Auf die Deutsche Telekom ist Verlass: Dividende steigt wie versprochen auf Rekordniveau

Die Telekom als Anker der Verlässlichkeit in einer wankelmütigen Welt. Dieses Leitmotiv prägte die Rede von Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, auf der Hauptversammlung des Unternehmens in Bonn. Als Beispiel nannte er, dass die Dividende wie vor einem Jahr versprochen auf den höchsten Wert der Unternehmensgeschichte steigen soll: ein Euro je Aktie. „Dieser Erfolg ist Ergebnis unserer Strategie. Und die ist seit Jahren stabil; auch sie ist verlässlich.“

„Verlässlichkeit ist für uns so wichtig wie noch nie. Denn die Welt ist nicht mehr wie früher. Sie ist unberechenbarer. Unübersichtlicher. Und wirkt sogar: unkontrollierbarer. In einer Welt, in der man sich auf vieles eben nicht mehr verlassen kann, macht Verlässlichkeit darum einen echten Unterschied.“

Höttges verwies auf die Finanzzahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres mit einem organischen Umsatzwachstum von 4,2 Prozent auf mehr als 119 Milliarden Euro und einem organischen Plus beim bereinigten EBITDA AL von 4,7 Prozent auf mehr als 44,2 Milliarden Euro. Für 2026 sei weiteres Wachstum geplant, erklärte er und bestätigte die bei der Bilanz-Pressekonferenz des Konzerns vorgelegte Prognose. Zum einzigartigen Wachstumsprofil der Telekom sagte er: „Wir schöpfen Kraft aus zwei Kontinenten: Europa und den USA. Das ist kein geografischer Zufall, sondern strategischer Vorteil. Wir verbinden Stabilität und Dynamik wie keine andere Telko der Welt. Wir wachsen auf beiden Seiten des Atlantiks.“

Höttges kritisierte regulatorische Eingriffe in den Markt. „Schon heute wachen Hunderte Behörden über Europas Digitalindustrie. Und trotzdem plant Brüssel weitere Regulierung. Ich bin sicher, dass Europa das Richtige will. Aber es gibt keine europäische Unabhängigkeit ohne Größenvorteile. Darum dürfen wir uns nicht weiter kleinregulieren.“

Über die große und stetig wachsende Bedeutung der Künstlichen Intelligenz sagte er: „KI ist das größte Geschenk, das unserer Volkswirtschaft gemacht wurde. Wo in Deutschland vieles langsam ist, macht KI Tempo. Wo Fehler passieren, sichert KI Qualität. Und wo Fachkräfte fehlen, hilft KI aus. Darum nutzen wir sie schon überall im Unternehmen: KI findet Störungen im Netz – und repariert sie. KI programmiert. Sie analysiert Märkte. Sie berät juristisch.“

Als konkretes Beispiel nannte Tim Höttges den beim Mobile World Congress in Barcelona vorgestellten KI-Assistenten der Telekom. „Aus Leitung wird Leistung. Denn wir bauen einen KI-Assistenten direkt ins Netz. Sie müssen nur „Hey, Magenta“ sagen – und der Assistent ist da. Das Netz übersetzt Gespräche in Echtzeit. Es gibt dann keine Sprachbarrieren mehr! Das Netz findet Restaurants. Es vereinbart Termine. Und das Beste: Das funktioniert im Festnetz und im Mobilfunk. Auf jedem Gerät. Selbst auf einem alten Nokia 3310.“

Dabei stellte Höttges klar: „Sicherheit und Datenschutz haben Vorrang. Der Assistent kommt nur auf Zuruf. Und keine Daten werden gespeichert.“

Höttges präsentierte auf der Bühne der Hauptversammlung ein Modell der KI-Fabrik in München. „Jedes Unternehmen in Europa kann sie nutzen. Vor allem der Mittelstand. Mit voller Kontrolle über die Daten, die verschiedenen Anwendungen und die Technologie. Made in Germany und made for Germany. Das ist ein Beitrag für Souveränität hier am Standort. Powered by Telekom.”

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