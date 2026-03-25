Automatischer Schutz vor Cybercrime auch für Business Festnetz

Phishing, betrügerische Webseiten und digitale Angriffe können Unternehmen jeder Größe treffen. Gerade kleinere Firmen ohne leistungsstarke IT-Abteilung brauchen deshalb Schutz, der ohne zusätzlichen technischen Aufwand funktioniert. Die Deutsche Telekom erweitert deshalb ihr Sicherheitsangebot für Geschäftskunden: Ab sofort ist Security OnNet Basic auch in allen aktuellen Business DSL- und Glasfaser-Tarifen sowie in CompanyFlex enthalten. Das Schutzpaket schützt direkt aus dem Netz heraus vor betrügerischen Webseiten und Phishing-Links – ohne App, ohne Installation und ohne speziellen Router. Damit wird IT-Sicherheit für Geschäftskunden zum Standard und ist kein zusätzliches Extra mehr.

„Viele kleine Unternehmen brauchen wirksamen Schutz, der ohne technische Hürden sofort greift. Genau hier setzt Security OnNet Basic an: Sicherheit direkt aus unserem Netz, automatisch im Hintergrund und ohne Zusatzaufwand für die Kundinnen und Kunden“, sagt Thomas Tschersich, Chief Security Officer Deutsche Telekom und CEO Telekom Security.

Schutz direkt aus dem Netz

Security OnNet Basic erkennt und blockiert betrügerische Webseiten sowie Phishing-Links, bevor Schaden entstehen kann. Ziel ist es, sensible Unternehmensdaten zu schützen und das Risiko durch schädliche oder manipulierte Internetseiten zu senken. Der Schutz erfolgt unmittelbar auf Netzebene und muss nicht erst auf einzelnen Endgeräten eingerichtet werden. Ergänzt wird der Schutz durch Botnet-Erkennung und weitere Sicherheitsmechanismen. Der Botnet-Schutz ist wichtig, damit Unternehmensinfrastrukturen nicht übernommen oder ferngesteuert werden können.

Das Zusammenspiel dieser Sicherheitsmechanismen sorgt für ein besonders hohes Sicherheitsniveau. Lösungen dieser Art sind im Markt bislang selten und unterstreichen den Anspruch der Telekom, neue Maßstäbe bei Netzsicherheit zu setzen.

Geschäftskunden können zudem nachvollziehen, welche Bedrohungen abgewehrt wurden. Über das OnNet Portal stellt die Telekom entsprechende Reporting-Funktionen zur Verfügung und sorgt so für zusätzliche Transparenz.

Im Mobilfunk hat sich das Angebot bereits bewährt: Seit dem Start in den aktuellen Business-Mobilfunktarifen Anfang 2025 wurden innerhalb eines Jahres rund 11 Millionen Angriffe abgewehrt. Nun bringt die Telekom diesen Schutz auch in das Festnetz für Geschäftskunden.

Die hohe Qualität des Telekom Netzes wird auch durch unabhängige Tests bestätigt: Im aktuellen Connect Kundenbarometer B2B Internet belegt die Telekom erneut den ersten Platz und hat damit den Titel aus 2025 erfolgreich verteidigt. Mit der Gesamtnote 1,7 gehört die Telekom weiterhin zur Spitze im deutschen Markt und konnte ihren Vorsprung weiter ausbauen. Für Geschäftskunden bleibt ein stabiles und leistungsfähiges Netz die wichtigste Grundlage für ihren Geschäftserfolg und damit auch die Basis für wirksame Sicherheitslösungen.

Besonders relevant für kleine Unternehmen

Cyberangriffe verursachen laut Bitkom-Studie jedes Jahr Schäden in dreistelliger Milliardenhöhe für die deutsche Wirtschaft. Die Bedrohungen im Cyberraum sind real und alltäglich. Phishing-E-Mails mit scheinbar harmlosen Links, betrügerische Webseiten oder andere digitale Angriffe gehören für viele Unternehmen inzwischen zum Alltag. Gerade kleinere Betriebe verfügen jedoch oft nicht über eigene IT-Sicherheitsressourcen.

Mit Security OnNet Basic bietet die Telekom deshalb einen leicht zugänglichen Basisschutz für Unternehmen, die Sicherheit benötigen, ohne zusätzliche Komplexität in Kauf nehmen zu müssen.

Experten und automatisierter Schutz im Hintergrund

Hinter dem Angebot steht nicht nur automatisierter Schutz aus dem Netz. Sicherheitsexpertinnen und -experten der Telekom analysieren kontinuierlich neue Bedrohungen, passen Schutzmechanismen an und entwickeln die Sicherheitsmaßnahmen fortlaufend weiter. So profitieren Geschäftskunden von einem Zusammenspiel aus menschlicher Expertise und intelligenten, automatisierten Sicherheitsmechanismen.

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