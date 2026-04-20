MagentaTV: Gänsehaut, Fußball und Filmgenuss

Die neue Staffel der Horror-Serie „The Terror: Devil in Silver“ nimmt die Zuschauer*innen mit in eine düstere Welt, in der ein zu Unrecht eingewiesener Mann in einer psychiatrischen Klinik um seine Freiheit kämpft. Derweil trifft Johannes B. Kerner in zwei neuen Ausgaben von „Bestbesetzung“ auf Fußballweltmeister Thomas Müller sowie Bundestrainer Julian Nagelsmann, der in diesem Jahr vom großen Titel träumen darf. Der Film „Father, Mother, Sister, Brother“ verwebt drei melancholisch-humorvolle Geschichten über die oft widersprüchlichen Beziehungen zwischen erwachsenen Kindern, ihren Eltern und Geschwistern. Außerdem neu bei MagentaTV die Filme „Das Verschwinden des Josef Mengele“ und „Broke. Alone. A Kinky Love Story“ sowie eine neue Ausgabe von „Tim Raue isst!“.

Auf magenta.tv und in der MagentaTV-App (TV, Smartphone, Tablet) können erste sowie aktuelle Folgen ausgewählter Originals, Exclusives und internationaler Top-Serien kostenlos und ohne Registrierung gestreamt werden.

„The Terror: Devil in Silver“: Neue Staffel der gefeierten Horror-Anthologie

Mit „The Terror: Devil in Silver“ kehrt die preisgekrönte Horror-Anthologie am 15. Juni 2026 exklusiv bei MagentaTV zurück. Die sechsteilige Miniserie wird von Ridley Scott sowie den Showrunnern Chris Cantwell („Halt and Catch Fire“) und Victor LaValle („The Changeling“) produziert, dessen Roman als Vorlage dient. Auch Karyn Kusama („Yellowjackets“), die die ersten beiden Episoden inszeniert, gehört zum Produktionsteam.

Dan Stevens („Abigail“, „Downton Abbey“) übernimmt die Hauptrolle und fungiert ebenfalls als Executive Producer. Er spielt Pepper, einen Möbelpacker, der durch Pech und sein aufbrausendes Temperament zu Unrecht in die psychiatrische Klinik New Hyde eingewiesen wird. In einer albtraumhaften Welt, in der nichts ist, wie es scheint, erkennt er: Der einzige Weg zur Freiheit führt über die Konfrontation mit einer Entität, die sich vom Leid der Insassen nährt.

Neben Stevens spielen in der Serie unter anderem Judith Light (“Before”), CCH Pounder (“Rustin”), Aasif Mandvi (“Evil”) und John Benjamin Hickey (“The Big C”) mit.

Ab 15. Juni 2026 können MagentaTV Kund*innen neben Staffel eins und zwei auch die dritte Staffel der Horror-Anthologie exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ streamen – neue Episoden erscheinen wöchentlich. Für alle Interessierten ist die erste Folge auch ohne Login kostenlos auf www.magenta.tv verfügbar.

„Bestbesetzung“: Doppelter Fußball-Talk mit Müller und Nagelsmann

In gleich zwei neuen Episoden der MagentaTV-Talkreihe „Bestbesetzung“ trifft Johannes B. Kerner auf zwei prägende Gesichter des deutschen Fußballs: Thomas Müller und Julian Nagelsmann. Beide Männer stehen derzeit vor neuen sportlichen Herausforderungen.

Müller blickt auf über zwei Jahrzehnte beim FC Bayern München zurück und spricht über seinen Wechsel nach Kanada. Im Gespräch gewährt der 36-Jährige persönliche Einblicke in diesen Umbruch, spricht über seinen Abschied aus München sowie über seine Erwartungen an das Leben und den Fußball in Nordamerika.

Bundestrainer Julian Nagelsmann steht derweil kurz vor seiner ersten Weltmeisterschaft als Bundestrainer. Der 38-Jährige spricht bei Johannes B. Kerner u.a. über die Vorbereitungen auf die FIFA WM 2026, seine Aussprache mit Stürmer Deniz Undav und die besondere Rolle seiner Frau Lena.

Das Interview mit Thomas Müller ist seit dem 26. März verfügbar, die Ausgabe mit Julian Nagelsmann ist seit dem 16. April exklusiv bei MagentaTV+ abrufbar – sogar auch kostenlos & ohne Login für alle Fans auf www.magenta.tv und in der MagentaTV App.

„Father, Mother, Sister, Brother“: Ein Blick auf die Beziehungen zwischen Eltern und erwachsenen Kindern

„Father, Mother, Sister, Brother“ ist ein behutsam komponierter Spielfilm in drei Teilen. Die drei Geschichten kreisen um die Beziehungen erwachsener Kinder zu ihren teils distanzierten Eltern und untereinander. Alle drei Kapitel spielen in der Gegenwart, jeweils in einem anderen Land. „Father“ spielt im Nordosten der USA, „Mother“ in Dublin und „Sister, Brother“ in Paris. Der Film verbindet Charakterstudien mit leiser Komik und melancholischen Momenten.

In seinem neuesten Geniestreich lässt Regie-Ikone Jim Jarmusch den hochkarätigen Cast um Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Indya Moore und Luka Sabbat die Untiefen familiärer Beziehungen ausloten. „Father, Mother, Sister, Brother“ wurde bei den Filmfestspielen von Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet.

Der melancholisch-humorvolle Episodenfilm über komplizierte Familienbeziehungen steht MagentaTV Kund*innen ab dem 18. Juni exklusiv und ohne Zusatzkosten zur Verfügung.

