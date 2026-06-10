Hurricane Festival live und kostenlos bei MagentaTV

Seit 30 Jahren gehört das Hurricane Festival zu den prägendsten Musikfestivals Europas. Generationen von Musikfans haben hier besondere Live-Momente erlebt – von legendären Konzerten bis zu unvergesslichen Festivalnächten. Zum Jubiläum macht die Telekom das Hurricane Festival vom 19. bis 21. Juni 2026 für alle erlebbar: vor Ort in Scheeßel und im kostenlosen Livestream bei MagentaTV. Musikfans können die Konzerte ausgewählter Hauptbühnen live verfolgen und anschließend flexibel als Video-on-Demand abrufen. Durch den kostenlosen Zugang schafft die Telekom Teilhabe an einem der bedeutendsten Festivalereignisse des Jahres – auch für alle, die nicht vor Ort dabei sein können.

Neben den Konzerten begleitet MagentaTV das Festivalgeschehen mit Live-Schalten, Künstlergesprächen und Eindrücken direkt vom Festivalgelände. So bringt MagentaTV die besondere Atmosphäre des Hurricane Festivals auf die Screens der Fans und schafft Zugang zu den Momenten, die das Jubiläum ausmachen.

„Wir sind stolz darauf, das Hurricane Festival auch im Jubiläumsjahr als Partner zu begleiten“, sagt TV-Chef Arnim Butzen. „Mit dem kostenlosen Livestream bei MagentaTV machen wir das Musik-Event weit über das Festivalgelände hinaus erlebbar. Gleichzeitig schaffen wir mit unserem Netz die Voraussetzungen dafür, dass zehntausende Fans ihre Erlebnisse in Echtzeit teilen können. Diese Verbindung aus erstklassigem Entertainment und leistungsstarker Konnektivität zeigt, wofür die Telekom steht.“

„30 Jahre Hurricane Festival – das sind 30 Jahre gemeinsamer Erinnerungen, besonderer Konzerte und einer einzigartigen Festivalgemeinschaft“, sagt Folkert Koopmans, Gründer und CEO von FKP Scorpio. „Wir freuen uns, mit der Telekom einen Partner an unserer Seite zu haben, der dieses Jubiläum nicht nur vor Ort begleitet, sondern die besondere Atmosphäre des Hurricane Festivals für Fans weit über das Festivalgelände hinaus zugänglich macht.“

Jubiläumsjahr mit internationalem Line-up

Seit drei Jahrzehnten prägt das Hurricane Festival die europäische Festival-Landschaft. Zum 30-jährigen Jubiläum unterstreicht ein hochkarätiges internationales Line-up die Bedeutung des Festivals für Fans weit über Deutschland hinaus. Auf den Bühnen in Scheeßel stehen unter anderem Twenty One Pilots, Billy Talent, Kraftklub, Yungblud, Florence + The Machine und Halsey. Damit vereint das Hurricane Festival auch im Jubiläumsjahr Künstlerinnen und Künstler verschiedener Generationen und Musikrichtungen auf einer Bühne.

Bestes Netz für beste Festival-Stimmung

Rund 78.000 Besucherinnen und Besucher feiern das Hurricane Festival vor Ort. Damit sie ihre Erlebnisse teilen, Inhalte streamen und mit Freunden und Familie in Verbindung bleiben können, sorgt die Telekom für zusätzliche Netzkapazitäten auf dem Festivalgelände. Festivals gehören zu den anspruchsvollsten Szenarien für das Mobilfunknetz: Wenn zehntausende Menschen gleichzeitig Videos teilen, Nachrichten verschicken oder Livestreams nutzen, entstehen innerhalb kürzester Zeit extreme Lastspitzen.

Neben der bestehenden Grundversorgung kommen beim Hurricane deshalb sieben zusätzliche mobile Mobilfunkstandorte zum Einsatz, um zusätzliche Kapazität direkt auf dem Festivalgelände bereitzustellen. So schafft die Telekom die Grundlage dafür, dass die 78.000 Besucherinnen und Besucher auch bei hoher Auslastung telefonieren, surfen und Festivalmomente direkt vor Ort teilen können. Allein im vergangenen Jahr wurden beim Hurricane Festival rund 55.000 Gigabyte Daten über das Telekom Netz übertragen.

Gleichzeitig entwickelt die Telekom ihr Netz weiter in Richtung dynamischer und automatisierter Steuerung. So unterstützt beispielweise der RAN Guardian Agent das Netzmanagement dabei, öffentliche Events zu erkennen, die erwartete Netzlast zu bewerten und Optimierungsmaßnahmen für das Mobilfunknetz abzuleiten. Ergänzend helfen automatisierte Netzfunktionen, hohe Auslastungen schneller zu identifizieren, vorhandene Netzressourcen effizienter zu verteilen und das Netz flexibler auf Lastspitzen einzustellen. So kombiniert die Telekom klassische Eventplanung mit moderner Netzautomatisierung.

Zusätzliche Highlights für Festivalfans

Zusätzlich erleben Festivalbesucherinnen und Festivalbesucher auf dem Gelände ausgewählte „Toralarm“-Momente zur FIFA WM 2026. Damit verbindet die Telekom zwei der emotionalsten Live-Erlebnisse des Sommers – Musik und Fußball. Kurze Torsequenzen der Abendspiele werden nahezu live auf digitalen Screens gezeigt. Highlight-Sequenzen der Nachtspiele stehen am nächsten Morgen zur Verfügung. Die Telekom bringt als einziger Anbieter mit MagentaTV alle 104 Spiele der FIFA WM 2026 live zu den Fans – davon 44 Begegnungen exklusiv.

Über MagentaTV

MagentaTV vereint Fernsehen, Streaming-Dienste und exklusive Inhalte auf einer Plattform. Nutzerinnen und Nutzer können aus bis zu 180 TV-Sendern wählen, davon 160 in HD-Qualität. MagentaTV ist unabhängig vom jeweiligen Internetanbieter buchbar und zuhause sowie unterwegs auf zahlreichen Geräten nutzbar.

Über MagentaMusik

MagentaMusik bündelt das langjährige Musikengagement der Telekom unter einer starken Marke und bringt Live-Musik mit digitalen Angeboten und exklusiven Inhalten direkt zu den Fans. Darüber hinaus profitieren Kundinnen und Kunden im Treueprogramm Magenta Moments innerhalb der MeinMagenta-App von Vorteilen rund um Musik und Live-Entertainment – darunter Ticketverlosungen sowie bevorzugter Zugang zu Prio-Tickets ausgewählter Konzerte. Zusätzlich können Telekom Kundinnen und Kunden vor Ort beim Hurricane Festival kostenlos einen Unlimited Pass buchen und für die Dauer des Festivals unbegrenztes Datenvolumen im Telekom Netz nutzen.

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