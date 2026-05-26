Ausbaurekord: Telekom baut 209.000 Glasfaseranschlüsse im April

Die Telekom schafft erneut eine Spitzenleistung beim Glasfaserausbau: Im April wuchs das Netz um 209.000 Anschlüsse. Das sind 62.000 Anschlüsse mehr als im Vorjahresmonat – eine Steigerung um mehr als 42 Prozent. Damit haben jetzt 13,2 Millionen Haushalte und Betriebe die Möglichkeit, Tarife mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s zu nutzen. Auch jenseits der reinen Glasfaser bleibt das Angebot flächendeckend stark: Mehr als 37 Millionen Haushalte können mit bis zu 100 Mbit/s surfen, rund 33 Millionen Haushalte mit bis zu 250 Mbit/s.

Vom Streaming bis zur Cloud Backup

Der Blick auf die meistgenutzten Anwendungen zeigt, wofür Kundinnen und Kunden die Bandbreite nutzen. Im Download liegen Unterhaltungs- und Videodienste vorn: MagentaTV belegt im April den ersten Platz, gefolgt von YouTube, Netflix, Instagram und Amazon Prime.

Beim Upload dominieren Cloud-Dienste, Zusammenarbeit und Kommunikation. Google Cloud führt die Rangliste an, gefolgt von Amazon Web Services, Microsoft Teams, iCloud und WhatsApp.

Wichtig für Kunden

Für höhere Bandbreiten müssen Kundinnen und Kunden einen entsprechenden Tarif buchen. Interessierte können auf www.telekom.de/glasfaser prüfen, ob ihr Anschluss das höhere Tempo unterstützt. Alternativ helfen Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

Netz-News via WhatsApp

Die Deutsche Telekom informiert über einen WhatsApp-Kanal zum Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Interessierte erhalten regelmäßig Neuigkeiten und Einblicke direkt aufs Smartphone. Um zum Kanal „Telekom Netzausbau“ zu gelangen, suchen und abonnieren WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer diesen in der App über den Reiter „Aktuelles“. Wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, sollte die Glocke im Kanal aktivieren.

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