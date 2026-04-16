Startklar für 5G: Telekom vernetzt neues Terminal 3 des Flughafen Frankfurt

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Der Flughafen Frankfurt springt in eine neue Größenordnung: Für den Neubau des Terminal 3 an Deutschlands größtem Flughafen liefert die Telekom ein leistungsstarkes 5G-Netz. Als führender Mobilfunkpartner verantwortet die Telekom den Ausbau für die Indoor- und Outdoor-Versorgung. Dafür hat sie zwölf neue Mobilfunkstandorte errichtet sowie ein leistungsstarkes Antennennetzwerk im Gebäudeinneren aufgebaut. Damit betreibt die Telekom insgesamt rund 60 Mobilfunkstandorte auf dem kompletten Flughafengelände in Frankfurt am Main und versorgt so eine Gesamtfläche von 2.140 Hektar mit leistungsfähigem Mobilfunk. Das entspricht in etwa einer Fläche von rund 3.000 Fußballfeldern.

Über 1.000 Antennen sorgen für bestes Netzerlebnis

Für den Terminal-Neubau umfasst das Netz der Telekom über 1.000 Antennen, die eine nahezu flächendeckende Versorgung ermöglichen. Das Netz ist gezielt auf den 5G-Mobilfunkstandard optimiert. Zum Einsatz kommt dabei insbesondere das 3,6-GHz-Band, das stabile Hochgeschwindigkeitsverbindungen möglich macht. Ergänzt wird dies durch Standorte, die weitere Frequenzen wie 700, 2.100 oder 2.600 MHz nutzen. Die Kombination gewährleistet eine hohe Flächenabdeckung bei gleichzeitig großen Kapazitäten für datenintensive Anwendungen. So ist das beste Netzerlebnis für Millionen Reisende möglich. Ebenfalls werden so sämtliche Gewerke im Flughafenbetrieb, wie zum Beispiel Prozesssteuerung und Bodendienste, dabei unterstützt, die komplexen Abläufe an einem der größten Fracht-Drehkreuze Europas ausfallsicher zu steuern.

„Mit diesem Projekt unterstreicht die Deutsche Telekom ihre Rolle als Treiber der Digitalisierung kritischer Infrastrukturen“, sagt Mathias Poeten, verantwortlich für den Mobilfunkausbau der Deutschen Telekom. „Das 5G-Netz am Flughafen Frankfurt schafft die Grundlage für innovative Anwendungen – von vernetzten Prozessen im Flughafenbetrieb bis hin zu einem verbesserten digitalen Erlebnis für Reisende. Für Fluggäste bedeutet das schlicht: Auch auf dem Reiseweg stets im besten Netz surfen zu können.“

Netzausbau unterstützt digitale Mobilität

Der Ausbau ist Teil eines umfassenden Infrastrukturprojekts, das den Flughafen Frankfurt auf die steigenden Anforderungen der digitalen Mobilität vorbereitet. Am neuen Terminal 3 sollen künftig viele internationale Airlines starten – erwartet werden bis zu 19 Millionen Fluggäste pro Jahr. Mit der geplanten Inbetriebnahme des Terminals 3 am 23. April 2026 wird auch das Mobilfunknetz in den Regelbetrieb übergehen. Bereits seit rund einem Jahr läuft das Netz als Teil des Probebetriebs im Terminal 3.

„Wir freuen uns sehr, dass die Deutsche Telekom dieses umfangreiche Projekt vorangetrieben und erfolgreich zum Abschluss gebracht hat. Jetzt greift die Mobilfunkversorgung aller Betreiber nahtlos in das von uns zur Verfügung gestellte Glasfasernetz “, sagt Fritz Oswald, Senior Vice President IT Infrastructure bei der Fraport AG. „Das Terminal 3 steht für hochmoderne Infrastruktur und Innovation – und dazu gehört natürlich auch eine stabile und hochleistungsfähige Mobilfunkversorgung für unsere Fluggäste.“

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