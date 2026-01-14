MagentaTV: Reiselust, Westernabenteuer und Drama-Highlight

Für den Berliner Zwei-Sterne-Koch Tim Raue beginnt das neue Jahr mit einer kulinarischen Entdeckungsreise durch die südkoreanische Hauptstadt Seoul. In der neuen Ausgabe des MagentaTV-Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ begibt sich der Spitzengastronom auf die Suche nach dem authentischen Geschmack der asiatischen Metropole – zwischen raffinierter Sterneküche und lebendigem Streetfood. Außerdem startet die Western-Serie „Billy The Kid“ rund um den legendären Revolverhelden in ihre dritte Staffel. Und das Drama „Der Salzpfad“, welches auf einer wahren Begebenheit beruht, setzt sich auf eindringliche Weise mit Verlust, Hoffnung und Neubeginn auseinander.

Auf magenta.tv können erste sowie aktuelle Folgen ausgewählter Originals, Exclusives und internationaler Top-Serien kostenlos und ohne Registrierung gestreamt werden.

„Herr Raue reist!“: Dem authentischen Geschmack Seouls auf der Spur

Zum Start ins neue Jahr reist Sternekoch Tim Raue nach Seoul. Für das MagentaTV Original sucht er dort den authentischen Geschmack der südkoreanischen Metropole. Dabei taucht der Berliner Zwei-Sterne-Koch tief in die Kultur und Küche der Millionenstadt ein. Seine Reise beginnt bei einem alten Bekannten: Jungsik Yim. In dessen Restaurant erlebt Raue koreanische Sterneküche auf höchstem Niveau. Doch nicht nur am Herd findet er Inspiration. Gemeinsam mit Reiseleiter Kymin Kim besucht er den Gyeongbokgung-Palast und lernt die Geschichte des Landes kennen. Danach geht es auf den Gwangjang-Markt. Dort entdeckt Tim fermentierte Spezialitäten, exotische Aromen und überraschend Vertrautes. Ein besonderes Highlight ist der Einblick in die futuristisch anmutende Welt der koreanischen Skincare. Abseits der Metropole reist Raue schließlich nach Sunchang. Dort liegt die Heimat des Gochujang. Vor Ort lernt der Gast aus Berlin die traditionelle Kunst der Fermentation kennen.

Zurück in Berlin zieht der Spitzenkoch ein begeistertes Fazit: „Ich habe es geliebt.“ Seine Eindrücke und Inspirationen münden schließlich in einem ganz persönlichen Korea-Viergang-Menü.

Ab dem 8. Januar steht die neue Ausgabe von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ exklusiv und ohne zusätzliche Kosten für alle MagentaTV-Kund*innen bei MagentaTV+ zur Verfügung. Als besonderes Highlight ist die neue Episode unter www.magenta.tv für alle Interessierten gratis und ohne Login abrufbar.

„Billy The Kid“: Der Western-Hit rund um den ikonischen Revolverhelden geht in die dritte Staffel

„Billy the Kid“ ist eine Western-Serie von Amazon MGM Studios in Zusammenarbeit mit Amblin Television und De Line Pictures. Entwickelt wurde sie von Michael Hirst („Vikings“). Die Serie erzählt die epische Geschichte von William H. Bonney, besser bekannt als Billy the Kid. Die einzelnen Folgen begleiten ihn von seinen irischen Wurzeln über seine Zeit als Cowboy und Revolverheld bis zu seiner Schlüsselrolle im Lincoln-County-Rinderkrieg. Billy the Kid wird von Tom Blyth („Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes“) verkörpert. Ihm zur Seite stehen weitere Legenden des Wilden Westens, darunter Jesse Evans (Daniel Webber), Sheriff Pat Garrett (Alex Roe) sowie die selbstbewusste Dulcinea del Tobosco (Nuria Vega).

In der dritten Staffel ziehen Billy und seine Regulatoren nach ihrer Niederlage im Lincoln-County-Krieg auf einen letzten, von Rache getriebenen Feldzug gegen die korrupten Mächte New Mexicos – ein Weg, der Billy zur amerikanischen Legende macht.

Als Executive Producer fungieren Donald De Line, Darryl Frank und Justin Falvey.

Neben Staffel 1 und 2 können MagentaTV Kund*innen ab 1. März den dritten Teil der spannenden Serie exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ streamen. Für alle Interessierten ist die erste Episode auch ohne Login kostenlos auf www.magenta.tv verfügbar.

„Der Salzpfad“: Eine eindringliche Auseinandersetzung mit Verlust, Neubeginn und der Natur

„Der Salzpfad“ erzählt die wahre Geschichte von Raynor (Gillian Anderson) und Moth Winn (Jason Isaacs). Das Ehepaar begibt sich in den 50ern auf eine über 1.000 Kilometer lange Wanderung entlang der rauen Küste Südwestenglands. Nach der Zwangsräumung ihres Hofes fassen sie einen verzweifelten Entschluss. Sie wollen die bekannte Wanderroute gehen, um in der Natur Trost und Halt zu finden. Mit kaum mehr als dem Nötigsten im Rucksack wird jeder Schritt zu einem Zeichen ihrer wachsenden Stärke.

Das Drama begleitet eine Reise, die allen Widrigkeiten trotzt. Ein Porträt darüber, was „Zuhause“ bedeutet, wie man es verlieren und auf unerwartete Weise neu entdecken kann.

„Der Salzpfad“ ist ein britischer Film unter der Regie von Marianne Elliott. Für sie ist es das Spielfilmdebüt. Das Drehbuch schrieb Rebecca Lenkiewicz nach der gleichnamigen Vorlage von Raynor Winn. In den Hauptrollen spielen Gillian Anderson und Jason Isaacs. Unterstützt werden sie von Rebecca Ineson, Tucker St. Ivany, Angus Wright, Hermione Norris und Gwen Currant.

Das literarisch, biografisch geprägte Drama rund um die Themen Verlust, Neubeginn und Natur steht für MagentaTV Kund*innen ab dem 17. März 2026 exklusiv und ohne Zusatzkosten zur Verfügung.

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