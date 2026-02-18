MagentaTV: Von Spionage-Drama bis Lasagne-Liebe

Im packenden und zugleich hochaktuellen Spionagethriller „Secret Service“ deckt die MI6-Agentin Kate eine politische Verschwörung auf und muss sich gefangen zwischen Loyalität und Verrat im Machtzentrum Großbritanniens behaupten. Genussvoll wird es dagegen in der neuen Ausgabe des MagentaTV Originals „Tim Raue isst!“: Der Berliner Zwei-Sterne-Koch begibt sich auf die Suche nach der besten Lasagne Deutschlands. Fündig wird er in der familiengeführten Osteria Centrale in Berlin-Charlottenburg, wo italienische Küche mit Herz, Tradition und echter Leidenschaft gelebt wird.

Auf magenta.tv und in der MagentaTV-App (TV, Smartphone, Tablet) können erste sowie aktuelle Folgen ausgewählter Originals, Exclusives und internationaler Top-Serien kostenlos und ohne Registrierung gestreamt werden.

„Secret Service“: Ein Spionagethriller im Machtzentrum Großbritanniens

„Secret Service“ erzählt die Geschichte der erfahrenen MI6-Offizierin Kate Henderson, gespielt von Gemma Arterton („Funny Woman“, „The Critic“). Bei verdeckten Ermittlungen stößt sie auf Hinweise, dass ein ranghoher britischer Politiker für Russland arbeiten könnte. Ihr Vertrauen gerät ins Wanken, und ihre Karriere steht auf dem Spiel. Kate muss sich in einem Umfeld aus politischer Loyalität, internationaler Bedrohung und persönlichen Opfern behaupten.

Regie führte der Oscar-Preisträger James Marsh („Man on Wire“, „The Theory of Everything“). Zum Ensemble gehören unter anderem Rafe Spall, Alex Kingston, Mark Stanley, Roger Allam, Amaka Okafor, Aoife Hinds, Avi Nash, Alma Prelec und Khalid Abdalla. Die Serie zeigt die Welt der Spionage vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen Großbritannien und Russland. Gedreht wurde im vergangenen Jahr in Malta und London. Die Vorlage ist der Roman von ITV-News-Moderator Tom Bradby. Produziert wurde Secret Service von Potboiler Productions.

Ab dem 14. April 2026 können MagentaTV Kund*innen die erste Staffel des packenden Spionagethrillers exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ streamen. Für alle Interessierten sind die ersten beiden Episoden auch ohne Login kostenlos auf www.magenta.tv und in der MagentaTV App verfügbar.

„Tim Raue isst!“: Wo Berlins beste Lasagne serviert wird

Kulinarische Qualität liegt oft näher, als man denkt. Für den Berliner Zwei-Sterne-Koch Tim Raue bestätigt sich das in der neuen Ausgabe des MagentaTV Originals „Tim Raue isst!“. Auf der Suche nach Deutschlands bester Lasagne wird er im Berliner Stadtteil Charlottenburg fündig – in der Osteria Centrale.

Das Restaurant führen Roberto De Santis und seine Frau Mila Gomez. Seit Jahrzehnten steht der Familienbetrieb für authentische italienische Küche und eine herzliche Atmosphäre. Für Tim Raue ist schnell klar: Hier wird italienische Tradition nicht inszeniert, sondern selbstverständlich gelebt.

Um das Erfolgsrezept der Lasagne zu verstehen, begleitet er den Alltag der Osteria. Er erlebt die Zubereitung frischer Pastablätter und den Einkauf hochwertiger Zutaten. Außerdem erhält er Einblicke in das Familienleben sowie in die Wein- und Antiquitätensammlung. Zum Abschluss verkostet er die Lasagne. Für Tim Raue ist sie der Beweis, dass italienisches Essen Wärme, Liebe und ein Stück Dolce Vita selbst im tiefsten Winter nach Berlin bringen kann.

Seit dem 12. Februar steht die neue Ausgabe von „Tim Raue isst!“ exklusiv und ohne zusätzliche Kosten für alle MagentaTV-Kund*innen bei MagentaTV+ zur Verfügung. Als besonderes Highlight ist die neue Episode unter www.magenta.tv und in der MagentaTV App für alle Interessierten gratis und ohne Login abrufbar.



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