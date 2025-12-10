MagentaTV: Von Malta-X-Mas bis Crime-Mystery

In der neuen Folge seines MagentaTV-Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ erlebt Zwei-Sterne-Koch Tim Raue ein sonniges Weihnachtsfest. Auf Malta entdeckt er, wie die Einheimischen die Adventszeit genießen und wie er aus ihren Spezialitäten schließlich sein eigenes Weihnachtsmenü im maltesischen Stil kreieren kann. In der neuen Mysteryserie „Sherlock & Daughter“ bekommt Sherlock Holmes überraschenden Besuch: Eine junge Amerikanerin behauptet, seine Tochter zu sein. Gemeinsam machen sich die beiden daran, den Tod ihrer Mutter aufzuklären.

Auf magenta.tv können erste sowie aktuelle Folgen ausgewählter Originals, Exclusives und internationaler Top-Serien kostenlos und ohne Registrierung gestreamt werden.

„Herr Raue reist!“: Tim Raue genießt Adventsfreuden am Mittelmeer

Weihnachten unter der Mittelmeer-Sonne statt in Berliner Kälte – für Zwei-Sterne-Koch Tim Raue beginnt die Adventszeit dieses Jahr ungewohnt warm. Er reist für das MagentaTV-Original „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ nach Malta. Dort feiert man Weihnachten zwischen Barockfassaden und Palmen. Während die Menschen in Berlin bei Minusgraden lieber drinnen bleiben, sitzt der Sternekoch in Valletta gemütlich im Freien und staunt über die Inselhauptstadt, die sich jedes Jahr zu Weihachten in ein Meer aus Lichtern und Musik verwandelt. Sein erster Stopp: das traditionsreiche Caffè Cordina. Bei maltesischen Spezialitäten und einem Glas Kinnie genießt er seine Auszeit. In der Crystal Palace Bar probiert er die berühmten maltesischen Pastizzi – knusprige Teigtaschen mit Ricotta, Hähnchen oder Erbsenpüree. Auf einer Farm im Inselinneren wird Raue selbst aktiv. Er melkt Ziegen, wird kurzerhand zum Imker und kostet aromatischen Honig. Im Restaurant Bahia serviert ihm Küchenchef Carlos Buttigieg schließlich zarten Schweinenacken.

Weitere Höhepunkte folgen: ein selbst gezündetes Feuerwerk, eine Ftira-Backstunde bei Auswanderin Julia und ein festliches Essen mit Local Joseph Fenech, dessen Kastanien-Dessert Raue nachhaltig beeindruckt.

Die Weihnachtsausgabe des MagentaTV Originals ist ab dem 11. Dezember exklusiv und ohne zusätzliche Kosten für alle MagentaTV-Kund*innen auf MagentaTV+ verfügbar. Als besonderes Highlight ist die neue Episode unter www.magenta.tv für alle Interessierten gratis und ohne Login abrufbar.

„Sherlock & Daughter“: Der Kultdetektiv muss seinen wohl persönlichsten Fall lösen

Sherlock Holmes steht vor einem Dilemma. Ein Fall lässt sich nicht lösen, ohne seine Freunde in Gefahr zu bringen. Genau dann taucht Amelia auf. Die junge Amerikanerin hat ihre Mutter verloren – sie wurde unter rätselhaften Umständen ermordet. Kurz darauf erfährt Amelia, dass ihr Vater ausgerechnet Sherlock Holmes sein könnte. Trotz aller Unterschiede müssen sie zusammenarbeiten. Gemeinsam suchen sie nach der Wahrheit. Wer hat Amelias Mutter getötet? Und ist Sherlock wirklich ihr Vater? Ihre Ermittlungen führen sie tief in eine globale Verschwörung.

„Sherlock & Daughter“ ist eine achtteilige Serie über Intrigen, Loyalität und dunkle Geheimnisse. Im Zentrum steht Sherlock Holmes, der eine tödliche Verschwörung entlarven muss. In weiteren Hauptrollen glänzen David Thewlis („Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“), Blu Hunt („The Originals“), Dougray Scott („Fear the Walking Dead“) und Aidan McArdle („Jane Eyre“). Die Drehbücher stammen von Brendan Foley („Cold Courage“). Bryn Higgins („Black Mirror“) führte Regie.

Ab 1. Februar können MagentaTV Kund*innen die spannende Serie rund um den bekanntesten Detektiv Englands und seine neue Gefährtin exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ streamen. Für alle Interessierten sind die ersten beiden Episoden auch ohne Login kostenlos auf www.magenta.tv verfügbar.



Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil