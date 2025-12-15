Starkes Kooperationsjahr 2025: Telekom zieht positive Glasfaserbilanz.

Die Telekom zieht eine starke Jahresbilanz für ihre Kooperationen und Partnerschaften im Glasfaserbereich. Mit Reichweitenzuwächsen, erfolgreichen Netzkäufen und konstant wachsendem Dealvolumen bestätigt das Unternehmen seine Rolle als führender Treiber des Glasfaserausbaus in Deutschland.

Thilo Höllen, Leiter Breitbandkooperationen bei der Telekom: „2025 war ein wirklich gutes Jahr für unsere Kooperationen. Sie sind einer der zentralen Wachstumsmotoren im Glasfaserausbau der Telekom, jeder dritte Glasfaseranschluss entsteht derzeit in Kooperationen. Mit der Fiber Plattform und unseren Joint Ventures haben wir eine robuste Basis, um jetzt noch schneller und flächendeckender zu wachsen. Gleichzeitig ziehen wir auch Netzkäufe wie etwa in Essen in Betracht, was unsere Dynamik nochmal erhöht.“

Deutlicher Wachstumsschub im Kooperationsgeschäft

Die Kooperationsreichweite der Telekom steigt auf 2,9 Millionen Homes Passed, was einem Zuwachs von rund 900.000 Homes Passed innerhalb eines Jahres entspricht. Damit gehört das Kooperationsmodell weiterhin zu den stärksten Wachstumssäulen des Unternehmens.

Die Fiber Plattform trägt dazu mit über 400.000 Homes Passed bei, die beiden Joint Ventures GlasfaserPlus und GlasfaserNordwest kommen jeweils auf 1,2 Millionen HP.

Investitionen zeigen Wirkung: Netzakquise stärkt regionale Präsenz

Auch im Bereich Netzkäufe hat die Telekom ihren Glasfaser-Kurs geschärft. Mit dem Glasfaser-Deal in Essen (25.000 Haushalte) und dem ersten live geschalteten Kunden im übernommenen Glasfasernetz der thüringischen Gemeinde Niederrorschel zeigt das Unternehmen, dass es sich noch entschlossener in diesem Segment positioniert und die Umsetzungsgeschwindigkeit weiter erhöht.

Wettbewerb auf dem offenen Netz

Die Telekom öffnet ihre eigenen Glasfasernetze auch für andere Anbieter. Über langfristige Vereinbarungen können zahlreiche Unternehmen ihre eigenen Tarife über die Infrastruktur der Telekom vermarkten. So baut die Telekom ihr Partnernetzwerk kontinuierlich aus und trägt dazu bei, dass Glasfaser flächendeckend verfügbar wird. Das Vorgehen steht im Zeichen von Zusammenarbeit, Wettbewerb und gemeinsamen Wachstum.

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