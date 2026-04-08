Datenrekord im Mobilfunknetz der Telekom bei Bayern-Kracher

Neuer Datenrekord während des Champions League Spiels Real Madrid gegen Bayern München am Dienstagabend: Das Fußballspiel hat den Datenverkehr im Mobilfunknetz der Telekom richtig nach oben getrieben. Viele Fans streamten parallel, teilten Videos in Social Media, diskutierten online oder verfolgten Statistiken und Infos. In der Spitze liefen 2.359 Gbit/s durch das Netz. Das ist ein neuer Rekord und liegt etwa 15 Prozent über dem alten Peak. Den gab es im Sommer 2024 während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Beim Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien lag der bisherige Rekordwert bei 2.047 Gbit/s.

Sportereignisse sind in den letzten Jahren in der Regel immer der Auslöser für Datenpeaks gewesen. Auch 2025 gab es den Jahresrekord bei einem Fußballspiel. Die Champions League Partie am 4. November Paris Saint Germain gegen Bayern München erzielte mit 1.953 Gbit/s den höchsten Wert. Im September 2023 sorgte das Finale der Basketball-Weltmeisterschaft für einen Rekord, als die deutsche Mannschaft den Titel gewann.

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