Silvesterbilanz: Mehr Daten und viele Telefonate im Mobilfunknetz der Telekom

In der Silvesternacht war im Mobilfunknetz der Telekom wieder ordentlich was los. Rund um den Jahreswechsel trieben Neujahrsgrüße den Datenverkehr nach oben. Die Datenmenge stieg im Vergleich zum Vorjahr um fast 35 Prozent. Insgesamt flossen in der Silvesternacht zwischen 20 Uhr und 3 Uhr mehr als 3.900 Terabyte Daten durchs Netz. Im vergangenen Jahr waren es noch 2.900 Terabyte. Besonders hoch war der Datenverkehr erwartungsgemäß in der ersten Stunde des Jahres. Dabei war insbesondere der Upload-Anteil höher als sonst üblich. In der ersten Stunde des neuen Jahres war dieser Wert doppelt so hoch wie in einer normalen Nacht. Das Netz konnte diese Mengen problemlos transportieren und lief absolut stabil und zuverlässig.

Zahl der Telefonate bleibt stabil

Deutschland hat außerdem viel telefoniert und die Neujahrsgrüße per Telefon überbracht. Zwölf Millionen Telefonate liefen in der Silvesternacht durchs Mobilfunknetz, ähnlich viele wie zum letzten Jahreswechsel. In einer „normalen“ Nacht sind es etwa fünf Millionen. Fast die Hälfte der Silvester-Anrufe gab es erwartungsgemäß zwischen null und ein Uhr. In dieser Stunde waren es fast 20-mal so viele Telefonate wie normalerweise um diese Zeit. Auch per SMS haben sich die Menschen ein frohes neues Jahr gewünscht. Allein in der Stunde von null bis ein Uhr liefen 800.000 SMS über das Netz der Telekom. Das sind 60 Prozent mehr als normalerweise verschickt werden.

Städteranking: Berlin, Hamburg und München vorne

Das Städte-Ranking entspricht dem vom letzten Jahr, hier gab es in der Silvesternacht keine großen Überraschungen. Die einwohnerstärksten Städte liegen vorne. In Berlin, Hamburg und München haben die Menschen am meisten telefoniert. Auf Platz vier und fünf liegen Köln und Frankfurt.

Zahl der Notrufe in der Silvesternacht geht leicht zurück

Insgesamt wurden in der Silvesternacht gut 62.000 Notrufe in den Netzen der Telekom abgesetzt. Die Zahl liegt damit leicht unter dem Level des Vorjahres. Dabei kommen mehr Notrufe über das Mobilfunknetz an. Die meisten Notrufe in der Silvesternacht gab es zwischen 0:10 Uhr und 0:15 Uhr. In diesen fünf Minuten gingen knapp 2.000 Notrufe ein.

Das Netz der Telekom wird in den Netzmanagement-Centern rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr überwacht. An den Feiertagen und zum Jahreswechsel verstärkt die Telekom ihre Bereitschaften und Technik-Teams, um sicherzustellen, dass für Kundinnen und Kunden alles rund läuft.

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