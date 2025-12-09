Mit Mut, Teamgeist und klarer Kante auf glattem Eis: Telekom präsentiert Weihnachtsvideo

Telekom-CEO Tim Höttges bedankt sich auch in diesem Jahr mit einem filmischen Jahresrückblick bei den Mitarbeitenden des Bonner Konzerns. Im Video „Tim on Ice“ zeigt er, wie die Deutsche Telekom 2025 mit Mut, Teamgeist und Optimismus starke Erfolge erzielen konnte.

Das Telekom-Weihnachtsvideo hat längst Kultstatus. In diesem Jahr begibt sich Tim Höttges in die Eishalle: Als Eiskunstläufer, beim Eisstockschießen und als Eishockeyspieler blicken er und „die Mannschaft“ auf das Jahr zurück. Auch in schwierigen Zeiten hat das Unternehmen klare Kante gezeigt und dabei oft sogar „bella figura“ gemacht – während Wettbewerber sich warm anziehen mussten.

Im Video setzt Tim Höttges symbolisch die „Scheuklappen“, pardon, das Visier auf, und lobt das Team für seinen unerschütterlichen Optimismus und die Fähigkeit, sich von negativer Stimmung nicht anstecken zu lassen. Ob bei harten Wettbewerbsbedingungen mit manchem „Foulspiel“ der Konkurrenz oder bei schwierigen Situationen im Tagesgeschäft – die Mitarbeitenden der Telekom stehen immer wieder auf, zeigen Teamgeist und spielen sich den „Puck“ erfolgreich zu, quer über Länder- und Bereichsgrenzen hinweg.

„Wir sind 30 Jahre alt geworden und haben gezeigt, dass früher nicht alles besser war. Zusammen haben wir Netze gebaut, Kunden gewonnen und sogar die eine oder andere Kuh vom Eis bekommen. Dafür danke ich euch von Herzen“, betont Höttges.

Und auch der Auftritt von Dackel Anton hat bereits Tradition: So schlittert er im handgestrickten Magenta-Outfit grazil auf dem Eisstock durch die Halle. Und natürlich fehlen auch in diesem Jahr die Outtakes mit lustigen Versprechern und Pannen am Ende des Clips nicht.

Das Weihnachtsvideo „Tim on Ice“ wird auf den offiziellen Kanälen von Tim Höttges veröffentlicht: auf LinkedIn, Instagram sowie auf den Telekom-Plattformen wie YouTube und Facebook. Für TikTok gibt es eine Kurzversion.

Das Video wird im Rahmen der CEO-Positionierung von der Konzernkommunikation der Telekom verantwortet. Produziert wurde es auch in diesem Jahr von der Agentur lajong aus Bremen. Einen Bruch in der Tradition gab es beim Drehort. Das Video wurde dieses Mal nicht in den Räumlichkeiten der Konzernzentale gedreht, sondern in der Eissporthalle in Troisdorf. Eisläuferinnen und Eisläufer sowie Hockey-Spieler der Troisdorfer Dynamites unterstützen beim Dreh. Die Sprünge und Stunts brachte – auch wenn man es Tim Höttges durchaus zutrauen könnte – Alexander „Sascha“ Plotnikov als Double aufs Eis.

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