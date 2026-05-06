Telekom und Sky machen die FIFA WM 2026 in ganz Deutschland erlebbar

Die Deutsche Telekom baut ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sky weiter aus und bringt gemeinsam mit dem Partner die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ in die Gastronomie und zu Public-Viewing-Events in ganz Deutschland. Dazu hat die Deutsche Telekom, Rechteinhaber aller 104 WM-Spiele in Deutschland, nun eine weitreichende Distributionspartnerschaft mit Sky geschlossen.

Über die Sky Business Plattform wird MagentaTV das komplette WM 2026-Programm für gastronomische Betriebe sowie für offizielle Public Viewings bereitstellen. Fußballfans können damit sämtliche Spiele live verfolgen – ergänzt durch ein umfangreiches redaktionelles Angebot mit Analysen, Hintergrundberichten und exklusiven Formaten. Von der Kooperation mit Sky profitieren tausende Gastronomiebetriebe: Sie erhalten Zugang zu allen 104 WM-Spielen über drei exklusive lineare WM Kanäle von MagentaTV, die ohne zusätzliche Kosten auf bestehenden Sky Receivern verfügbar sind. Dadurch können Restaurants, Bars und Hotels ihren Gästen ein vollständiges und hochwertiges WM-Angebot bereitstellen – einfach und zuverlässig über die bestehende Infrastruktur.

MagentaTV zeigt alle 104 Spiele der WM 2026 live – davon 44 exklusiv in Deutschland. Unter den Exklusivspielen sind bereits in der Vorrunde Top-Duelle wie etwa Niederlande vs. Japan (14. Juni), Frankreich vs. Senegal (16. Juni) und Schottland vs. Brasilien (25. Juni) dabei. Die Exklusivliste umfasst zudem zwölf Partien in den K.-o.-Runden: Sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3. Auch die drei Gruppenspiele der türkischen Nationalmannschaft laufen exklusiv auf MagentaTV.

"Breakfast Club": der perfekte Start in den Tag

Neben klassischen Einzelübertragungen bietet MagentaTV auch Konferenzschaltungen an den entscheidenden Gruppenspieltagen, sodass Fans parallel laufende Begegnungen in Echtzeit verfolgen können. Das Angebot geht dabei weit über die Live-Spiele hinaus: MagentaTV begleitet das Turnier mit einer täglichen, durchgehenden Berichterstattung. Dazu zählen umfangreiche Vor- und Nachberichte, tägliche Analyseformate, Pressekonferenzen sowie exklusive Interviews mit Spielern, Trainern und Verantwortlichen. Reporter-Teams sind direkt vor Ort im Einsatz und liefern Eindrücke aus Stadien, Trainingslagern und Fan-Zonen.

Vor wenigen Wochen hat MagentaTV sein weltmeisterliches Team aus KommentatorInnen und ExpertInnen vorgestellt. Zum ExpertInnen Team zählen unter anderem Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels sowie Tabea Kemme. Moderieren werden unter anderem Johannes B. Kerner und Laura Wontorra.

Auch der Journalist und Moderator Micky Beisenherz wird Teil des WM-Teams von MagentaTV. Beisenherz tritt als Experte für den „Breakfast Club“ auf. Das neue Format wird ab dem 11. Juni aus dem deutschen WM-Studio gezeigt und ist der perfekte Start in den Tag für alle Fußballfans – frei empfangbar. Die deutschen Spiele sowie weitere Top-Spiele und das Finale kommentiert Wolff Fuss.

Arnim Butzen, TV-Chef der Deutschen Telekom, sagt: „Alle 104 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gibt es bei MagentaTV. Wir wollen den Fans in Deutschland ein einzigartiges Turniererlebnis bieten – mit vollständiger Live-Abdeckung, exklusiven Inhalten und einem starken Team vor und hinter der Kamera. Gleichzeitig ist es uns wichtig, die besondere Atmosphäre von großen Fußballturnieren auch außerhalb der eigenen vier Wände erlebbar zu machen. Die Zusammenarbeit mit Sky ermöglicht es uns, Millionen Menschen beim Public Viewing und in der Gastronomie zu erreichen – und damit die WM 2026 zu einem echten Gemeinschaftserlebnis zu machen.“

