Früher als geplant: Telekom knackt 1-Million-Marke beim Glasfaserausbau in Berlin

Highspeed-Halbzeit: Die Deutsche Telekom erreicht einen Meilenstein beim Glasfaserausbau in der Hauptstadt. Rund eine Million Haushalte in Berlin können jetzt einen Glasfaser-Anschluss bis ins Haus oder in die Wohnung erhalten. Dieses Ziel war ursprünglich erst für Ende 2026 vorgesehen – die Telekom erreicht die Eine-Million-Marke damit deutlich früher als geplant und feiert vorzeitig das Bergfest ihres Ausbauprogramms in Berlin.

Bis 2030 will die Telekom insgesamt zwei Millionen Haushalte, Schulen und Unternehmen in Berlin mit Glasfaser versorgen. Dafür waren und sind Bautrupps in mehr als 220 Ausbaugebieten in allen Berliner Bezirken im Einsatz. Seit Beginn des großflächigen Ausbaus 2021 haben die Technik-Teams bereits mehr als 2.900 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Das entspricht fast der doppelten Luftlinie von Berlin nach Barcelona oder mehr als 7.800 aneinandergereihten Berliner Fernsehtürmen. Damit bleibt Berlin das bundesweit größte Glasfaser-Ausbauprojekt der Telekom. Gleichzeitig unterstützt das Unternehmen gemeinsam mit dem Land Berlin und den Bezirken die Gigabitstrategie des Senats.

Franziska Giffey, Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe: „Der Glasfaserausbau in Berlin läuft im Turbo-Modus: Über die Hälfte aller Haushalte und Betriebe ist bereits mit ultraschnellem Internet versorgt. Als einer unserer wichtigen Strategiepartner erreicht die Telekom nun mit einer Million Haushalten und Unternehmen, die an das Glasfasernetz angeschlossen werden können, einen bedeutenden Meilenstein. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Schritt auf unserem gemeinsamen Weg zur Gigabit-Hauptstadt und ein starkes Signal für Berlin als Wirtschafts- und Innovationsstandort. Mein Dank gilt allen Beteiligten für ihr großes Engagement. Diesen Schwung nutzen wir und treiben den flächendeckenden Ausbau konsequent weiter voran, um bis 2028 eine vollständige Glasfaserabdeckung in Berlin zu erreichen und deutschlandweit Vorreiter zu sein.“

Rodrigo Diehl, Vorstand für das Deutschlandgeschäft der Telekom: „Wir haben Berlin schneller als geplant ausgebaut. Das zeigt, was möglich ist, wenn Unternehmen und Verwaltungen gut zusammenarbeiten. Bis 2030 wollen wir zwei Millionen Haushalte und Unternehmen in Berlin anbinden. Glasfaser bietet viele Vorteile. Die Leitung ist deutlich stabiler, schneller und dadurch zukunftssicher. Ich empfehle jedem, sich jetzt auch Glasfaser in die Wohnung legen zu lassen und darüber mit den Vermietern zu sprechen.“

Glasfaser bis in die Wohnung: Eigentümer entscheidend für Ausbau

Gerade in der Mieterstadt Berlin ist die enge Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft ein zentraler Erfolgsfaktor für den schnellen Glasfaserausbau. „Glasfaserausbau ist Teamsport. Um schnell viele Anschlüsse zu bauen, brauchen wir die aktive Unterstützung von Eigentümern, Hausverwaltungen und Wohnungsunternehmen. Denn der Anschluss bis in die Wohnung ist nur möglich, wenn diese zustimmen. Deshalb gilt: Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gern“, sagt Rodrigo Diehl. Die Telekom setzt auf das Prinzip des Vollausbaus und stattet möglichst alle Wohnungen eines Gebäudes direkt mit Glasfaser aus – wenn die nötigen Genehmigungen vorliegen und die Eigentümer zustimmen. Anschlüsse können nach der Erschließung eines Gebäudes in kürzester Zeit aktiviert werden, ohne erneute Bauarbeiten. Zugleich bekennt sich die Telekom klar zum offenen Netzzugang (Open Access) und stellt ihre Leitungen auch anderen Anbietern zur Verfügung.

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Glasfaser bietet viele Vorteile

Mit einem Glasfaser-Anschluss sind Bandbreiten von bis zu 2 Gigabit pro Sekunde möglich. Damit ist das heimische WLAN so stabil, dass mehrere Personen gleichzeitig digital lernen und arbeiten, surfen, streamen und spielen können. Schon heute hat jeder Haushalt durchschnittlich mehr als zehn internetfähige Geräte – Tendenz steigend. Auch Unternehmen und Selbstständige können damit auf die stetig wachsenden digitalen Anforderungen flexibel reagieren.

Darum lohnt sich der Umstieg auf Glasfaser

Glasfaser ist nicht teurer : mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen DSL-Tarifen. Glasfaser gibt es auch schon zu günstigen Einsteiger-Tarifen.

: mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen DSL-Tarifen. Glasfaser gibt es auch schon zu günstigen Einsteiger-Tarifen. Maximale Stabilität für paralleles Arbeiten, Lernen, KI-Anwendungen, Streaming und Gaming

für paralleles Arbeiten, Lernen, KI-Anwendungen, Streaming und Gaming Zuverlässiger und weniger störanfällig : sorgenfrei surfen und wichtig zum Beispiel für Hausnotrufsysteme

: sorgenfrei surfen und wichtig zum Beispiel für Hausnotrufsysteme Höhere Geschwindigkeiten als Kupfer – ideal für große Datenmengen

als Kupfer – ideal für große Datenmengen Klimafreundlicher , da energieeffizienter als das Kupfernetz

, da energieeffizienter als das Kupfernetz Macht Immobilien attraktiver – ein starkes Argument bei Verkauf oder Vermietung

Fazit : Glasfaser ist die beste und zukunftssicherste Technologie für die kommenden Jahrzehnte. Unabhängige Studien belegen, dass Glasfaser-Kunden am zufriedensten mit ihrem Internetanschluss sind.

Auf Kurs in allen Berliner Bezirken

Der Ausbau erfolgt in hunderten Gebieten in allen Berliner Bezirken. Spitzenreiter beim bisherigen Ausbau sind die Bezirke Mitte, Lichtenberg und Tempelhof-Schöneberg. Schwerpunkte des Ausbaus liegen in diesem Jahr in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf (31.000 Hausanschlüsse), Marzahn-Hellersdorf (23.000) und Mitte (19.000). Allein im Ausbauprogramm 2026 sind weitere 250.000 Haushalte vorgesehen. Damit bleibt das Ausbautempo hoch, um Berlin flächendeckend mit Gigabit-Geschwindigkeit zu versorgen. Davon profitieren werden Haushalte in allen Berliner Bezirken und 2026 insbesondere in folgenden Ortsteilen: Lankwitz, Britz, Charlottenburg, Französisch Buchholz, Hakenfelde, Heiligensee, Hellersdorf, Johannisthal, Karow, Kladow, Konradshöhe, Mitte, Neukölln, Prenzlauer Berg, Reinickendorf, Schmargendorf, Staaken, Steglitz, Tegel, Wedding, Westend und Wilhelmstadt (siehe Grafik). Weitere Informationen zum Glasfaser-Ausbau in Berlin und zur Verfügbarkeit an der eigenen Adresse gibt es unter: www.telekom.de/berlin

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