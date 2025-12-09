Telekom bringt „The Melon Music Awards 2025“ zu den Fans

Es ist eines der größten K-Pop-Events weltweit – „The Melon Music Awards“ (MMA2025). Die spektakuläre Preisverleihung ehrt die besten Künstler*innen und Songs, die das Jahr geprägt haben. Von mitreißenden Auftritten bis hin zu spektakulären Bühnenkulissen – bei den MMA2025 strahlen die hellsten Sterne des K-Pop. Die Verleihung findet am 20. Dezember 2025 im Gocheok Sky Dome in Seoul statt. Die Telekom bringt die bedeutende Award-Show erstmalig und exklusiv nach Deutschland. Sie zeigt das bunte Spektakel via kostenlosen Livestream auf magenta.tv und TikTok sowie über MagentaTV. Aufgrund der Zeitverschiebung startet der fünfstündige Livestream hierzulande um 9 Uhr.

Der MMA2025 zeichnet die besten K-Pop-Acts des Jahres aus. Kategorien wie „Künstler*in des Jahres“, „Album des Jahres“, „Newcomer des Jahres “ und zahlreiche Spezialpreise warten auf ihre Gewinner. Fans können sich zudem auf ein hochkarätiges Line-up von K-Pop-Stars wie G-DRAGON, EXO, JENNIE, NCT WISH, aespa, IVE und weitere freuen. Das Motto der Show lautet „Play The Moment“. Denn alle gemeinsam geschaffenen Momente und Geschichten, verbunden und festgehalten durch Musik, können beim MMA2025 erlebt werden.

Für alle deutschen K-Pop-Fans wird MagentaTV zwei Live-Strecken zur Auswahl anbieten: neben der koreanischen Original-Version wird ein Stream mit deutscher Simultanübersetzung für ein besser verständliches Zuschauererlebnis sorgen. Alles unter der Prämisse: K-Pop exklusiv, live und kostenlos auf MagentaMusik sowie bei MagentaTV.

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Bedeutende K-Pop Award-Show

Die „The Melon Music Awards“ zählen zu den bedeutendsten Veranstaltungen der K-Pop-Szene. Die Show wird von Kakao Entertainment über deren Online-Musikplattform Melon veranstaltet. Von 2005 bis 2008 fand die Preisverleihung zunächst als rein online durchgeführte Fan-Abstimmung statt. Seit 2009 wird der Award im Rahmen einer Show in Seoul abgehalten. Die ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler werden durch Online-Abstimmung und Expertenbewertung ermittelt.

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