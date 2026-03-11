Digitale Bildung: T-Systems macht Moodle BW fit für die Cloud

Das Land Baden-Württemberg treibt die Digitalisierung seiner Schulen konsequent voran. T-Systems unterstützt ihren Kunden dabei mit leistungsfähiger Infrastruktur. Das landesweite Lernmanagementsystem Moodle BW ist durch T-Systems erfolgreich in die T Cloud Public überführt und zukunftssicher gemacht worden. Moodle BW ermöglicht Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern digitales Lehren und Lernen.

Mit über 1,5 Millionen Lernenden sowie rund 140.000 Lehrkräften zählt Baden-Württemberg zu den größten Bildungsstandorten Deutschlands. Digitale Lernangebote spielen dabei eine zentrale Rolle. Moodle BW ist ein Kernbaustein der landeseigenen Bildungsplattform SCHULE@BW und eines der größten Moodle-Systeme weltweit.

Aus Migration wird Transformation

Im Juli 2023 hat T-Systems die Betriebsverantwortung für Moodle BW übernommen und die Instanzen in eigene Rechenzentren der der Deutschen Telekom migriert. Gemeinsam mit dem Moodle-Partner oncampus wurde so aus der Migration eine Cloud-Transformation. Als Zielplattform fiel die Wahl auf die T Cloud Public. Sie erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und Souveränität. Der Betrieb erfolgt ausschließlich in Deutschland.

Das Ergebnis überzeugt. Rund 620.000 Nutzerinnen und Nutzer greifen täglich auf das System zu. Mehr als 1.600 Schulen nutzen Moodle BW im Unterricht.

Seit August 2024 läuft der zentrale Moodle-Service im Regelbetrieb. In einem weiteren Schritt wurde die Anwendung für die Anforderungen des Betriebs in der Cloud modernisiert. Eine automatische Skalierung sorgt für Stabilität bei Lastspitzen im Schulalltag.

„Gemeinsam mit T-Systems können wir den Betrieb von Moodle BW modern und professionell sicherstellen und unseren Schulen ein hochwertiges Angebot machen“, sagt Staatssekretärin Sandra Boser MdL, die am Kultusministerium für die Digitalisierung zuständig ist, und ergänzt: „Unsere Schulen haben mit der Digitalen Bildungsplattform SCHULE@BW ein modulares und performantes Gesamtangebot für den täglichen Einsatz.“

Mit dem Projekt zeigt Baden-Württemberg, wie digitale Bildungsinfrastruktur souverän, sicher und nachhaltig in die Cloud überführt werden kann. Die Deutsche Telekom begleitet das Land dabei als verlässlicher Digitalisierungspartner.

Moodle

Moodle ist eine weltweit verbreitete Software für Lernmanagement. Die anpassungsfähige und sichere Open Source Software wurde in Australien entwickelt und ermöglicht verschiedene Formen des Präsenz- und Online-Lernens. Über 150.000 registrierte Installationen und 500 Millionen Nutzer greifen auf das Lernmanagement-System zurück. Moodle BW des Landes Baden-Württemberg ist dabei eines der weltweit größten Moodle-Systeme.

T Cloud Public

Die T Cloud Public (früher Open Telekom Cloud) ist die souveräne Public-Cloud-Plattform der Deutschen Telekom. Sie verbindet hohe technologische Leistungsfähigkeit mit vollständiger Daten-, Rechts- und Betriebssouveränität nach europäischen Vorgaben. Die Plattform erfüllt strenge Sicherheitsstandards wie C5 und BSI-IT-Grundschutz und bietet bereits heute rund 80 Prozent der Kernfunktionalitäten führender Hyperscaler. Mit über 7.000 Kunden aus Wirtschaft, Forschung und öffentlichem Sektor ist die T Cloud Public eine leistungsfähige deutsche Alternative im globalen Cloud-Markt.

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