Digital X 2026 auf Tour: Mit „Digital Heartbeat“ am Puls der Region

Die Digitalisierung ist längst Alltag. Sie ist der Takt, der Wirtschaft und Gesellschaft antreibt. Genau diesen Impuls bringt die Digital X auch 2026 mit ihrer regionalen Eventreihe direkt vor Ort in die Regionen. Unter dem Motto „Digital Heartbeat – am Puls deiner Region“ wird die Digital X wieder zur Plattform für Austausch, konkrete Lösungen und neue Partnerschaften.

Sechs Termine – sechs Regionen:

3. März 2026: Digital X Mitte, MEWA Arena, Mainz

11. März 2026: Digital X Wien, Marx Halle, Wien

24. März 2026: Digital X Süd, Allianz Arena, München

14. April 2026: Digital X Nord, Heinz von Heiden Arena, Hannover

5. Mai 2026: Digital X Ost, Stadion An der Alten Försterei, Berlin

13. Mai 2026: Digital X Südwest, PreZero Arena, Sinsheim

Unter dem Leitgedanken der regionalen Verbundenheit trifft hier Mittelstand auf Innovation, Forschung auf Praxis und Vision auf Machen. Ziel ist es, Digitalisierung als gemeinsamen Herzschlag erlebbar zu machen – mit Menschen, Unternehmen und Technologien, die Zukunft gestalten.

„Digitalisierung entscheidet heute über Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit. Mit der Digital X schaffen wir einen Raum, in dem Innovation nicht nur diskutiert, sondern konkret erlebbar und anwendbar wird. Genau dieser Transfer von Inspiration in Umsetzung ist unser Ziel“, sagt Klaus Werner, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland und Schirmherr der Digital X.

Impulse, Austausch und Inspiration vor Ort

Gäste erwartet vor Ort ein Tagesprogramm mit klarer Praxisorientierung: Keynotes führender Köpfe aus Wirtschaft, Politik und Technologie setzen Impulse und ordnen aktuelle Entwicklungen ein. In Masterclasses erhalten Teilnehmende vertiefendes Know-how – von Netzen über Cloud und Security bis hin zu Künstlicher Intelligenz – und nehmen konkrete Ansätze für die eigene Umsetzung mit. Partnerlösungen zeigen anschaulich, wie Technologie in der Praxis echten Mehrwert schafft. Guided Tours bieten einen roten Faden durch die Digital X und führen gezielt zu relevanten Themen und Stationen. Ergänzt wird das Programm durch vielfältige Networking-Möglichkeiten, um sich mit Entscheidern und Machern aus der Region zu vernetzen und Kooperationen anzustoßen.

Erste Highlight-Speaker stehen fest:

Digital X Mitte (Mainz) : Oliver Kahn (Fussball-Legende und TV-Experte), Nino Haase (Oberbürgermeister Mainz), Hermann del Campo (Technical Lead AI, ORBIT Gesellschaft für Applikations- und Informationssysteme mbH)

: Oliver Kahn (Fussball-Legende und TV-Experte), Nino Haase (Oberbürgermeister Mainz), Hermann del Campo (Technical Lead AI, ORBIT Gesellschaft für Applikations- und Informationssysteme mbH) Digital X Wien (Wien) : Maimuna Mosser (Country Director Google Österreich), Alexander Pröll (Staatssekretär im Bundeskanzleramt), Ralf Rangnick (Nationaltrainer Österreich), Patricia Neumann (CEO Siemens AG Österreich)

: Maimuna Mosser (Country Director Google Österreich), Alexander Pröll (Staatssekretär im Bundeskanzleramt), Ralf Rangnick (Nationaltrainer Österreich), Patricia Neumann (CEO Siemens AG Österreich) Digital X Süd (München) : Dr. Fabian Mehring (Bayerischer Staatsminister für Digitales), Céline Flores Willers (Founder & CEO, The People Branding Company GmbH), Michael Fichtner (CIO, FC Bayern München), Klaus Werner (Geschäftsführer Geschäftskunden, Telekom Deutschland), Dr. Maximilian Ahrens (Managing Director T Digital, Deutsche Telekom Geschäftskunden)

Partner und Digital Playground

Neben zahlreichen regionalen und überregionalen Partnern begleiten auch in diesem Jahr wieder Samsung und Microsoft als überregionale Kooperationspartner die Tour.

Ein zentrales Highlight bildet der Digital Playground. Das ist der Ort, an dem Besuchende innovative Technologien erleben, ausprobieren und in den direkten Austausch mit den Machern treten können.

Save the Date: Digital X 2026 in Köln

Die Digital X wird auch 2026 in Köln ihre Pforten öffnen: Am 8. September 2026 findet das Event im Rheinauhafen statt. Das Schokoladenmuseum bildet das markante Eingangstor.

Der Rheinauhafen steht wie kaum ein anderer Ort für Bewegung, Offenheit und Wandel. Damit spiegelt er den Anspruch der Digital X wider: Digitalisierung entsteht nicht nebenbei, sondern durch Austausch, starke Partnerschaften und Räume, in denen Menschen gemeinsam ins Machen kommen.

Über Digital X. Die Digital X ist Europas führende, von der Deutschen Telekom initiierte Digitalisierungsinitiative. Ziel ist es, den digitalen Wandel für Unternehmen aller Größen erlebbar, verständlich und umsetzbar zu machen – mit Veranstaltungen, Impulsen und Vernetzung auf allen Ebenen. Mehr Informationen: www.telekom.com/digitalx | www.digital-x.com

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