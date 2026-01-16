Telekom holt Uwe Heckert als Healthcare COO

Die Telekom baut ihre Stellung im Gesundheitsmarkt weiter aus. Der Konzern verstärkt das Management seiner Healthcare-Sparte. Uwe Heckert übernimmt zum 16. Januar die neue Position des Chief Operating Officers. Er berichtet in dieser Funktion an Gottfried Ludewig. Ludewig leitet das Gesundheitsgeschäft der Telekom und verantwortet zudem die Kunden der öffentlichen Hand.

Heckert kommt von Philips zur Telekom. Der 57-jährige war dort seit 2021 in Doppelrolle Vorsitzender der Geschäftsführung für die DACH-Märkte sowie Leiter des Healthcare Informatics-Geschäfts für Europa. Weitere Karriere-Stationen waren McKinsey & Company und Unisys.

„Wir haben mit Uwe Heckert einen der profiliertesten Köpfe im Digital Health-Sektor für uns gewonnen, der zudem eine enorme internationale Erfahrung mitbringt. Das ist ein starkes Signal – für unsere Kundinnen und Kunden, für den Markt und für unser gesamtes Team. Uwe hat in seinen Führungspositionen bei Philips und Unisys eindrucksvoll gezeigt, wie man mit Klarheit, Expertise und Leidenschaft komplexe Transformationen erfolgreich gestaltet“, erklärt Gottfried Ludewig.

Uwe Heckert freut sich auf seinen neuen Arbeitgeber. „Der Gesundheitsmarkt steht vor einer digitalen Transformation, die über Jahre darüber bestimmen wird, wie wir Gesundheit denken, organisieren und erlebbar machen. Die Telekom hat in diesem Bereich eine einzigartige Ausgangsposition – technologisch, strategisch und mit hoch engagierten Mitarbeitenden. Ich will dazu beitragen, Innovationen voranzutreiben, die die Versorgung verbessern und ein leistungsfähiges und effizientes digitales Gesundheitswesen in Europa ermöglichen.“

Neuer COO kennt die Telekom

Der gebürtige Thüringer kennt die Telekom gut. Er war nach 2005 in verschiedenen Führungs-Funktionen bei T-Systems im Bereich Systemintegration tätig. Der dreifache Familienvater hat Betriebswirtschaft in Berlin und Göttingen sowie an der State University of New York studiert. Das Thema Künstliche Intelligenz hat er am MIT in den USA vertieft. Promoviert hat er im Fach Wirtschaftsinformatik über Informations- und Kommunikationstechnologie beim Wissensmanagement.

Heckert engagiert für ein starkes digitales Europa

Uwe Heckert ist Vorsitzender des Health Executive Councils von Digitaleurope und war zudem bis zu seinem Ausscheiden bei Philips Vorstand von Digitaleurope. Der führende europäische Wirtschaftsverband vertritt Branchen im digitalen Wandel und gestaltet industriepolitische Positionen zu EU-Gesetzgebungsfragen.

Telekom wächst mit Gesundheit

Die Telekom ist im Bereich der digitalen Gesundheit führender IT-Player. Healthcare ist ein strategisches Geschäftsfeld des Konzerns. Zehntausenden Arztpraxen in Deutschland sind Telekom-Kunde. Das Unternehmen sorgt dort täglich für sichere Verbindungen und Daten. Das Unternehmen ist IT-Dienstleister für mehr als 300 Kliniken. Viele Klinik-Ärzte nutzen iMedOne beim Besuch am Patientenbett. Das Krankenhaus-Informationssystem des Konzerns läuft bei Kunden auf mehreren Kontinenten.

Das Bonner Unternehmen ist auch Partner für Klinik-Kunden im Bereich künstliche Intelligenz.KI hilft etwa bei der Früherkennung von Blutvergiftungen. Zudem bekommt mehr als die Hälfte aller gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland von der Telekom eine sichere Gesundheits-ID. Die Versicherten nutzen diese für E-Rezepte oder Einblick in ihre Patientenakte. Weitere Themen der Telekom im Gesundheitswesen sind Cybersicherheit oder 5G-Campus-Netze für Krankenhäuser.

Kauf von Synedra

Zuletzt hatte sich der Konzern mit dem Unternehmen Synedra aus Österreich verstärkt. Der IT-Spezialist bringt Licht in den Dschungel von Radiologie-Bildern, -Videos oder Genomdaten und sorgt für eine sichere Archivierung, Ordnung und hochsicheren Austausch der Medizin-Daten.

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