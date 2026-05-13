MagentaTV: Zwischen WM-Feeling, Big Apple Bites und Vampir-Horror

Das Runde muss ins Eckige! Das sehen auch Laura und Jörg Wontorra so. In der Doku-Serie „Wontorras World Cup“ reisen Vater und Tochter durch die USA, Kanada und Mexiko. Im Vorfeld der FIFA-Weltmeisterschaft sammeln die beiden Geschichten über Fußball und die Menschen dahinter. Auch Tim Raue verschlägt es für neue Folgen von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ über den Großen Teich. In New York entdeckt er Gerichte, Trends und Geschichten zur WM. MagentaTV zeigt zudem „The Vampire Lestat“. Die Serie ist die dritte Staffel von „Interview with the Vampire“. Sam Reid übernimmt wieder die Rolle des Vampirs Lestat. Die neuen Folgen mischen Horror mit Rockmusik.

Auf www.magenta.tv und in der MagentaTV-App (TV, Smartphone, Tablet) können erste sowie aktuelle Folgen ausgewählter Originals, Exclusives und internationaler Top-Serien kostenlos und ohne Registrierung gestreamt werden.

„Wontorras World Cup – Vater. Tochter. WM.“: Familienroadtrip durch die Gastgeberländer der FIFA WM 2026

Für die vierteilige MagentaTV-Serie „Wontorras World Cup – Vater. Tochter. WM.“ reisen Laura und Jörg Wontorra durch die WM-Gastgeberländer USA, Kanada und Mexiko. Sie sammeln Eindrücke rund um Fußball, Fans und Kultur. Dabei treffen sie auch prominente Gäste.

Die Serie blickt auf aktuelle Entwicklungen im internationalen Fußball. Gleichzeitig erzählt sie persönliche Geschichten. Auch unterhaltsame Momente zwischen Laura und Jörg Wontorra prägen das Format. In Houston besuchen Tochter und Vater ein großes Rodeo und ein NHL-Spiel. Sie treffen Eishockey-Star Leon Draisaitl. In Los Angeles sprechen sie mit Jürgen Klinsmann über seine Karriere als Spieler und Trainer. Außerdem erinnern sich die Wontorras an große Sportmomente vergangener Jahrzehnte. Später besuchen sie das Teamquartier der deutschen Nationalmannschaft in North Carolina. In Vancouver begegnen Laura und Jörg Wontorra Thomas Müller. In Mexiko-Stadt sehen sie ein Spiel von Club América. Dort erleben sie die besondere Leidenschaft der mexikanischen Fußballfans.

Die erste Folge startet am 14. Mai 2026 exklusiv bei MagentaTV. Die weiteren drei Folgen erscheinen jeweils donnerstags. Alle Folgen gibt es außerdem kostenlos und ohne Login auf www.magenta.tv. Zusätzlich läuft das Format auf dem WM-Kanal 1 bei MagentaTV.

„Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“: Tim Raue zwischen Fußball-Fieber und Food-Heaven in New York

Tim Raue startet ein besonderes Abenteuer. Für das MagentaTV Original „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ reist der Berliner Sternekoch durch die USA, Kanada und Mexiko. Kurz vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sucht er besondere Gerichte, neue Ideen und prägende Geschichten aus den Gastgeberstädten.

Die erste Station heißt New York City. Die Stadt, die niemals schläft. Raue erkundet die Esskultur der Metropole. Er besucht das legendäre „Katz’s Delicatessen“. Im Central Park probiert er Streetfood. Im gefeierten Restaurant „Atomix“ erlebt er moderne Spitzenküche. Raue trifft alte Bekannte und entdeckt neue Food-Hotspots. Er besucht den Times Square und reist nach Little Italy. Danach geht es weiter in die Hamptons. Die Reise zeigt nicht nur gutes Essen. Sie vermittelt auch das Lebensgefühl New Yorks. Es wird deutlich, wie sich die Metropole auf das größte Fußballereignis der Welt vorbereitet.

Das WM-Spezial des MagentaTV Originals startet am 26. Mai 2026 mit der Folge „New York“. Am 2. und 9. Juni folgen „L.A.“ und „Miami“. Das gesamte WM-Spezial ist frei verfügbar: auf www.magenta.tv und in der MagentaTV-App. Dazu gehören auch die Folgen „Vancouver“ und „Mexiko City“.

„Interview with the Vampire: The Vampire Lestat“: Neue Staffel der gefeierten Vampir-Horrorserie

Die dritte Staffel von „Interview with the Vampire“ setzt auf Rock’n’Roll, Ruhm und Rebellion. Vampir Lestat de Lioncourt geht als Rockstar auf Tour. Dabei suchen ihn die „Musen“ seiner wilden Vergangenheit heim. Mit dem Erfolg seiner Band wächst auch seine Macht. Lestat beeinflusst Vampire und Menschen zugleich. Die „Great Conversion“ schreitet voran. Die Vampirpopulation wächst sprunghaft.

Die Handlung der Staffel basiert auf dem Roman „The Vampire Lestat“. Das Buch ist der zweite Band der „Vampire Chronicles“ von Anne Rice. Sam Reid spielt erneut Lestat de Lioncourt. Außerdem wirken Jacob Anderson, Assad Zaman, Eric Bogosian, Delainey Hayles und Jennifer Ehle mit. Executive Producer sind Mark Johnson, Rolin Jones, Hannah Moscovitch und Christopher Rice. Auch Anne Rice bleibt in dieser Funktion im Abspann genannt. Die Autorin starb 2021.

Ab dem 1. Juli 2026 läuft die Horrorserie exklusiv bei MagentaTV+. Kund*innen sehen die Staffel ohne Zusatzkosten. Die erste Folge steht außerdem kostenlos bereit: zeitlich begrenzt auf www.magenta.tv und in der MagentaTV App.

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