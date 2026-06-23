„Bestbesetzung“ mit Tom Kaulitz exklusiv bei MagentaTV

In der neuen Ausgabe der Talk-Reihe „Bestbesetzung“ bei MagentaTV ist der Musiker, Podcaster und künftige „Wetten, dass..?“-Moderator Tom Kaulitz der Gesprächsgast von Johannes B. Kerner. Am Rande der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 treffen sich die beiden auf der Dachterrasse des MagentaTV-Studios in New York City. In der Anfangsphase des Turniers war Tom Kaulitz als „Fan-Experte“ für MagentaTV im Einsatz.

Ziel ist nicht, Everybody’s Darling zu sein

Schon im Teenager-Alter wurde Tom Kaulitz als Gitarrist von Tokio Hotel weltweit bekannt. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill und den Bandkollegen füllt er noch heute große Hallen. Die Kaulitz-Brüder sind auch als Podcaster und TV-Persönlichkeiten erfolgreich. „Wir probieren viel aus und haben Spaß daran“, sagt Tom Kaulitz. „Am Ende des Tages sind wir aber Musiker.“

Für den 36-Jährigen gehört Widerspruch zur Kunst. Deshalb stört es ihn nicht, wenn manche ihre Arbeit ablehnen. „Unser Ziel ist nicht, Everybody's Darling zu sein und ich glaube, davon sind wir auch weit entfernt“, erklärt er im Gespräch mit Johannes B. Kerner.

Am 5. Dezember moderieren die Kaulitz-Brüder „Wetten, dass..?“. Den Druck rund um die Sendung nimmt Tom mit Humor.

ergleiche mit Thomas Gottschalk hält er für unvermeidlich. Auch die Erwartungen an die Einschaltquoten seien hoch. Trotzdem bleibe er entspannt. „Das Tolle ist, dass wir ja Gott sei Dank so viele Sachen machen. Für uns hängt jetzt nicht ganz so viel dran wie vielleicht für andere Moderatoren.“ In „Bestbesetzung“ bekräftigt Tom Kaulitz zudem noch einmal, dass die Moderation des ZDF-Showklassikers für Bill und ihn ein einmaliges Ereignis bleiben soll.

Fußball am Sonntag: „Da muss Heidi durch“

Darüber hinaus berichtet er auch über sein Privatleben in Los Angeles. Dort lebt Tom Kaulitz mit Ehefrau Heidi Klum und deren Kindern. Auch sein Zwillingsbruder hat die kalifornische Metropole als Wahlheimat. „Bill wohnt 15 Minuten entfernt und im Prinzip spielt sich unser ganzes Leben zwischen unseren beiden Häusern und im Garten ab.“

Zu einem perfekten Sonntag gehört für Tom Kaulitz auch Fußball. Oft stehe er schon um sechs Uhr auf, um Spiele seines Lieblingsvereins FC Bayern München live zu verfolgen. „Die Bayern sind neun Stunden weiter und dann muss Heidi da durch. Sie guckt dann mit mir morgens im Bett eben Fußball.“

Auch über den Beginn ihrer Beziehung spricht Tom Kaulitz offen. „Bei Heidi und mir war es wirklich von Null auf Hundert.“ Kurz nach dem Kennenlernen zogen beide zusammen. Ein Jahr später heirateten sie.

Liebevolles familiäres Umfeld

Auf die Frage nach seiner Rolle in der Familie antwortet Tom Kaulitz zurückhaltend. Kinder bräuchten aus seiner Sicht keinen Ersatzvater, „sondern eher eine männliche Figur, von der man ein, zwei Tipps mitnehmen kann und die man vor allem mag. Das war so die Hauptaufgabe und das war mein Versuch.“

Er und Bill seien bei Mutter und Stiefvater in einem liebevollen Umfeld aufgewachsen, erzählt er in „Bestbesetzung“. Die finanziellen Mittel seien allerdings äußerst begrenzt gewesen. Als sie dann mit der Band den ersten Vorschuss erhalten hätten, seien sie gleich mit ihrem Tourmanager zu einer Tankstelle gefahren, erinnert sich Tom Kaulitz. „Wir haben uns die ganzen Markenprodukte geholt, die Energiedrinks und Süßigkeiten ohne Ende. Das war für uns: Wow. Wir haben gedacht, jetzt haben wir es geschafft.“ Die Erfahrungen aus seiner Kindheit hätten ihn aber nachhaltig geprägt: „Eine gewisse Zukunftsangst schwang bei mir ganz, ganz lange mit.“

„Bestbesetzung“ mit Johannes B. Kerner

Im MagentaTV Original „Bestbesetzung“ trifft Johannes B. Kerner regelmäßig prominente Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Sport, Entertainment, Lifestyle und Gesellschaft. Die Gäste des erfolgreichen Talkmasters zeichnen sich einerseits durch große Bekanntheit und aktuelle Relevanz aus, treten aber andererseits normalerweise nicht oder nur sehr selten in deutschen Talkshows auf. In der jeweils 60-minütigen Sendung spricht Johannes B. Kerner mit seinen hochkarätigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern über deren persönlichen Werdegang und ihr Verhältnis zum aktuellen Zeitgeschehen. Dabei bietet das Format vor allem Raum für tiefer gehende Fragen und Antworten.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil