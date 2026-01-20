Täglich Top-Partien: MagentaTV gibt erste Exklusivspiele zur WM 2026 bekannt.

MagentaTV baut sein umfangreiches Engagement rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 weiter aus: insgesamt 18 Partien werden an den ersten beiden Gruppenspieltagen exklusiv zu sehen sein. Damit unterstreicht MagentaTV seinen Anspruch, das größte und beste WM-Angebot in Deutschland zu präsentieren. Nur MagentaTV zeigt alle 104 Spiele der WM 2026 live, davon 44 Begegnungen exklusiv.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. „Mit unseren exklusiven Spielen an den ersten WM-Tagen zeigen wir deutlich, dass MagentaTV DIE deutsche Plattform für das Turnier ist. Wir machen die WM zu einem einzigartigen Live-Erlebnis für die Fans in Deutschland. Exklusive Top-Spiele vom ersten Anpfiff an, ein Experten-Team gespickt mit Hochkarätern und eine redaktionelle Tiefe, die Maßstäbe setzt. Damit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ganz klar das beste WM-Angebot.“

Zunächst 18 Exklusiv-Spiele mit USA, Mexiko und Top-Nationen wie Spanien und Frankreich

Zu den bislang fixierten 18 exklusiven Partien zählen Spiele der beiden Gastgeber USA und Mexiko ebenso wie Auftritte internationaler Top-Nationen. Darunter sind Begegnungen mit Spanien, den Niederlanden, der Schweiz und Japan sowie das frühe sportliche Highlight zwischen dem Vize-Weltmeister Frankreich und dem frischgebackenen Afrika-Meister Senegal am 16. Juni. Ergänzt wird die Auswahl durch weitere attraktive Partien mit Nationen wie Kroatien, Kolumbien und Norwegen.

Italien und Türkei bei Relegation in der Gruppenphase teilweise exklusiv bei MagentaTV

Zusätzliche Spannung bringen mehrere Spiele mit noch offenen Relegationsplätzen. Mit Italien und der Türkei spielen zwei große Fußball-Nationen noch in der Qualifikation. Beide gelten als Zugpferde und wären – bei erfolgreicher Relegation – zum Teil exklusiv bei MagentaTV zu sehen.

Nächste Auswahl Exklusivspiele zum dritten Gruppenspieltag – dann auch mit Konferenz

Die nächste Auswahl exklusiver Begegnungen erfolgt zum dritten Gruppenspieltag. Ab diesem Zeitpunkt wird MagentaTV sein Angebot nochmals ausbauen und zusätzlich zu den täglichen Exklusivspielen auch drei exklusive Konferenzen präsentieren. Damit erweitert MagentaTV sein WM-Portfolio um ein weiteres attraktives Format für die Fans.

Top-Team mit Müller, Hummels, Klopp, Kerner, Wagner, Fuss und Wontorra

Begleitet wird das Turnier von einem hochkarätig besetzten On-Air-Team bei MagentaTV: das Experten-Trio Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp setzt einen neuen Maßstab, mit Johannes B. Kerner und Laura Wontorra wurden bereits zwei herausragende Moderatoren verpflichtet. Wolff Fuss übernimmt eine prägende Kommentatoren-Rolle, Thomas Wagner wird als Reporter aus dem DFB-Lager und den deutschen Partien berichten. Gesendet wird aus zwei Studios - eines in New York und eins in München.

Die ersten exklusiven WM-Spiele bei MagentaTV in der Übersicht

11./12. Juni 2026 – Gruppe A (Guadalajara )

Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Südkorea – Sieger Relegation (Dänemark / Nord-Mazedonien / Tschechien / Irland)

12./13. Juni 2026 – Gruppe D (Los Angeles)

Anstoß 03.00 Uhr (MEZ): USA – Paraguay

13./14. Juni 2026 – Gruppe D (Vancouver)

Anstoß 06.00 Uhr (MEZ): Australien – Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo)

14. Juni 2026 – Gruppe F (Dallas)

Anstoß 22.00 Uhr (MEZ): Niederlande – Japan

14./15. Juni 2026 – Gruppe F (Monterrey)

Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Sieger Relegation (Ukraine / Schweden / Polen / Albanien) – Tunesien

16. Juni 2026 – Gruppe I (New York)

Anstoß 21.00 Uhr (MEZ): Frankreich – Senegal

16./17. Juni 2026 – Gruppe I (Boston)

Anstoß 00.00 Uhr (MEZ): Sieger Relegation (Irak – Bolivien/Suriname) – Norwegen

17./18. Juni 2026 – Gruppe L (Toronto)

Anstoß 01.00 Uhr (MEZ): Ghana – Panama

17./18. Juni 2026 – Gruppe K (Mexico City)

Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Usbekistan – Kolumbien

18. Juni 2026 – Gruppe B, 2. Spieltag (Los Angeles)

Anstoß 21.00 Uhr (MEZ): Schweiz – Sieger Relegation (Italien / Nordirland / Bosnien-Herzegowina / Wales)

18./19. Juni 2026 – Gruppe A, 2. Spieltag (Guadalajara)

Anstoß 03.00 Uhr (MEZ): Mexiko – Südkorea

19. Juni 2026 – Gruppe C, 2. Spieltag (Boston)

Anstoß 00.00 Uhr (MEZ): Schottland – Marokko

19./20. Juni 2026 – Gruppe D, 2. Spieltag (San Francisco)

Anstoß 06.00 Uhr (MEZ): Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo) – Paraguay

20. Juni 2026 – Gruppe F, 2. Spieltag (Monterrey)

Anstoß 06.00 Uhr (MEZ): Tunesien - Japan

21. Juni 2026 – Gruppe H, 2. Spieltag (Atlanta)

Anstoß 18.00 Uhr (MEZ): Spanien – Saudi-Arabien

21./22. Juni 2026 – Gruppe G, 2. Spieltag (Vancouver)

Anstoß 03.00 Uhr (MEZ): Neuseeland – Ägypten

22./23. Juni 2026 – Gruppe I, 2. Spieltag (Philadelphia)

Anstoß 02.00 Uhr (MEZ): Norwegen – Senegal

23./24. Juni 2026 – Gruppe L, 2. Spieltag (Houston)

Anstoß 01.00 Uhr (MEZ): Panama – Kroatien

Exklusivspiele 3. Spieltag ab dem 24. Juni stehen noch nicht fest.

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft findet 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Alle 104 Spiele sind live nur bei MagentaTV zu sehen – 44 Partien, darunter zwei Viertel- und drei Achtelfinalspiele exklusiv. Damit ist MagentaTV erneut die erste Adresse für alle Fußballfans in Deutschland.

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