung bei MagentaSport zwei Mal in Folge mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Sport ausgezeichnet wurden.

Das neue Golf-Jahr bei MagentaTV und MagentaSport: ab 15. Januar aus Dubai und Hawaii

Rund 300 Tage Live-Golf pro Jahr bilden das Herzstück des neuen Golfjahres. Mit der Berichterstattung aus Dubai (Dubai Invitational) und Honolulu (Sony Open Hawaii) jeweils ab dem 15. Januar 2026 startet ein ganzjähriges Programm, das auf zwei eigenen MagentaTV-Kanälen präsentiert wird. Der Hauptsender MS Golf 1 überträgt alle Turniere in voller Länge, während MS Golf 2 zusätzliche Feeds wie die Begleitung einzelner Spielergruppen über die gesamte Runde oder herausragende Momente bietet. Bei Überschneidungen der Spielzeiten eines PGA-Events mit der DP World Tour werden beide Events parallel übertragen.

Im deutsch-sprachigen Raum ragen zwei Turniere heraus: Das „Austrian Alpine Open“ in Kitzbühel (28. bis 31. Mai 2026) sowie die BMW International Open in Eichenried bei München (02. bis 05. Juli 2026).

Bis zu 20 Stunden Live-Golf täglich an Turniertagen

Die Sendephilosophie folgt der klassischen Golf-Woche: Von Donnerstag bis Sonntag werden alle Turniertage live übertragen, teilweise mit bis zu 20 Stunden Live-Sport täglich. Am Montag, Dienstag und Mittwoch folgen weitere Inhalte wie Analysen, „Best-of“-Formate, Hintergrundgeschichten und Features sowie ausgewählte Live-Events der Korn Ferry Tour mit den besten Nachwuchsgolfern der Welt. Die Turniere laufen an den ersten beiden Tagen bis zum „Cut“, bevor die besten Spieler am Wochenende um den Sieg kämpfen. Einzelne ausgewählte Wettbewerbe werden zudem bei MagentaTV Freemium frei empfangbar angeboten, um neue Zielgruppen an den Golf-Sport heranzuführen.

Modernes Storytelling für eine stark wachsende junge Zielgruppe

Top-Reporter – die Planungen hierfür sind in vollem Gange - sorgen für eine hochwertige, moderne und verständliche Berichterstattung, die nicht nur traditionelle Golf-Fans, sondern insbesondere auch die stark wachsende jüngere Fan-Gemeinde erreicht. Mit deutschen Protagonisten wie Marcel Siem oder Stephan Jäger stehen zudem heimische Botschafter bereit, die sowohl sportlich als auch medial eine wichtige Rolle spielen. Neben der TV-Berichterstattung folgt auf den MagentaSport Social Kanälen auch eine umfangreiche Begleitung der Touren. Modernes Storytelling, starke Persönlichkeiten und neue Formate werden den Golfsports innovativer vermitteln als je zuvor.

Golf ab Januar 2026 bis 31. Dezember 2029 bei MagentaTV & MagentaSport – der schnelle Überblick zum neuen Recht:

Insgesamt 131 Wettbewerbe auf 2 neuen Kanälen bei MagentaTV: MS GOLF 1 und MS GOLF 2.

Ohne Zusatzkosten abrufbar für alle MagentaTV- und MagentaSport-Kunden.

PGA-Tour (Amerika): 44 Events in 2026 – Übertragung jeweils von Donnerstag bis Sonntag (abends und nachts), beinhaltet zusätzlich die Tour Champions und Korn Ferry Tour

DP World (Europa & Naher Osten): 32 Events in 2026 – Übertragung jeweils von Donnerstag bis Sonntag (tagsüber MEZ)

RYDER Cup: Kontinental-Wettbewerb der Besten USA vs Europa alle 2 Jahre, nächster Ryder Cup: 2027 in Nordirland, 2029 in den USA

KORN FERRY TOUR (Nachwuchs-Tour): 25 Events – Übertragung von Sonntag bis Mittwoch live und als Zusammenfassungen

PGA-Tour CHAMPIONS (Legenden-Tour): 30 Events - Übertragungen von Donnerstag bis Samstag live und als Zusammenfassungen mit den deutschen Stars wie Bernhard Langer (Rekord-Sieger) und Alex Cejka plus weitere Legenden (ab 50 Jahre zugelassen) wie Jack Nicklaus oder Ernie Els.



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