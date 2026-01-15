Telekom und GLASFASER RUHR erweitern bestehende Kooperation: Bis zu 60.000 Haushalte in Bochum profitieren zusätzlich.

Die Telekom und Glasfaser Ruhr intensivieren ihre bestehende Partnerschaft und schaffen so die Grundlage für eine leistungsfähige digitale Infrastruktur für weitere zehntausende Haushalte. Bis Ende 2029 sollen in Bochum zusätzlich insgesamt rund 60.000 Haushalte die Möglichkeit haben, Produkte der Telekom auf dem Netz der GLASFASER RUHR zu buchen. Bereits zum Start der Zusammenarbeit sind ab sofort mehr als 30.000 Anschlüsse über die Telekom buchbar, weitere 30.000 Haushalte folgen schrittweise.

„Unsere Kooperation mit GLASFASER RUHR ist eine Blaupause für den flächendeckenden Glasfaserausbau in Deutschland. Wir bauen und betreiben gemeinsam und ermöglichen uns wechselseitigen Zugriff auf unsere Bestandsinfrastruktur“, sagt Thilo Höllen, bei der Telekom für Kooperationen verantwortlich. „Unser Anspruch ist es, möglichst vielen Haushalten schnell und zuverlässig Zugang zu einer zukunftssicheren digitalen Infrastruktur zu ermöglichen. Gemeinsam mit einem starken Partner und mit klarem Fokus auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zeigen wir in Bochum, wie das gelingen kann.“

„Der Ausbau moderner Glasfasernetze gelingt nur gemeinsam, nicht im Gegeneinander. Die erweiterte Kooperation mit der Telekom zeigt, dass partnerschaftliche Modelle der richtige Weg sind, um schnell, effizient und flächendeckend zu bauen. Offene Netze schaffen Wettbewerb dort, wo er den Kundinnen und Kunden wirklich nützt“, sagt Patrick Helmes, Geschäftsführer der GLASFASER RUHR.

„Genau deshalb setzen wir konsequent auf Open Access und laden ausdrücklich weitere Anbieter ein, unser Netz zu nutzen. Kooperation statt Konfrontation beschleunigt den Glasfaserausbau. Und davon profitieren am Ende die Menschen und Unternehmen in Bochum“, ergänzt Christian Graumann, Geschäftsführer der GLASFASER RUHR.

Seit drei Jahren kooperieren die GLASFASER RUHR und Telekom miteinander. Zusätzlich zur bereits bestehenden Kooperation, wo die GLASFASER RUHR den Bau des Netzes und die Telekom den Netzbetrieb übernimmt, öffnet die GLASFASER RUHR nun ihr Netz für die Produkte der Telekom. Beide Unternehmen wollen bis spätestens 2030 durch die vereinbarten Kooperationsmodelle rund 200.000 Haushalte in Bochum ans Glasfaser-Netz anbinden. Die Partnerschaft ermöglicht in gesamt Bochum eine Anbietervielfalt für Kundinnen und Kunden. Interessierte können ab sofort prüfen, ob ihr Anschluss bereits über die Telekom verfügbar ist. Eine entsprechende Abfrage ist unkompliziert über die Telekom-Verfügbarkeitsprüfung unter diesem Link möglich.

Wettbewerb auf dem offenen Netz

Die Telekom öffnet ihre eigenen Glasfasernetze auch für andere Anbieter. Über langfristige Vereinbarungen können zahlreiche Unternehmen ihre eigenen Tarife über die Infrastruktur der Telekom vermarkten. So baut die Telekom ihr Partnernetzwerk kontinuierlich aus und trägt dazu bei, dass Glasfaser flächendeckend verfügbar wird – im Zeichen von Zusammenarbeit, Wettbewerb und gemeinsamem Wachstum.

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