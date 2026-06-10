MagentaTV: Von Fußball-Fieber bis Zombie-Apokalypse

Mehr als 15 Jahre nach dem Start der Originalserie ist das Ende des „The Walking Dead“-Universums noch lange nicht in Sicht. Das Franchise wächst weiter und geht in diesem Sommer mit der dritten Staffel des Spin-offs „The Walking Dead: Dead City“ ins nächste Kapitel. Währenddessen steigt bei Tim Raue die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Um herauszufinden, welche kulinarischen Highlights die diesjährigen Gastgeberstädte für Fans bereithalten, hat sich der Berliner Zwei-Sterne-Koch selbst auf Entdeckungstour begeben – unter anderem nach Los Angeles und Miami.

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„The Walking Dead: Dead City“: Neue Staffel des erfolgreichen „The Walking Dead“-Spin-offs

Im Juli startet die mit Spannung erwartete dritte Staffel der Zombie-Horror-Serie „The Walking Dead: Dead City“. In den neuen Folgen des beliebten Spin-offs legen Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) ihre Differenzen beiseite. Gemeinsam wollen sie die erste stabile Gemeinschaft in Manhattan seit der Apokalypse aufbauen. Doch als die Stadt erneut im Chaos zu versinken droht, stellt sich eine entscheidende Frage: Haben sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt oder ist das Schicksal der Stadt bereits besiegelt? Neben Cohan und Morgan gehören unter anderem auch Jimmi Simpson, Raúl Castillo, Aimee Garcia, Logan Kim und Michael Emery zur Besetzung. „The Walking Dead: Dead City“ wird produziert von Scott M. Gimple, Seth Hoffman, Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Brian Bockrath und Colin Walsh.

Ab dem 27. Juli 2026 können MagentaTV Kund*innen neben Staffel 1 und 2 auch die neuen Folgen der Zombie-Horror-Serie zeitgleich zur US-Premiere bei AMC/AMC+ exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ streamen. Für alle Interessierten ist die erste Folge auch ohne Login kostenlos auf www.magenta.tv und in der MagentaTV App verfügbar.

„Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“: Auf Genussreise durch Los Angeles und Miami

Zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft begibt sich Tim Raue auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch die Gastgeberstädte des Turniers. Nach dem ersten Stopp in New York führt ihn seine Reise weiter nach Los Angeles und Miami. An der US-Westküste erlebt Tim Raue das kalifornische Lebensgefühl und entdeckt die vielfältige Genusswelt der Stadt der Engel. Vom Santa Monica Farmers Market über trendige Donut-Spots am Venice Beach bis hin zur Sterneküche im Herzen der Metropole zeigt sich Los Angeles von seiner spannendsten kulinarischen Seite.

Anschließend geht es weiter in den Sunshine State Florida. In Miami treffen südamerikanische Lebensfreude und nordamerikanischer Großstadtcharme aufeinander. Tim Raue erkundet die karibisch geprägte Seele der Stadt und erlebt eine Küche, die ihre kulturelle Vielfalt in jedem Gericht widerspiegelt. Besonders Miami hinterlässt beim Spitzenkoch einen bleibenden Eindruck: „Ja, ich habe mein Herz an Miami verloren. Wie kann es anders sein?“

Raues L.A.-Reise ist seit dem 2. Juni verfügbar, die Ausgabe aus Miami gibt es seit dem 9. Juni exklusiv bei MagentaTV+ – sogar auch kostenlos & ohne Login für alle Fans auf www.magenta.tv und in der MagentaTV App.

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