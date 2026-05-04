Vier Mal Platz eins: connect-Leser schätzen Qualität der Telekom

Ob Mobilfunk, Festnetz oder TV: Unabhängige Fachmedien und Prüfinstitute haben der Telekom Bestnoten bescheinigt. Nun folgt die Bestätigung durch diejenigen, die das Netz und die Produkte nutzen: Der Vorsprung der Telekom ist nicht nur technisch messbar, sondern für Kundinnen und Kunden im Alltag auch subjektiv erlebbar. Das zeigt erneut die connect-Leserwahl. Rund 50.000 Leserinnen und Leser haben im Frühjahr 2026 ihre Bewertungen zu Deutschlands Netzen, Diensten und Herstellern abgegeben. Die Telekom hat dabei erneut vier Mal den höchsten Rang erzielt. Sie wurde zum besten Mobilfunknetzbetreiber gewählt. Die Leserinnen und Leser haben MagentaTV zur Nummer eins der IPTV-Dienste gekürt. Und sie haben die Telekom als führenden Festnetzbetreiber ausgezeichnet. Zudem erhielt die Telekom den Titel als bester Anbieter für Prepaid-Karten. Ein beeindruckendes Ergebnis, das zeigt, wie sehr Qualität und Verlässlichkeit geschätzt werden.

Führender Mobilfunknetzbetreiber

Die Bestplatzierungen kommen nicht von ungefähr. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, seine Spitzenpositionen zu behaupten. Der Ausbau des Mobilfunknetzes belegt dies deutlich: Mit inzwischen 128.000 Antennen – davon 108.000 mit 5G – steigt die Kapazität weiter. 99 Prozent der Menschen in Deutschland versorgt die Telekom bereits mit 5G. Bei LTE sind es nahezu 100 Prozent. Zudem verstärkt die Telekom das Netz genau dort, wo ihre Kundinnen und Kunden unterwegs sind: An den Autobahnen geht alle 3,5 Tage ein neuer Standort ans Netz, entlang der ICE-Strecken alle drei Tage. Streaming unterwegs wird damit selbstverständlich. Passend dazu bieten die Unlimited-Tarife der Telekom unbegrenztes Datenvolumen. Und sollte die Reise mal über die EU hinaus gehen: Die neuen MagentaMobil Tarife enthalten Datenvolumen für mehr als 140 Länder weltweit – ohne Zusatzkosten. Begleitet wird dieses Angebot durch einen ausgezeichneten Service im Shop und an der Hotline. Dieses Gesamtpaket aus bestem Netz, bestem Service und besten Produkten honoriert die connect-Leserschaft und wählt die Telekom zum Mobilfunknetzbetreiber des Jahres.

Top-Platzierung bei den Festnetzanbietern

Ob Stadt oder Land – das Glasfasernetz der Telekom wächst und wächst und wächst. Inzwischen umfasst es 860.000 Kilometer. Dadurch können aktuell 13 Millionen Haushalte einen FTTH-Anschluss der Telekom mit einer Bandbreite von bis zu 2 Gbit/s buchen. Jeder neue Anschluss stärkt die Leistungsfähigkeit dort, wo sie gebraucht wird: in Wohnungen, Schulen, Krankenhäusern, Büros und Betrieben. Mit den herkömmlichen Breitbandleitungen haben mehr als 37,1 Millionen Haushalte und Unternehmen Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. 32 Millionen davon können sogar bis zu 250 Mbit/s bekommen.

Die Telekom investiert jedes Jahr mehrere Milliarden Euro in den Ausbau ihres Netzes. Das honorieren die connect-Leser*innen und haben sie zum beliebtesten Anbieter in der Kategorie „Festnetz“ gewählt.

Platz eins bei den IPTV-Anbietern

Mit MagentaTV bietet die Telekom beste TV-Unterhaltung, die lineares Fernsehen mit der Welt des Streamings vereint. Nutzer*innen erwartet ein vielfältiges Angebot: über 180 Sender, davon mehr als 160 in HD-Qualität, zahlreiche Filme und Serien auf Abruf über MagentaTV+ sowie direkter Zugriff auf beliebte Streaminganbieter wie Apple TV, Netflix, Disney+ und RTL+. Dabei stehen verschiedene Paketoptionen zur Verfügung, die individuell auf unterschiedliche Sehgewohnheiten zugeschnitten sind. Besonders Sportbegeisterte schätzen das Content-Angebot von MagentaTV. Alle 104 Spiele der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sind live nur bei MagentaTV zu sehen – 44 Partien, darunter zwei Viertel- und drei Achtelfinalspiele exklusiv. Damit ist MagentaTV erneut die erste Adresse für alle Fußballfans in Deutschland.

Smarte Funktionen wie zeitversetztes Fernsehen, Neustart laufender Sendungen oder ein Sieben-Tage-Replay bieten einen einmaligen Komfort und sorgen zudem für mehr Flexibilität im Alltag. Besonders praktisch: Der Zugriff auf das gesamte Angebot funktioniert auch innerhalb der EU – sei es im Hotelzimmer über MagentaTV One oder unterwegs via Smartphone oder Tablet. Diese Kombination aus hochwertigem Content und flexibler Nutzung überzeugte auch bei der Leserwahl.

Führend bei den Netzbetreiber-Prepaid-Karten

Die Leser*innen der connect haben die Prepaid-Optionen der Telekom erneut zum Spitzenreiter gewählt. Sie loben die hohe Qualität und die volle Kostenkontrolle, die die Telekom mit ihren MagentaMobil Prepaid-Angeboten bietet. Ein weiterer Pluspunkt: In allen MagentaMobil Prepaid Tarifen ist 5G inklusive - und das ganz ohne Vertragsbindung. Zudem ermöglicht die Telekom bei diesen Tarifen, nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen in den folgenden Abrechnungszeitraum mitzunehmen. Für Prepaid-Kund*innen bedeutet das noch mehr Freiheit und eine flexiblere Nutzung ihres Datenvolumens. Das hat die Telekom erst im Februar erneut erhöht und kann auch in der Schweiz genutzt werden. Denn die Telekom behandelt die Schweiz wie ein EU-Land. Reisende mit einem MagentaMobil Prepaid-Tarif surfen, telefonieren und simsen demnach im Nachbarland ohne extra Roamingkosten.

congstar auf erstem Platz bei den Mobilfunkanbietern

congstar, die Zweitmarke der Telekom, wurde bei der connect-Leserwahl 2026 als bester Mobilfunkanbieter ausgezeichnet. Damit erreicht das Unternehmen bereits zum 15. Mal in Folge den Spitzenplatz. congstar ist ein fester Bestandteil der Mehrmarkenstrategie der Telekom. Mit attraktiven Mobilfunktarifen ergänzt die Marke das Angebot gezielt für preisbewusste Kund*innen. Dabei bleibt die gewohnte Qualität erhalten. Klare Tarifstrukturen und hohe Flexibilität prägen das Angebot. Mehr als 7,5 Millionen Menschen nutzen inzwischen congstar – und die Nachfrage wächst weiter.

Die Ergebnisse im Detail finden Sie in der Ausgabe 6/2026 der connect und unter https://www.connect.de .

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