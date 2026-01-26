Musikgeschichte live erleben: Die Grammy Awards® 2026 exklusiv bei der Telekom.

Die größte Nacht der Musik steht bevor: die Verleihung der Grammy Awards® 2026 in Los Angeles. Zu den Nominierten zählen unter anderem Justin Bieber, Lady Gaga, Addison Rae, Bruno Mars, Billie Eilish, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Chappell Roan und Kendrick Lamar, die Gala wird von Star-Comedian Trevor Noah moderiert. Der bedeutendste Musikpreis der Welt ist bei der Telekom live und exklusiv zu sehen. Musikfans können die Show in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar ab 2 Uhr (MEZ) auf MagentaTV (Kanal 141 in der Standardbelegung) sowie im kostenlosen Livestream mit MagentaMusik auf MagentaTV erleben. Darüber hinaus steht die Verleihung im Anschluss auf MagentaTV und MagentaMusik auf Abruf zur Verfügung.

„Mit außergewöhnlichen Live-Events wie den Grammy Awards® schaffen wir für unsere Kundinnen und Kunden einen besonderen Mehrwert. Gemeinsam mit vielen Musikbegeisterten freuen wir uns auf eindrucksvolle Performances, spektakuläre Bühnenbilder und natürlich auf die begehrten Trophäen“, erklärt Telekom-TV-Chef Arnim Butzen. „MagentaTV überzeugt durch ein vielseitiges und hochwertiges Entertainmentangebot. Exklusive Inhalte und starke Partnerschaften sind dabei entscheidende Erfolgsfaktoren.“

Diese Künstler sind nominiert

Die Nominierungen für die Grammy Awards 2026 stehen fest. Angeführt wird die Liste von Kendrick Lamar mit neun Nennungen. Es folgen Cirkut, Jack Antonoff und Lady Gaga mit jeweils sieben sowie Bad Bunny, Leon Thomas, Sabrina Carpenter und Serban Ghenea mit je sechs Nominierungen. Fünf Nennungen erhielten unter anderem Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile und Tyler, The Creator.

Die Grammy Awards® sind die einzigen Musikpreise, über die ausschließlich Fachkollegen abstimmen. Die stimmberechtigten Mitglieder der Recording Academy® sind internationale Musikschaffende aus allen Genres und kreativen Bereichen, darunter Künstler, Songwriter, Komponisten, Produzenten Mixer und Toningenieure.

Awards in bester Tradition

Seit 1959 werden die Grammy Awards® jährlich vergeben und gelten als höchste Auszeichnung der internationalen Musikindustrie. Rund 15.000 Mitglieder der Recording Academy® bestimmen die Preisträger*innen in insgesamt 95 Kategorien aus 12 Fachbereichen. Die Grammy Awards 2026, die in Los Angeles stattfinden, werden von Fulwell Entertainment für die Recording Academy produziert und von Paramount Global Content Distribution vertrieben.

Ein Trailer zu den Grammy Awards® ist unter diesem Link abrufbar.

video

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil



