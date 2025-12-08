Premiere zur WM 2026: MagentaTV öffnet Werbe-Inventar erstmals für programmatische Vermarktung 

MagentaTV macht seine Werbestrecken für programmatische Vermarktung buchbar. Unternehmen und Agenturen können künftig direkt in hochwertige TV-Umfelder investieren, so etwa im Umfeld exklusiver Sport-Inhalte wie bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2026.

„Streaming und CTV sind längst keine Nebenkanäle mehr, sondern Premium-Umfelder mit Markenreichweite, Relevanz und Zielgruppengenauigkeit“, erklärt Dr. Jörg Richartz, Vice President Sales & Marketing TV bei der Telekom. „Mit MagentaTV machen wir unser exklusives Inventar nun auch programmatisch und unter der Nutzung eigener Daten und innovativer Targeting-Optionen zugänglich.“

Sportliche Relevanz und exklusives Inventar zur WM 2026

Hohe Aufmerksamkeit liegt auf dem exklusiven Sport- und Entertainment Umfeld von MagentaTV, das zur FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2026 attraktive Live-Momente bietet. 104 Einzelmatches, davon 44 exklusiv auf MagentaTV. Außerdem Live-Strecken von bis zu zwölf Stunden Content pro Spieltag. Hier können Unternehmen ihre Botschaften in einem für sie relevanten Kontext platzieren, der mit klassischem TV vergleichbare Premium-Wirkung bietet. Gleichzeitig ermöglicht die neue AdTech Infrastruktur, dieses Umfeld erstmals auch programmatisch zu buchen.

Neben dem etablierten Sportangebot MagentaSport und den bestehenden MagentaMusik Inhalten startet MagentaTV ab Dezember mit dem Launch eines breiten FAST-Channel- Portfolios, das zusätzliche Reichweiten und eine noch breitere Zielgruppenansprache bietet. Diese Kanäle sind ideal, um werbetreibende Unternehmen über reinen Live-Sport hinaus mit Streaming-Fans in Kontakt zu bringen. Bis zur WM soll das Portfolio auf bis zu 40 Kanäle aus den Genres Film, Entertainment, Dokutainment, Sport und Lifestyle ausgebaut werden.

Vermarktet werden die MagentaTV Premium-Inventare durch ein Expertenteam der Telekom. Von klassischen TV- und CTV-Spots, über aufmerksamkeitsstarke Sonderwerbeformen bis hin zu individuellen Sponsoring-Konzepten steht eine Vielzahl hochwertiger Integrationen zur Verfügung. Dabei verfolgt das Team das Ziel, innovative und maßgenschneiderte Lösungen zu entwickeln, die Unternehmen optimal in den Premium-Umfeldern von MagentaTV positionieren und neue kreative Wege der Zuschaueransprache eröffnen.

„MagentaTV steht für Premium-Entertainment und Inhalte, die man nur bei uns sieht“, so Richartz weiter. „Durch die Zusammenarbeit mit weiteren starken Partnern wie Equativ schaffen wir ein Vermarktungsökosystem, mit dem wir die Effizienz programmatischer Technologien für uns öffnen.“

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und Sieben-Tage-Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekom-eigene TV-Box MagentaTV One, den MagentaTV Stick sowie über Smart TVs, Streaming-Sticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de

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