„Das Verschwinden des Josef Mengele“: Verfilmung des Romans „La Disparition de Josef Mengele“

Buenos Aires, 1956. Josef Mengele lebt unter dem Namen Gregor im Exil. Der ehemalige KZ-Arzt von Auschwitz wird von einem Netzwerk aus Sympathisanten unterstützt und von seiner Familie finanziert. So entkommt er jahrelang der internationalen Justiz. Der Film „Das Verschwinden des Josef Mengele“ zeigt seine Flucht von Argentinien über Paraguay bis nach Brasilien. In São Paulo lebt er zuletzt unter falscher Identität. Er ist gealtert, einsam, krank. Als ihn sein erwachsener Sohn Rolf aufspürt, kommt es zu einem letzten, stummen Aufeinandertreffen.

Der Film basiert auf dem preisgekrönten Roman von Olivier Guez und zeichnet ein schonungsloses Bild von Ideologie, Verdrängung, Verantwortung und einer Gesellschaft im Schatten ihrer Vergangenheit. Kirill Serebrennikovs erster deutschsprachiger Film mit August Diehl in der Titelrolle feierte bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen in Cannes Weltpremiere und startete im Oktober 2025 bundesweit in den Kinos.

Neben August Diehl sind in weiteren Rollen Max Bretschneider, Dana Herfurth, Friederike Becht, Mirco Kreibich, David Ruland, Annamaria Lang, Tilo Werner und Burghart Klaußner zu sehen. Produziert wurde der Film von Lupa Film (Felix von Boehm), CG Cinéma (Charles Gillibert) und Hype Studios Entertainment (Ilya Stewart, Aleksandr Fomin). Der Film ist derzeit insgesamt siebenmal für den deutschen Filmpreis nominiert.

MagentaTV-Kund*innen können „Das Verschwinden des Josef Mengele“ ab dem 23. Juni exklusiv und ohne zusätzliche Kosten streamen.

„Tim Raue isst!“: Auf der Suche nach der „Königin der Torten“

In der neuen Folge des MagentaTV Originals „Tim Raue isst!“ reist der Zwei-Sterne-Koch in den Schwarzwald. Und das mit einem klaren Ziel vor Augen: die beste Schwarzwälder Kirschtorte Deutschlands. Für Raue gilt die berühmte Spezialität als „Königin der Torten“. Im „Romantik Hotel Spielweg“ lockt Spitzenköchin Viktoria Fuchs mit ihrem Mann Johannes Schneider, mit der vermutlich besten Version des Kuchen-Klassikers.

Bevor es jedoch zur Verkostung kommt, steht zunächst die Beschaffung einer entscheidenden Zutat auf dem Programm: Kirschwasser. In der Brennerei Schladerer erhält Raue spannende Einblicke in die Herstellung der traditionsreichen Spirituose. Zurück im Hotel zeigt Schneider Schritt für Schritt, wie aus Biskuit, Sahne, Kirschen und Schokolade die ikonische Torte entsteht.

Die fertige Schwarzwälder Kirschtorte überzeugt mit Leichtigkeit und intensivem Geschmack. Für Raue steht fest, dass dieses Dessert weit mehr ist als nur eine Süßspeise: Es weckt Erinnerungen und berührt die Sinne.

Seit dem 9. April steht die neue Ausgabe von „Tim Raue isst!“ exklusiv und ohne zusätzliche Kosten für alle MagentaTV-Kund*innen bei MagentaTV+ zur Verfügung. Als besonderes Highlight ist die neue Episode unter www.magenta.tv und in der MagentaTV App für alle Interessierten gratis und ohne Login abrufbar.

„Broke. Alone. A Kinky Love Story“ - Erfrischende Camgirl-Comedy

Sarah hat sich ihr Leben ganz anders vorgestellt: Alles beginnt mit einer zweiwöchigen Quarantäne, die sich schnell als ihr kleinstes Problem entpuppt. Denn sie erwischt ihren Freund beim Fremdgehen in ihrer gemeinsamen Wohnung. Außerdem stellt sich heraus, dass er seit sechs Monaten keine Miete gezahlt hat, weil er das Geld für einen Online-Camgirl-Service ausgegeben hat. Um die Schulden zu begleichen, entwickelt Sarah einen ausgeklügelten Plan: Sie meldet sich selbst als Camgirl an. Doch auf ihrem Weg zur Selbstbestimmung stößt die Kunststudentin nicht nur auf technische Probleme, sondern auch auf die Abgründe der menschlichen Psyche.

Das Langfilmdebüt von Regisseurin Anna Unterweger verbindet eine sensible Auseinandersetzung mit dem Camgirl-Thema mit einer Lovestory und viel Humor. Hauptdarstellerin Nora Islei wurde für ihre Rolle als Sarah für den Deutschen Schauspielpreis 2025 als beste Newcomerin nominiert. Vor der Kamera stehen außerdem u.a. Julian Bloedorn, Pauline Afaja, Luna Schweiger, Gedeon Burkhard und Guido Broscheit. Außerdem stehen Julian Bloedorn, Pauline Afaja, Luna Schweiger und Gedeon Burkhard vor der Kamera. Das Drehbuch stammt von Frank Buckel, Michael Lütje und Hauke Schlichting.

Die digital durch Dropkick Pictures vertriebene deutsche sexy Komödie rund um ein Leben, das in kurzer Zeit völlig aus den Fugen gerät, steht für MagentaTV seit dem 15. April exklusiv und ohne Zusatzkosten zum Streaming bereit.

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