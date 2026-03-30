Telekom baut Glasfasernetz im Februar kräftig aus

Der Winter bremst das Ausbau-Team der Telekom nicht aus. Auch im kurzen Monat Februar wuchs das Netz um weitere 80.000 Glasfaseranschlüsse. Damit haben 12,8 Millionen Haushalte und Unternehmen die Möglichkeit, sich für einen Telekom-Anschluss mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s zu entscheiden. Auch jenseits der reinen Glasfaser bleibt das Angebot riesig: 37 Millionen Haushalte können mit mindestens 100 Mbit/s surfen, für 32 Millionen sind sogar 250 Mbit/s buchbar.

Vom Serienmarathon bis zum Cloud-Backup

Was machen die Menschen mit so viel Bandbreite? Ein Blick auf die Top-Anwendungen im Februar liefert Antworten. Beim Download regiert das Entertainment: MagentaTV sichert sich den Spitzenplatz als meistgenutzte Anwendung, gefolgt von den Video- und Social-Giganten YouTube, Netflix, Instagram und Amazon Prime.

Ganz anders das Bild beim Daten-Upload: Hier dominieren professionelle Cloud-Anwendungen und Backups. Amazon Web Services (AWS) führt das Feld an, gefolgt von Google Cloud, Microsoft Teams, iCloud und dem Messenger WhatsApp.

Wichtig für Kunden

Für höhere Bandbreiten müssen Kundinnen und Kunden einen entsprechenden Tarif buchen. Interessierte können auf www.telekom.de/glasfaser prüfen, ob ihr Anschluss das höhere Tempo unterstützt. Alternativ helfen Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

Netz-News via WhatsApp

Die Deutsche Telekom informiert über einen WhatsApp-Kanal zum Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Interessierte erhalten regelmäßig Neuigkeiten und Einblicke direkt aufs Smartphone. Um zum Kanal „Telekom Netzausbau“ zu gelangen, suchen und abonnieren WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer diesen in der App über den Reiter „Aktuelles“. Wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, sollte die Glocke im Kanal aktivieren.

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