Lars Winking, Vice President Sky Business: „Gemeinsam mit der Deutschen Telekom sorgen wir dafür, dass unsere Gastro- und Hotellerie-Partner die FIFA WM 2026 unkompliziert und vollständig zeigen können. So machen wir es ihnen leicht, den WM-Sommer optimal für stimmungsvolle Fußballabende und zusätzliche Erlöse zu nutzen.“

Auch Betriebe ohne bestehendes Sky-Abo profitieren

Sky stellt bei dieser Kooperation die technische Infrastruktur für die Gastronomie und für kommerzielle Public-Viewing-Veranstaltungen bereit. Veranstalter können über Sky die erforderlichen FIFA-Lizenzen beantragen und erhalten im Anschluss die passende Hardware. So können alle 104 Spiele auf Veranstaltungen und öffentlichen Plätzen übertragen werden. Auch Betriebe ohne bestehendes Sky-Abonnement können von der Vereinbarung profitieren: Über spezielle Angebote wie den zeitlich begrenzten „Sky-Gastro-Pass“ erhalten sie Zugang zu den MagentaTV-Kanälen sowie zu weiteren Sportinhalten und können so gezielt am erhöhten Gästeaufkommen während des Turniers partizipieren. Informationen dazu unter: https://business.sky.de/gastropass .

Mit dieser Partnerschaft knüpft die Deutsche Telekom an den Erfolg der UEFA EURO 2024™ an und entwickelt das Angebot für die FIFA WM 2026 konsequent weiter.

Diese 20 von 44 Exklusivspielen bei MagentaTV stehen bereits fest:

12. Juni 2026 – Gruppe A (Guadalajara)

Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Südkorea – Tschechien

13. Juni 2026 – Gruppe D (Los Angeles)

Anstoß 03.00 Uhr (MEZ): USA – Paraguay

14. Juni 2026 – Gruppe D (Vancouver)

Anstoß 06.00 Uhr (MEZ): Australien – Türkei

14. Juni 2026 – Gruppe F (Dallas)

Anstoß 22.00 Uhr (MEZ): Niederlande – Japan

15. Juni 2026 – Gruppe F (Monterrey)

Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Schweden – Tunesien

16. Juni 2026 – Gruppe I (New York)

Anstoß 21.00 Uhr (MEZ): Frankreich – Senegal

17. Juni 2026 – Gruppe I (Boston)

Anstoß 00.00 Uhr (MEZ): Irak – Norwegen

18. Juni 2026 – Gruppe L (Toronto)

Anstoß 01.00 Uhr (MEZ): Ghana – Panama

18. Juni 2026 – Gruppe K (Mexico City)

Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Usbekistan – Kolumbien

18. Juni 2026 – Gruppe B, 2. Spieltag (Los Angeles)

Anstoß 21.00 Uhr (MEZ): Schweiz –Bosnien-Herzegowina

19. Juni 2026 – Gruppe A, 2. Spieltag (Guadalajara)

Anstoß 03.00 Uhr (MEZ): Mexiko – Südkorea

20. Juni 2026 -Gruppe C, 2.Spieltag (Boston)

Anstoß 00.00 Uhr (MEZ): Schottland - Marokko

20. Juni 2026 – Gruppe D, 2. Spieltag (San Francisco)

Anstoß 06.00 Uhr (MEZ): Türkei – Paraguay

21. Juni 2026 – Gruppe F, 2. Spieltag (Monterrey)

Anstoß 06.00 Uhr (MEZ): Tunesien – Japan

21. Juni 2026 – Gruppe H, 2. Spieltag (Atlanta)

Anstoß 18.00 Uhr (MEZ): Spanien – Saudi-Arabien

22. Juni 2026 – Gruppe G, 2. Spieltag (Vancouver)

Anstoß 03.00 Uhr (MEZ): Neuseeland – Ägypten

23. Juni 2026 – Gruppe I, 2. Spieltag (Philadelphia)

Anstoß 02.00 Uhr (MEZ): Norwegen – Senegal

24. Juni 2026 – Gruppe L, 2. Spieltag (Houston)

Anstoß 01.00 Uhr (MEZ): Panama – Kroatien

25. Juni 2026 – Gruppe C, 3. Spieltag (Miami)

Anstoß 00.00 Uhr (MEZ): Schottland – Brasilien

26. Juni 2026 – Gruppe D, 3. Spieltag

Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Türkei – USA

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil