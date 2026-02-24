Telekom startet 2026 mit Rekord beim Glasfaser-Ausbau.

Das Glasfaser-Ausbaujahr 2026 fängt gut an. Die Telekom hat im Januar trotz Winterwetter rund 120.000 neue Anschlüsse bereitgestellt. Ein Rekord. Die bisherige Januar-Bestmarke kam aus dem Vorjahr und betrug 85.000 Anschlüsse – ein Plus von über 40 Prozent. "Wir machen Deutschland zum Glasfaserland. Dafür beschleunigen wir den Ausbau: Mindestens 2,5 Millionen Anschlüsse pro Jahr kommen neu hinzu. Gleichzeitig bringen wir immer mehr Kunden auf Glasfaser. Zuletzt haben weit mehr als 500.000 Neukunden pro Jahr einen Anschluss gebucht. 2027 sollen es eine Million neue aktive Glasfaseranschlüsse sein", sagt Rodrigo Diehl, Vorstand für das Deutschlandgeschäft der Telekom. Jetzt können 12,7 Millionen Haushalte und Unternehmen einen Glasfaseranschluss bei der Telekom buchen. Im Netz sind Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s möglich. Über 37 Millionen Haushalte und Unternehmen haben Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Über 32 Millionen davon können sogar bis zu 250 Mbit/s bekommen.

Top-5-Anwendungen im Telekom-Netz

Im Januar war MagentaTV die meistgenutzte Anwendung im Netz der Telekom. Auf den Plätzen zwei, drei und vier folgen: YouTube, Netflix, Instagram und Amazon Prime. Bei den Uploads lag Amazon Web Services vor Google Cloud, Microsoft Teams, iCloud und YouTube.

Wichtig für Kunden

Für höhere Bandbreiten müssen Kundinnen und Kunden einen entsprechenden Tarif buchen. Interessierte können auf www.telekom.de/glasfaser prüfen, ob ihr Anschluss das höhere Tempo unterstützt. Alternativ helfen Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

Netz-News via WhatsApp

Die Deutsche Telekom informiert über einen WhatsApp-Kanal zum Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Interessierte erhalten regelmäßig Neuigkeiten und Einblicke direkt aufs Smartphone. Um zum Kanal „Telekom Netzausbau“ zu gelangen, suchen und abonnieren WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer diesen in der App über den Reiter „Aktuelles“. Wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, sollte die Glocke im Kanal aktivieren.

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