Glasfaser für Lichtenau: Telekom startet Ausbau im Landkreis Mittelsachsen.

Die Telekom hat heute den Glasfaserausbau in Lichtenau mit einem symbolischen Spatenstich gestartet. Vor Ort waren der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer sowie weitere Vertreter des Landes, des Landkreises und der Kommune. Lichtenau ist die erste Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen, die vom geförderten Ausbauprojekt im Landkreis Mittelsachsen profitiert – einem der größten Glasfaserprojekte Deutschlands. In Kürze schon können hier 1.400 Haushalte und Unternehmen in sieben Ortsteilen das Glasfasernetz der Telekom nutzen. Das neue Glasfasernetz ermöglicht deutlich höhere Geschwindigkeiten bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde. Der Ausbau soll bis Ende 2028 abgeschlossen sein. Die Telekom wird mehr als 60 Kilometer Glasfaserkabel bis in die Häuser verlegen und 35 neue Netzverteiler aufstellen. Der Ausbau findet in den Ortsteilen Auerswalde, Garnsdorf, Krumbach, Merzdorf, Niederlichtenau, Oberlichtenau und Ottendorf statt.

„Mit der Beauftragung der Deutschen Telekom wird für unsere Gemeinde sichergestellt, dass ein flächendeckender Breitbandausbau stattfindet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", sagt Bürgermeister Andreas Graf. Auch auf Landesebene wird der Ausbau als wichtiger Schritt bewertet. Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter erklärt: „Eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur ist eine der wesentlichen Grundlagen für die Zukunftsfähigkeit einer Region. Der Ausbau des Glasfasernetzes bringt einen echten Mehrwert für Wirtschaft, Verwaltung und die Bürgerinnen und Bürger.“

Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte: „Schnelles Internet in den Städten und im ländlichen Raum ist eine wichtige Investition in die Zukunft. In Sachsen wollen wir eine 99-prozentige Gigabitversorgung in der Fläche bis 2030 erreichen. Voraussetzung hierfür ist eine verlässliche und auskömmliche Bereitstellung von Fördermitteln durch den Bund. Für die zweite Stufe der Breitbandförderung nimmt der Freistaat allein im Landkreis Mittelsachsen rund 38,6 Millionen Euro in die Hand. Im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus hat der Freistaat bisher rund 1,37 Milliarden Euro investiert, um eine digitale Grundversorgung sicherzustellen, davon 228,3 Millionen Euro im Landkreis Mittelsachsen.“

Glasfaser bietet viele Vorteile

Mit einem Glasfaseranschluss ist das heimische WLAN so stabil und zuverlässig, dass mehrere Personen gleichzeitig digital lernen und arbeiten, surfen, streamen und spielen können. Schon heute hat jeder Haushalt durchschnittlich mehr als zehn internetfähige Geräte – Tendenz steigend. Auch Betriebe und Selbständige können damit auf die stetig wachsenden digitalen Anforderungen flexibel reagieren.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserem Angebot für eines der größten Glasfaserprojekte Deutschlands überzeugen konnten und jetzt loslegen. Unser Ziel ist es, das Vorhaben schnell und mit möglichst wenigen Beeinträchtigungen für Anwohner abzuschließen. Dafür arbeiten wir eng mit den Kommunen im Landkreis zusammen“, sagt Axel Wenzke, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Telekom.

Kostenfreien Hausanschluss sichern

Die Telekom verlegt Glasfaser kostenfrei. Das Unternehmen wird alle Eigentümer in den Ausbaugebieten in den nächsten Monaten anschreiben und über die nächsten Schritte informieren. Denn der neue Glasfaseranschluss im Gebäude erfordert die Zustimmung der Eigentümer, sonst führt die schnelle Leitung lediglich am Gebäude vorbei. Mieter können einfach einen Tarif buchen. Die Telekom übernimmt dann die Abstimmung mit dem Eigentümer. Um den Anschluss dann zu nutzen, muss ein Glasfasertarif gebucht werden. Mehr Infos: www.telekom.de/glasfaser

Darum lohnt sich der Umstieg auf Glasfaser:

Glasfaser ist nicht teurer: mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen DSL-Tarifen. Glasfaser gibt es auch schon zu günstigen Einsteiger-Tarifen.

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Fazit : Glasfaser ist die beste und zukunftssicherste Technologie für die kommenden Jahrzehnte. Unabhängige Studien belegen, dass Glasfaser-Kunden am zufriedensten mit ihrem Internetanschluss sind.

92 Millionen Euro Förderung für Glasfaser im Landkreis Mittelsachsen

Die Deutsche Telekom hatte die öffentliche Ausschreibung für den Glasfaserausbau im Landkreis Mittelsachsen für insgesamt mehr als 27.000 Haushalte, Unternehmen, Schulen und Verwaltungsstandorte gewonnen. Ziel ist eine fast flächendeckende Versorgung mit gigabitfähigem Internet bis 2030. Der Ausbau in den vier Projektgebieten der Telekom kostet mehr als 92 Millionen Euro. Bund, Land und Kommunen finanzieren das Projekt. Dafür werden mehr als 600 Kilometer Tiefbau nötig sein, mehr als 5.000 Kilometer Glasfaserleitungen neu verlegt und mehr als 700 Glasfaser-Netzverteiler in den Projektgebieten aufgestellt. Die beteiligten Orte sind neben Lichtenau: Altmittweida, Bobritzsch-Hilbersdorf, Claußnitz, Dorfchemnitz, Frauenstein, Großhartmannsdorf, Großschirma, Hainichen, Halsbrücke, Königsfeld, Königshain-Wiederau, Kriebstein, Lichtenberg, Lunzenau, Mühlau, Mulda/Sa., Neuhausen/Erzgeb., Oberschöna, Oederan, Penig, Rechenberg-Bienenmühle, Reinsberg, Rochlitz, Rossau, Sayda, Seelitz, Striegistal, Taura, Wechselburg, Weißenborn/Erzgeb. und Zettlitz.

Beratung vor Ort

Die Telekom und die Kommunen planen gemeinsame Informationsveranstaltungen im Ausbaugebiet. Dabei beantworten Experten alle Fragen rund um das Thema Glasfaser. Termine dazu folgen. Wer nicht warten möchte, kann sich jetzt schon unter www.telekom.de/glasfaser vormerken lassen. Fachfragen und Wünsche zur persönlichen Beratung können an diese E-Mail-Adresse gerichtet werden: Medienberater-chemnitz@t.online.de .

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und den Tarifen der Telekom:

Telekom Shop Chemnitz-Röhrsdorf, Ringstraße 5, 09247 Chemnitz, Tel.: 03722 505430

Telekom Partner Shop Sachsenallee, Thomas-Mann-Platz 1 B, 09130 Chemnitz Tel.: 0371 6657887

Hotline (kostenfrei): 0800 22 66100

Hotline für Eigentümer (kostenfrei): 0800 3304 174

www.telekom.de/glasfaser

Für Unternehmen aus dem Landkreis Mittelsachsen

Hotline (kostenfrei): 0800 33 06709

www.telekom.de/vollglas





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