MagentaTV Original „Wacken – Hearts Full Of Metal“ feiert Premiere

Auch in diesem Jahr wird der kleine Ort Wacken in Schleswig-Holstein wieder zum „Holy Ground“ für rund 85.000 Hard-Rock- und Heavy-Metal-Fans aus aller Welt. Schon vor der 35. Ausgabe des Wacken Open Air (W:O:A) feiert das MagentaTV Original „Wacken – Hearts Full Of Metal“ Premiere. Regisseurin Cordula Kablitz-Post und die beetz brothers film production zeichnen in dem Dokumentarfilm die spektakuläre Entwicklung des W:O:A nach: von der Dorfparty zum weltbekannten Rock-Event.

Beim Internationalen Dokumentarfilmfestival DOK.fest ist „Wacken – Hearts Full Of Metal“ am 9. Mai 2026 erstmals zu sehen. In Anschluss an die Vorführung im Deutschen Theater in München steht u.a. ein Live-Konzert mit der Wacken-Band Skyline und Special Guests auf dem Programm. Nach einem zeitlich begrenzten Event-Release in ausgewählten deutschen Kinos ab dem 13. Mai 2026 startet der Film dann am 4. Juni 2026 exklusiv bei MagentaTV.

Besondere Atmosphäre

Für „Wacken – Hearts Full Of Metal“ öffnet das größte Heavy-Metal-Festival der Welt exklusiv seine Backstage-Türen. Erstmals erzählen die Festivalgründer Holger Hübner und Thomas Jensen in einem Film selbst die ereignisreiche Geschichte des W:O:A. Auch zahlreiche Weggefährt*innen kommen zu Wort. Dazu gehören Musikgrößen wie Metal-Queen Doro Pesch, Kreator-Frontmann Mille Petrozza, der langjährige Motörhead-Schlagzeuger Mikkey Dee, Beyond the Black-Sängerin Jennifer Haben sowie Klaus Meine und Rudolf Schenker von den Scorpions. Selbst die größten Stars heben die besondere Stimmung bei dem Festival hervor. „Dies ist das beste Heavy-Metal-Festival der Welt – und Ihr seid ein Teil davon“, sagt Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson auf der Bühne. Gene Simmons von Kiss erklärt: „Die beiden Gründer verdienen höchste Anerkennung. Sie sind zwar die Chefs, behandeln aber jeden wie ein Familienmitglied.“ Auch der 2015 verstorbene Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister kommt in einem Archivinterview zu Wort: „I think it’s really magic… magic atmosphere here.“

„Wacken – Hearts Full Of Metal“ begleitet die Veranstalter durch das Festivalgeschehen 2024 und zeigt auch ihren Weg zu einem besonderen Coup: 2025 gelang es ihnen, Guns N’ Roses als Headliner in Wacken zu präsentieren. „Wir werden unsere Träume weiterhin erfüllen“, sagt Hübner im Film. Und Jensen erklärt: „Wir wollen natürlich, dass dieses Festival bis in die Ewigkeit läuft.“

Emotionale Statements

„Wacken – Hearts Full Of Metal“ ist die erste Veröffentlichung der beetz brothers film production unter dem neuen Label beetz:MUSIC. „Wacken ist mehr als ein Festival – es ist ein Ort, an dem Gemeinschaft entsteht“, erklärt Produzent Christian Beetz. „Im Zentrum stehen Thomas und Holger, deren außergewöhnliche Freundschaft und unerschütterlicher Glaube an ihren Traum dieses legendäre Ereignis möglich gemacht haben. Erstmals sprechen die beiden Gründer offen über ihren gemeinsamen Weg und die Entscheidungen hinter Wacken.“ Executive Producer Sebastian Schweiger sagt: „Der Film gewährt seltene, unmittelbare Einblicke und bringt die Energie und Intensität dieses Ausnahmefestivals direkt auf die Leinwand."

MagentaTV-Chef Arnim Butzen erklärt: „Unsere Partnerschaft mit dem Wacken Open Air ist eine Erfolgsgeschichte, die noch längst nicht auserzählt ist. Umso mehr freut uns, dass wir den Metal-Fans in diesem Jahr mit dem MagentaTV Original erstmals auch exklusive Einblicke hinter die Kulissen bieten können. Die Erzählungen der beiden Festivalgründer und ihrer Weggefährt*innen, die mitreißenden Live-Clips und die emotionalen Statements der Stars machen die ebenso einmalige wie faszinierende Festivalatmosphäre hautnah erlebbar.“

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